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Текущая цена Citrea сегодня составляет 0,007909 RUB. Рыночная капитализация CTR составляет 9 490 800 RUB. Отслеживайте обновления цен CTR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Citrea сегодня составляет 0,007909 RUB. Рыночная капитализация CTR составляет 9 490 800 RUB. Отслеживайте обновления цен CTR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Citrea Курс (CTR)

Текущая цена 1 CTR в RUB:

₽0,65415339
₽0,65415339₽0,65415339
-3,28%1D
RUB
График цены Citrea (CTR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:38:32 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Citrea

Текущая цена Citrea (CTR) сегодня составляет ₽ 0,007909 с изменением 3,28% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CTR на RUB составляет ₽ 0,007909 за CTR.

На данный момент Citrea занимает #823 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 9,49M, при оборотном предложении 1,20B CTR. В течение последних 24 часов, CTR торговался в диапазоне от ₽ 0,007893 (минимум) до ₽ 0,008268 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,4930149600848050377, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,9739605257597942721.

В краткосрочной перспективе CTR изменился на -0,73% за последний час и на +10,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,99K.

Рыночная информация Citrea (CTR)

No.823

₽ 9,49M
₽ 9,49M₽ 9,49M

₽ 58,99K
₽ 58,99K₽ 58,99K

₽ 79,09M
₽ 79,09M₽ 79,09M

1,20B
1,20B 1,20B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

12,00%

BASE

Текущая рыночная капитализация Citrea составляет ₽ 9,49M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,99K. Циркулируещее обращение CTR составляет 1,20B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 79,09M.

История цен Citrea в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,007893
₽ 0,007893₽ 0,007893
Мин 24Ч
₽ 0,008268
₽ 0,008268₽ 0,008268
Макс 24Ч

₽ 0,007893
₽ 0,007893₽ 0,007893

₽ 0,008268
₽ 0,008268₽ 0,008268

₽ 3,4930149600848050377
₽ 3,4930149600848050377₽ 3,4930149600848050377

₽ 0,9739605257597942721
₽ 0,9739605257597942721₽ 0,9739605257597942721

-0,73%

-3,28%

+10,72%

+10,72%

История цен Citrea (CTR) в RUB

Отслеживайте изменения цены Citrea за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,02218386-3,28%
30 дней₽ -0,000725-8,40%
60 дней₽ -0,005031-38,88%
90 дней₽ -0,000091-1,14%
Изменение цены Citrea сегодня

Сегодня для CTR зафиксировано изменение ₽ -0,02218386 (-3,28%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Citrea за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000725 (-8,40%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Citrea за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CTR изменился на ₽ -0,005031 (-38,88%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Citrea за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,000091 (-1,14%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Citrea (CTR)?

Просмотеть страницу истории цен Citrea.

Анализ по Citrea

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Citrea, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Citrea: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CTR: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

CTR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,007942. Цена находится ниже ключевой точки S2 — 0,007959. Верхняя граница формирующейся структуры проходит по уровню центральной оси 0,008163. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует синхронизированные сигналы к покупке, тогда как долгосрочная трендовая линия продолжает удерживать цену в нижнем диапазоне. В индикаторной системе наблюдается дивергенция направлений: быстрая и медленная линии не формируют единое движение. MACD показывает пересечение вниз («медвежий» крест). Бары индикатора «Моментум» свидетельствуют об активном оттоке бычьей энергии. Индекс относительной силы RSI колеблется в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI также снижаются. Диапазон волатильности сужается, а общая активность рынка падает. Стороны — быки и медведи — находятся в состоянии ожидания, отсутствует однозначный импульс для прорыва в сторону одного из направлений. Цены консолидируются ниже центрального уровня. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S2 — 0,007959, что всего на 0,000017 выше текущего курса. Следующее сопротивление находится на уровне S1 — 0,008036, отстоящем от текущей цены на 0,000094. Основным ориентиром выступает центральный уровень 0,008163. Поддержка снизу требует внимания за пределами предыдущих минимумов. Далекое сопротивление установлено на уровне R1 — 0,008240; ключевые уровни сосредоточены в верхней части диапазона. Потенциал восходящего движения ограничен рамками центральной системы, тогда как риски снижения со временем накапливаются.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Citrea

Прогноз цены Citrea (CTR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CTR в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Citrea (CTR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Citrea потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Citrea достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CTR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Citrea».

Как купить и инвестировать Citrea в Россия

Готовы приступить к работе с Citrea? Покупка CTR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Citrea. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Citrea (CTR).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Citrea будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Citrea (CTR)

Что вы можете сделать с Citrea

Владение Citrea позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Citrea (CTR)

Citrea – это первый ZK-роллап, который осуществляет расчеты непосредственно в сети Bitcoin, проверяет доказательства с нулевым разглашением ончейн с помощью BitVM и сохраняет уровень безопасности Bitcoin, одновременно обеспечивая возможность использования полностью программируемых смарт-контрактов благодаря собственной zkEVM 2 типа. Платформа способствует развитию компонируемой экосистемы приложений на базе Bitcoin (₿apps) и включает в себя совместимый стейблкоин ctUSD, выпущенный MoonPay, а также первый мост BTC с минимальным уровнем доверия – Clementine.

Источники Citrea

Для более глубокого понимания Citrea рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Citrea
Обозреватель блоков

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Base EcosystemBinance Alpha SpotlightCitrea Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:38:32 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Citrea (CTR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Citrea

CTR USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CTR с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CTR USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Citrea (CTR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Citrea в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CTR/USDT
₽0,65316087
₽0,65316087₽0,65316087
-3,49%
7.29M (USDT)

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₽30,974895₽30,974895

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 CTR = 0,65415338 RUB