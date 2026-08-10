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Текущая цена dYdX сегодня составляет 0,114 RUB. Рыночная капитализация DYDX составляет 96 225 590,7170613402 RUB. Отслеживайте обновления цен DYDX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена dYdX сегодня составляет 0,114 RUB. Рыночная капитализация DYDX составляет 96 225 590,7170613402 RUB. Отслеживайте обновления цен DYDX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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dYdX Курс (DYDX)

Текущая цена 1 DYDX в RUB:

₽9,43008
₽9,43008₽9,43008
-0,97%1D
RUB
График цены dYdX (DYDX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:00:01 (UTC+8)

Сегодняшняя цена dYdX

Текущая цена dYdX (DYDX) сегодня составляет ₽ 0,114 с изменением 0,97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DYDX на RUB составляет ₽ 0,114 за DYDX.

На данный момент dYdX занимает #180 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 96,23M, при оборотном предложении 844,08M DYDX. В течение последних 24 часов, DYDX торговался в диапазоне от ₽ 0,11344 (минимум) до ₽ 0,1158 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 374,5953324972930016, тогда как исторический минимум составил ₽ 5,5133052093363876192.

В краткосрочной перспективе DYDX изменился на -0,48% за последний час и на +1,76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 65,95K.

Рыночная информация dYdX (DYDX)

No.180

₽ 96,23M
₽ 96,23M₽ 96,23M

₽ 65,95K
₽ 65,95K₽ 65,95K

₽ 114,00M
₽ 114,00M₽ 114,00M

844,08M
844,08M 844,08M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

958 342 962,317931
958 342 962,317931 958 342 962,317931

84,40%

0,01%

NONE

Текущая рыночная капитализация dYdX составляет ₽ 96,23M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 65,95K. Циркулируещее обращение DYDX составляет 844,08M, а общее предложение – 958342962.317931. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 114,00M.

История цен dYdX в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,11344
₽ 0,11344₽ 0,11344
Мин 24Ч
₽ 0,1158
₽ 0,1158₽ 0,1158
Макс 24Ч

₽ 0,11344
₽ 0,11344₽ 0,11344

₽ 0,1158
₽ 0,1158₽ 0,1158

₽ 374,5953324972930016
₽ 374,5953324972930016₽ 374,5953324972930016

₽ 5,5133052093363876192
₽ 5,5133052093363876192₽ 5,5133052093363876192

-0,48%

-0,97%

+1,76%

+1,76%

История цен dYdX (DYDX) в RUB

Отслеживайте изменения цены dYdX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0923677-0,97%
30 дней₽ -0,01533-11,86%
60 дней₽ -0,00398-3,38%
90 дней₽ -0,04923-30,16%
Изменение цены dYdX сегодня

Сегодня для DYDX зафиксировано изменение ₽ -0,0923677 (-0,97%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены dYdX за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,01533 (-11,86%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены dYdX за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DYDX изменился на ₽ -0,00398 (-3,38%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены dYdX за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,04923 (-30,16%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены dYdX (DYDX)?

Просмотеть страницу истории цен dYdX.

Анализ по dYdX

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний dYdX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке dYdX: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке DYDX: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

DYDX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,11411. Цена находится крайне близко к нижней границе центральной зоны — 0,1143. Уровень поддержки S1 (0,1135) отстоит от текущей цены всего на 0,0006. Уровень сопротивления R1 (0,1154) расположен на расстоянии 0,0013 от текущего курса. Рыночная структура находится в пределах ключевой коридорной зоны, где наблюдается колебание вокруг центрального уровня. Стороны — быки и медведи — временно достигли равновесия около центральной точки, однако цена пока не смогла эффективно преодолеть гравитационное поле этой зоны. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке. Группа EMA одновременно подтверждает наличие краткосрочной восходящей динамики. Индикатор MACD сохраняет состояние «мертвого перекрестия»: разница между сигнальной и основной линиями указывает на наличие сопротивления на пути роста. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Распределение импульса демонстрирует двухуровневую структуру: краткосрочный отскок и среднесрочную коррекцию. Волатильность остаётся в узком диапазоне, что свидетельствует об отсутствии достаточной концентрации сил для одностороннего прорыва. Между техническими индикаторами наблюдаются противоречия в направлении движения. Ближайший ключевой уровень поддержки — S1 на отметке 0,1135, который служит актуальным ориентиром для возможного снижения. Дальний опорный уровень — R2 на 0,1162, представляющий собой основной район ликвидности выше текущего уровня. Уровень S2 (0,1124) выступает в роли глубокой защитной позиции, а R1 (0,1154) является первичным тестовым уровнем для потенциального роста. Текущая цена движется в непосредственной близости от центральной зоны, при этом пространство выше и ниже относительно симметрично.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены dYdX?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена DYDX:

1. Объём торгов на платформе dYdX — более высокая активность увеличивает спрос на токен.
2. Доходы протокола и сборы, получаемые от торговли деривативами.
3. Государственные предложения и обновления платформы, влияющие на её полезность.
4. Общие настроения и уровень принятия DeFi-экосистемы.
5. Конкуренция со стороны других децентрализованных бирж.
6. Вознаграждения за стейкинг токена и возможности получения дохода.
7. Инструменты для маклеров и программы ликвидности по майнингу.
8. Регуляторные изменения, касающиеся торговли деривативами.
9. Интеграция с другими DeFi-протоколами.
10. Общие тренды на рынке криптовалют и корреляция с Биткоином.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену dYdX?

Люди хотят знать текущую цену dYdX (DYDX) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, анализ рынка и определение оптимального времени для инвестирования. Как токен децентрализованной биржи, цена DYDX влияет на торговые стратегии и расчеты прибыли. Инвесторы отслеживают ежедневные котировки, чтобы оценить результаты своей деятельности, определить точки входа/выхода и принимать обоснованные решения о покупке, продаже или удержании позиций.

Прогноз цены dYdX

Прогноз цены dYdX (DYDX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DYDX в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены dYdX (DYDX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена dYdX потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену dYdX достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены DYDX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены dYdX».

Как купить и инвестировать dYdX в Россия

Готовы приступить к работе с dYdX? Покупка DYDX на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить dYdX. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке dYdX (DYDX).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и dYdX будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке dYdX (DYDX)

Что вы можете сделать с dYdX

Владение dYdX позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое dYdX (DYDX)

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

Whitepaper

Источники dYdX

Для более глубокого понимания dYdX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт dYdX
Обозреватель блоков

Категория :

AppchainsBridged-TokensCosmos Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:00:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии dYdX (DYDX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о dYdX

DYDX USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по DYDX с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами DYDX USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте dYdX (DYDX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы dYdX в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DYDX/USDT
₽9,442488
₽9,442488₽9,442488
-0,88%
585.96K (USDT)
DYDX/USDC
₽9,4275984
₽9,4275984₽9,4275984
-0,83%
482.16K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 DYDX = 9,43008 RUB