Сегодняшняя цена Owlto Finance

Текущая цена Owlto Finance (OWL) сегодня составляет ₽ 0.0008741 с изменением 9.12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OWL на RUB составляет ₽ 0.0008741 за OWL.

На данный момент Owlto Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- OWL. В течение последних 24 часов, OWL торговался в диапазоне от ₽ 0.0007861 (минимум) до ₽ 0.000953 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе OWL изменился на -1.26% за последний час и на -19.66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 70,60K.

Рыночная информация Owlto Finance (OWL)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 70,60K₽ 70,60K ₽ 70,60K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1.75M₽ 1.75M ₽ 1.75M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Owlto Finance составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 70,60K. Циркулируещее обращение OWL составляет --, а общее предложение – 2000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.75M.