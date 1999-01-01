ROAM

Roam – крупнейшая в мире децентрализованная беспроводная сеть. Стремясь создать глобальную беспроводную сеть с открытым доступом, Roam обеспечивает автоматическое беспроводное подключение, беспрепятственное переключение между различными сетями и безопасное соединение для отдельных людей, интеллектуальных устройств и ИИ-агентов. Используя инфраструктуру учетных данных на основе блокчейна, Roam способствовала широкому распространению WiFi OpenRoaming, предложила глобальные интеллектуальные услуги eSIM и создала слой данных с защитой конфиденциальности для приложений искусственного интеллекта.

Название криптовалютыROAM

Макс. предложение1,000,000,000

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