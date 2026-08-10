dYdX Курс (DYDX)
Текущая цена dYdX (DYDX) сегодня составляет ₽ 0,114 с изменением 0,97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DYDX на RUB составляет ₽ 0,114 за DYDX.
На данный момент dYdX занимает #180 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 96,23M, при оборотном предложении 844,08M DYDX. В течение последних 24 часов, DYDX торговался в диапазоне от ₽ 0,11344 (минимум) до ₽ 0,1158 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 374,5953324972930016, тогда как исторический минимум составил ₽ 5,5133052093363876192.
В краткосрочной перспективе DYDX изменился на -0,48% за последний час и на +1,76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 65,95K.
No.180
84,40%
0,01%
NONE
Текущая рыночная капитализация dYdX составляет ₽ 96,23M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 65,95K. Циркулируещее обращение DYDX составляет 844,08M, а общее предложение – 958342962.317931. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 114,00M.
-0,48%
-0,97%
+1,76%
+1,76%
Отслеживайте изменения цены dYdX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0923677
|-0,97%
|30 дней
|₽ -0,01533
|-11,86%
|60 дней
|₽ -0,00398
|-3,38%
|90 дней
|₽ -0,04923
|-30,16%
Сегодня для DYDX зафиксировано изменение ₽ -0,0923677 (-0,97%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,01533 (-11,86%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то DYDX изменился на ₽ -0,00398 (-3,38%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,04923 (-30,16%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены dYdX (DYDX)?
Просмотеть страницу истории цен dYdX.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний dYdX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке DYDX: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
DYDX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,11411. Цена находится крайне близко к нижней границе центральной зоны — 0,1143. Уровень поддержки S1 (0,1135) отстоит от текущей цены всего на 0,0006. Уровень сопротивления R1 (0,1154) расположен на расстоянии 0,0013 от текущего курса. Рыночная структура находится в пределах ключевой коридорной зоны, где наблюдается колебание вокруг центрального уровня. Стороны — быки и медведи — временно достигли равновесия около центральной точки, однако цена пока не смогла эффективно преодолеть гравитационное поле этой зоны. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке. Группа EMA одновременно подтверждает наличие краткосрочной восходящей динамики. Индикатор MACD сохраняет состояние «мертвого перекрестия»: разница между сигнальной и основной линиями указывает на наличие сопротивления на пути роста. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Распределение импульса демонстрирует двухуровневую структуру: краткосрочный отскок и среднесрочную коррекцию. Волатильность остаётся в узком диапазоне, что свидетельствует об отсутствии достаточной концентрации сил для одностороннего прорыва. Между техническими индикаторами наблюдаются противоречия в направлении движения. Ближайший ключевой уровень поддержки — S1 на отметке 0,1135, который служит актуальным ориентиром для возможного снижения. Дальний опорный уровень — R2 на 0,1162, представляющий собой основной район ликвидности выше текущего уровня. Уровень S2 (0,1124) выступает в роли глубокой защитной позиции, а R1 (0,1154) является первичным тестовым уровнем для потенциального роста. Текущая цена движется в непосредственной близости от центральной зоны, при этом пространство выше и ниже относительно симметрично.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена dYdX потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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