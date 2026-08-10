Сегодняшняя цена Citrea

Текущая цена Citrea (CTR) сегодня составляет ₽ 0,007909 с изменением 3,28% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CTR на RUB составляет ₽ 0,007909 за CTR.

На данный момент Citrea занимает #823 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 9,49M, при оборотном предложении 1,20B CTR. В течение последних 24 часов, CTR торговался в диапазоне от ₽ 0,007893 (минимум) до ₽ 0,008268 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,4930149600848050377, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,9739605257597942721.

В краткосрочной перспективе CTR изменился на -0,73% за последний час и на +10,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,99K.

Рыночная информация Citrea (CTR)

Место No.823 Рыночная капитализация ₽ 9,49M₽ 9,49M ₽ 9,49M Объем (24Ч) ₽ 58,99K₽ 58,99K ₽ 58,99K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 79,09M₽ 79,09M ₽ 79,09M Оборотное предложение 1,20B 1,20B 1,20B Макс. предложение 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Общее предложение 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Коэффициент обращения 12,00% Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация Citrea составляет ₽ 9,49M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,99K. Циркулируещее обращение CTR составляет 1,20B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 79,09M.