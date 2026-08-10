Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний dYdX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке DYDX: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

DYDX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,11411. Цена находится крайне близко к нижней границе центральной зоны — 0,1143. Уровень поддержки S1 (0,1135) отстоит от текущей цены всего на 0,0006. Уровень сопротивления R1 (0,1154) расположен на расстоянии 0,0013 от текущего курса. Рыночная структура находится в пределах ключевой коридорной зоны, где наблюдается колебание вокруг центрального уровня. Стороны — быки и медведи — временно достигли равновесия около центральной точки, однако цена пока не смогла эффективно преодолеть гравитационное поле этой зоны. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке. Группа EMA одновременно подтверждает наличие краткосрочной восходящей динамики. Индикатор MACD сохраняет состояние «мертвого перекрестия»: разница между сигнальной и основной линиями указывает на наличие сопротивления на пути роста. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Распределение импульса демонстрирует двухуровневую структуру: краткосрочный отскок и среднесрочную коррекцию. Волатильность остаётся в узком диапазоне, что свидетельствует об отсутствии достаточной концентрации сил для одностороннего прорыва. Между техническими индикаторами наблюдаются противоречия в направлении движения. Ближайший ключевой уровень поддержки — S1 на отметке 0,1135, который служит актуальным ориентиром для возможного снижения. Дальний опорный уровень — R2 на 0,1162, представляющий собой основной район ликвидности выше текущего уровня. Уровень S2 (0,1124) выступает в роли глубокой защитной позиции, а R1 (0,1154) является первичным тестовым уровнем для потенциального роста. Текущая цена движется в непосредственной близости от центральной зоны, при этом пространство выше и ниже относительно симметрично.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.