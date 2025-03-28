AMI

Amnis Finance представляет безопасный и инновационный протокол ликвидного стейкинга на Aptos, который позволяет пользователям APTOS получить максимальную прибыль от своих токенов APT, разблокировав их ликвидность.

Название криптовалютыAMI

МестоNo.3697

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.10011449484185739,2025-04-03

Наименьшая цена0.03606617548471026,2025-03-28

Публичный блокчейнAPTOS

ВведениеAmnis Finance представляет безопасный и инновационный протокол ликвидного стейкинга на Aptos, который позволяет пользователям APTOS получить максимальную прибыль от своих токенов APT, разблокировав их ликвидность.

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