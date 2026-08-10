Текущее общее настроение на рынке EGLD: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

EGLD_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 2,712. Цена находится выше центральной зоны 2,7006 и в узком диапазоне между уровнями S1 и R1. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочная EMA-группа сохраняет бычью структуру. Система ключевых уровней указывает на близость цены к срединной оси, при этом стороны — быки и медведи — временно находятся в равновесии около отметки 2,7006. Нет явных признаков прорыва или пробоя нижнего или верхнего уровня, рынок находится в фазе бокового тренда и консолидации. Индикатор MACD зафиксировал гибельный перекрест, линии быстрого и медленного осцилляторов расходятся вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочной динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI также снизились, подтверждая наличие коррекционного давления в краткосрочной перспективе. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность уменьшается, а цена движется вблизи средней полосы. Линии быстрого и медленного индикаторов демонстрируют разнонаправленное распределение: долгосрочный тренд остаётся бычьим, тогда как краткосрочная динамика склоняется к нейтральному или даже медвежьему направлению. Объём торгов не демонстрирует существенного роста, что отражает невысокую активность участников рынка. Динамика силы тренда рассредоточена, отсутствует выраженная односторонняя движущая сила. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке R1 — 2,7203, что на расстоянии 0,0083 от текущего курса. Ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 2,6903, отстоит от текущей цены на 0,0217. Далёкие ориентиры: уровень сопротивления R2 — 2,7306 и уровень поддержки S2 — 2,6706. Если цена отклонится от центральной зоны, она в первую очередь протестирует указанные ближайшие уровни.

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