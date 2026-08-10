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Текущая цена Owlto Finance сегодня составляет 0.0008741 RUB. Рыночная капитализация OWL составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен OWL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Owlto Finance сегодня составляет 0.0008741 RUB. Рыночная капитализация OWL составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен OWL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Owlto Finance Курс (OWL)

Текущая цена 1 OWL в RUB:

₽0.072218142
₽0.072218142₽0.072218142
+9,12%1D
RUB
График цены Owlto Finance (OWL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:05:29 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Owlto Finance

Текущая цена Owlto Finance (OWL) сегодня составляет ₽ 0.0008741 с изменением 9.12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OWL на RUB составляет ₽ 0.0008741 за OWL.

На данный момент Owlto Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- OWL. В течение последних 24 часов, OWL торговался в диапазоне от ₽ 0.0007861 (минимум) до ₽ 0.000953 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе OWL изменился на -1.26% за последний час и на -19.66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 70,60K.

Рыночная информация Owlto Finance (OWL)

--
----

₽ 70,60K
₽ 70,60K₽ 70,60K

₽ 1.75M
₽ 1.75M₽ 1.75M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Текущая рыночная капитализация Owlto Finance составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 70,60K. Циркулируещее обращение OWL составляет --, а общее предложение – 2000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.75M.

История цен Owlto Finance в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.0007861
₽ 0.0007861₽ 0.0007861
Мин 24Ч
₽ 0.000953
₽ 0.000953₽ 0.000953
Макс 24Ч

₽ 0.0007861
₽ 0.0007861₽ 0.0007861

₽ 0.000953
₽ 0.000953₽ 0.000953

--
----

--
----

-1.26%

+9.12%

-19.66%

-19.66%

История цен Owlto Finance (OWL) в RUB

Отслеживайте изменения цены Owlto Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.006035827+9.12%
30 дней₽ -0.001289-59.60%
60 дней₽ -0.0004609-34.53%
90 дней₽ -0.0033749-79.43%
Изменение цены Owlto Finance сегодня

Сегодня для OWL зафиксировано изменение ₽ +0.006035827 (+9.12%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Owlto Finance за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.001289 (-59.60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Owlto Finance за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OWL изменился на ₽ -0.0004609 (-34.53%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Owlto Finance за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0033749 (-79.43%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Owlto Finance (OWL)?

Просмотеть страницу истории цен Owlto Finance.

Анализ по Owlto Finance

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Owlto Finance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Owlto Finance: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке OWL: Медвежье, бычье 25% | медвежье 75%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

【Структура рынка】 OWL_USDT на 4-часовом таймфрейме находится на уровне 0,004343, что примерно соответствует нижней границе центральной зоны — 0,004562, и составляет около 4,8% от этой отметки. Цена торгуется вблизи уровня поддержки S1 — 0,004372, при этом расстояние до следующего уровня поддержки S2 — 0,004242 — составляет всего 2,3%. В текущей структуре наблюдается нисходящий тренд, а цена расположена в слабой части ключевой зоны. 【Состояние импульса】 Группа MA и группа EMA демонстрируют соотношение: 7 покупок, 0 нейтральных сигналов и 0 продаж. Краткосрочная система скользящих средних выстроена согласованно. Индикатор MACD находится в состоянии «мертвого пересечения», при этом между быстрой и медленной линиями наблюдается расхождение импульсов. Показатель RSI остаётся в нейтральном диапазоне, а распределение силы движения не демонстрирует явных признаков концентрации. 【Ключевые уровни цен】 Высокий уровень сопротивления R1 расположен на отметке 0,004692, что примерно на 8,0% выше текущей цены. Нижний уровень поддержки S1 находится на уровне 0,004372, что всего на 0,7% выше текущей цены и является ближайшим ключевым уровнем. Уровень поддержки S2 — 0,004242 — расположен ниже на 2,3%, формируя вторичную зону защиты.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Owlto Finance?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Owlto Finance (OWL):

1. Рыночный настрой — общие тенденции крипторынка и уровень доверия инвесторов.
2. Объём торгов — более высокий объём обычно свидетельствует о более сильных ценовых движениях.
3. Принятие протокола — использование услуг межцепочечного моста Owlto.
4. Утилитарность токена — спрос на OWL в рамках управления и функций платформы.
5. Конкуренция — сравнительная эффективность по отношению к другим DeFi-протоколам и мостовым решениям.
6. Регуляторные новости — изменения в криптовалютном законодательстве, затрагивающие DeFi-платформы.
7. Технические разработки — обновления платформы и запуск новых функций.
8. Ликвидность — доступные торговые пары и листинги на биржах.
9. Партнёрства — стратегические альянсы с другими блокчейн-проектами.
10. Токеномика — механизмы эмиссии, стейкинг-вознаграждения и график распределения.

Все эти факторы взаимодействуют, формируя ценовую волатильность, характерную для рынков криптовалют.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Owlto Finance?

Люди хотят знать текущую цену Owlto Finance (OWL) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление возможностей для покупки/продажи, оценка рыночных тенденций и управление инвестиционным риском. Данные о цене в режиме реального времени помогают трейдерам грамотно планировать входы и выходы на волатильном криптовалютном рынке.

Прогноз цены Owlto Finance

Прогноз цены Owlto Finance (OWL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена OWL в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Owlto Finance (OWL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Owlto Finance потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Owlto Finance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены OWL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Owlto Finance».

Как купить и инвестировать Owlto Finance в Россия

Готовы приступить к работе с Owlto Finance? Покупка OWL на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Owlto Finance. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Owlto Finance (OWL).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Owlto Finance будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Owlto Finance (OWL)

Что вы можете сделать с Owlto Finance

Владение Owlto Finance позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Owlto Finance (OWL)

Owlto Finance (OWL) – это интероперабельный протокол на базе ИИ, обеспечивающий быстрые, недорогие и безопасные кроссчейн-переводы и исполнение операций. Он создан для масштабирования ликвидности и повышения уровня принятия нативных токенов, стейблкоинов и RWA (реальных активов) в различных экосистемах.

Источники Owlto Finance

Для более глубокого понимания Owlto Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Owlto Finance
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:05:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Owlto Finance (OWL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Owlto Finance

OWL USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по OWL с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами OWL USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Owlto Finance (OWL) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Owlto Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OWL/USDT
₽0.07237512
₽0.07237512₽0.07237512
+9.36%
84.51M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 OWL = 0.072218142 RUB