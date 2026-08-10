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Текущая цена MULTIVERSX сегодня составляет 2,685 RUB. Рыночная капитализация EGLD составляет 80 930 476,63259944185 RUB. Отслеживайте обновления цен EGLD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена MULTIVERSX сегодня составляет 2,685 RUB. Рыночная капитализация EGLD составляет 80 930 476,63259944185 RUB. Отслеживайте обновления цен EGLD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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MULTIVERSX Курс (EGLD)

Текущая цена 1 EGLD в RUB:

₽221,96895
₽221,96895₽221,96895
-0,66%1D
RUB
График цены MULTIVERSX (EGLD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:04:29 (UTC+8)

Сегодняшняя цена MULTIVERSX

Текущая цена MULTIVERSX (EGLD) сегодня составляет ₽ 2,685 с изменением 0,66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EGLD на RUB составляет ₽ 2,685 за EGLD.

На данный момент MULTIVERSX занимает #191 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 80,93M, при оборотном предложении 30,14M EGLD. В течение последних 24 часов, EGLD торговался в диапазоне от ₽ 2,658 (минимум) до ₽ 2,716 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 44 855,0573792533449715338, тогда как исторический минимум составил ₽ 222,96397597779913454.

В краткосрочной перспективе EGLD изменился на -0,30% за последний час и на +0,93% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,23K.

Рыночная информация MULTIVERSX (EGLD)

No.191

₽ 80,93M
₽ 80,93M₽ 80,93M

₽ 63,23K
₽ 63,23K₽ 63,23K

₽ 84,35M
₽ 84,35M₽ 84,35M

30,14M
30,14M 30,14M

31 415 926
31 415 926 31 415 926

30 146 860
30 146 860 30 146 860

95,94%

0,01%

EGLD

Текущая рыночная капитализация MULTIVERSX составляет ₽ 80,93M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,23K. Циркулируещее обращение EGLD составляет 30,14M, а общее предложение – 30146860. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 84,35M.

История цен MULTIVERSX в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 2,658
₽ 2,658₽ 2,658
Мин 24Ч
₽ 2,716
₽ 2,716₽ 2,716
Макс 24Ч

₽ 2,658
₽ 2,658₽ 2,658

₽ 2,716
₽ 2,716₽ 2,716

₽ 44 855,0573792533449715338
₽ 44 855,0573792533449715338₽ 44 855,0573792533449715338

₽ 222,96397597779913454
₽ 222,96397597779913454₽ 222,96397597779913454

-0,30%

-0,66%

+0,93%

+0,93%

История цен MULTIVERSX (EGLD) в RUB

Отслеживайте изменения цены MULTIVERSX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -1,47473-0,66%
30 дней₽ -0,151-5,33%
60 дней₽ -0,195-6,78%
90 дней₽ -1,985-42,51%
Изменение цены MULTIVERSX сегодня

Сегодня для EGLD зафиксировано изменение ₽ -1,47473 (-0,66%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены MULTIVERSX за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,151 (-5,33%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены MULTIVERSX за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то EGLD изменился на ₽ -0,195 (-6,78%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены MULTIVERSX за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -1,985 (-42,51%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены MULTIVERSX (EGLD)?

Просмотеть страницу истории цен MULTIVERSX.

Анализ по MULTIVERSX

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний MULTIVERSX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке MULTIVERSX: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке EGLD: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

EGLD_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 2,712. Цена находится выше центральной зоны 2,7006 и в узком диапазоне между уровнями S1 и R1. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочная EMA-группа сохраняет бычью структуру. Система ключевых уровней указывает на близость цены к срединной оси, при этом стороны — быки и медведи — временно находятся в равновесии около отметки 2,7006. Нет явных признаков прорыва или пробоя нижнего или верхнего уровня, рынок находится в фазе бокового тренда и консолидации. Индикатор MACD зафиксировал гибельный перекрест, линии быстрого и медленного осцилляторов расходятся вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочной динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Значения KDJ и StochRSI также снизились, подтверждая наличие коррекционного давления в краткосрочной перспективе. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность уменьшается, а цена движется вблизи средней полосы. Линии быстрого и медленного индикаторов демонстрируют разнонаправленное распределение: долгосрочный тренд остаётся бычьим, тогда как краткосрочная динамика склоняется к нейтральному или даже медвежьему направлению. Объём торгов не демонстрирует существенного роста, что отражает невысокую активность участников рынка. Динамика силы тренда рассредоточена, отсутствует выраженная односторонняя движущая сила. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке R1 — 2,7203, что на расстоянии 0,0083 от текущего курса. Ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 2,6903, отстоит от текущей цены на 0,0217. Далёкие ориентиры: уровень сопротивления R2 — 2,7306 и уровень поддержки S2 — 2,6706. Если цена отклонится от центральной зоны, она в первую очередь протестирует указанные ближайшие уровни.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены MULTIVERSX?

Несколько ключевых факторов влияют на цены MultiversX (EGLD):

1. Принятие и использование: Реальные приложения и децентрализованные приложения, созданные на базе сети, формируют спрос.
2. Технологические обновления: Улучшения в сфере шардинга и обновления сети оказывают влияние на доверие инвесторов.
3. Рыночные настроения: Общие тенденции на рынке криптовалют и корреляция с биткоином.
4. Партнёрства: Стратегические альянсы с предприятиями и другими блокчейн-проектами.
5. Токен-экономика: Вознаграждения за стейкинг, механизмы эмиссии и участие валидаторов.
6. Конкуренция: Соотношение производительности с другими платформами смарт-контрактов, такими как Ethereum и Solana.
7. Регуляторные новости: Глобальные нормативные акты в сфере криптовалют влияют на объём торгов.
8. Активность разработчиков: Интенсивное развитие экосистемы и количество коммитов на GitHub свидетельствуют о здоровье сети.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену MULTIVERSX?

Люди хотят знать текущую цену MULTIVERSX (EGLD) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимального времени для совершения покупок и продаж, анализ рыночных тенденций и оценка инвестиционных возможностей. Цены в режиме реального времени помогают трейдерам извлекать выгоду из волатильности рынка.

Прогноз цены MULTIVERSX

Прогноз цены MULTIVERSX (EGLD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена EGLD в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены MULTIVERSX (EGLD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена MULTIVERSX потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену MULTIVERSX достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены EGLD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены MULTIVERSX».

Как купить и инвестировать MULTIVERSX в Россия

Готовы приступить к работе с MULTIVERSX? Покупка EGLD на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить MULTIVERSX. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке MULTIVERSX (EGLD).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и MULTIVERSX будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке MULTIVERSX (EGLD)

Что вы можете сделать с MULTIVERSX

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Что такое MULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

Whitepaper

Источники MULTIVERSX

Для более глубокого понимания MULTIVERSX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт MULTIVERSX
Обозреватель блоков

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AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Binance Launchpad

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:04:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии MULTIVERSX (EGLD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о MULTIVERSX

EGLD USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по EGLD с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами EGLD USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте MULTIVERSX (EGLD) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы MULTIVERSX в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
EGLD/USDT
₽221,72094
₽221,72094₽221,72094
-0,74%
23.44K (USDT)
EGLD/USDC
₽221,63827
₽221,63827₽221,63827
-0,85%
19.42K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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