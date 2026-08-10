Owlto Finance Курс (OWL)
Текущая цена Owlto Finance (OWL) сегодня составляет ₽ 0.0008741 с изменением 9.12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OWL на RUB составляет ₽ 0.0008741 за OWL.
На данный момент Owlto Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- OWL. В течение последних 24 часов, OWL торговался в диапазоне от ₽ 0.0007861 (минимум) до ₽ 0.000953 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе OWL изменился на -1.26% за последний час и на -19.66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 70,60K.
BSC
Текущая рыночная капитализация Owlto Finance составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 70,60K. Циркулируещее обращение OWL составляет --, а общее предложение – 2000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.75M.
-1.26%
+9.12%
-19.66%
-19.66%
Отслеживайте изменения цены Owlto Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0.006035827
|+9.12%
|30 дней
|₽ -0.001289
|-59.60%
|60 дней
|₽ -0.0004609
|-34.53%
|90 дней
|₽ -0.0033749
|-79.43%
Сегодня для OWL зафиксировано изменение ₽ +0.006035827 (+9.12%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.001289 (-59.60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то OWL изменился на ₽ -0.0004609 (-34.53%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0033749 (-79.43%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Owlto Finance (OWL)?
Просмотеть страницу истории цен Owlto Finance.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Owlto Finance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке OWL: Медвежье, бычье 25% | медвежье 75%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
【Структура рынка】 OWL_USDT на 4-часовом таймфрейме находится на уровне 0,004343, что примерно соответствует нижней границе центральной зоны — 0,004562, и составляет около 4,8% от этой отметки. Цена торгуется вблизи уровня поддержки S1 — 0,004372, при этом расстояние до следующего уровня поддержки S2 — 0,004242 — составляет всего 2,3%. В текущей структуре наблюдается нисходящий тренд, а цена расположена в слабой части ключевой зоны. 【Состояние импульса】 Группа MA и группа EMA демонстрируют соотношение: 7 покупок, 0 нейтральных сигналов и 0 продаж. Краткосрочная система скользящих средних выстроена согласованно. Индикатор MACD находится в состоянии «мертвого пересечения», при этом между быстрой и медленной линиями наблюдается расхождение импульсов. Показатель RSI остаётся в нейтральном диапазоне, а распределение силы движения не демонстрирует явных признаков концентрации. 【Ключевые уровни цен】 Высокий уровень сопротивления R1 расположен на отметке 0,004692, что примерно на 8,0% выше текущей цены. Нижний уровень поддержки S1 находится на уровне 0,004372, что всего на 0,7% выше текущей цены и является ближайшим ключевым уровнем. Уровень поддержки S2 — 0,004242 — расположен ниже на 2,3%, формируя вторичную зону защиты.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Owlto Finance потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с Owlto Finance? Покупка OWL на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Owlto Finance. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Owlto Finance (OWL).
Владение Owlto Finance позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка Owlto Finance (OWL) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
Owlto Finance (OWL) – это интероперабельный протокол на базе ИИ, обеспечивающий быстрые, недорогие и безопасные кроссчейн-переводы и исполнение операций. Он создан для масштабирования ликвидности и повышения уровня принятия нативных токенов, стейблкоинов и RWA (реальных активов) в различных экосистемах.
Для более глубокого понимания Owlto Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по OWL с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами OWL USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Owlto Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.