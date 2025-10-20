Текущая цена xMoney сегодня составляет 0.08555 USD. Следите за обновлениями цены XMN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XMN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена xMoney сегодня составляет 0.08555 USD. Следите за обновлениями цены XMN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XMN прямо сейчас на MEXC.

xMoney Курс (XMN)

Текущая цена 1 XMN в USD:

График цены xMoney (XMN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:32:39 (UTC+8)

Информация о ценах xMoney (XMN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Текущая цена xMoney (XMN) составляет $ 0,08555. За последние 24 часа XMN торговался в диапазоне от $ 0,06561 до $ 0,10471, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XMN за все время составляет $ 0,11390037525327498, а минимальная – $ 0,019550382433716446.

Что касается краткосрочной динамики, XMN изменился на +3,09% за последний час, на -16,20% за 24 часа и на +85,85% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация xMoney (XMN)

SUI

Текущая рыночная капитализация xMoney составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 2,19M. Циркулируещее обращение XMN составляет 0,00, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 855,50M.

История цен xMoney (XMN) в USD

Отслеживайте изменения цены xMoney за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0163489-16,20%
30 дней$ +0,08055+1 611,00%
60 дней$ +0,08055+1 611,00%
90 дней$ +0,08055+1 611,00%
Изменение цены xMoney сегодня

Сегодня для XMN зафиксировано изменение $ -0,0163489 (-16,20%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены xMoney за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,08055 (+1 611,00%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены xMoney за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XMN изменился на $ +0,08055 (+1 611,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены xMoney за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,08055 (+1 611,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены xMoney (XMN)?

Просмотеть страницу истории цен xMoney.

Что такое xMoney (XMN)

xMoney (XMN) — это многофункциональный токен, соответствующий требованиям MiCA, предназначенный для создания моста между традиционными финансами и блокчейн-инновациями. XMN встроен непосредственно в лицензированную и регулируемую платежную инфраструктуру xMoney, что позволяет торговцам и потребителям совершать транзакции с высокой скоростью, доверием и регуляторной ясностью. xMoney предоставляет единый экосистемный комплекс: платежи в фиате и криптовалюте, выпуск карт, расчеты в стабильных монетах и on/off‑ramp решение. Интегрируя XMN в качестве основного утилитарного токена, платформа приносит ощутимые выгоды как торговцам, так и пользователям. Торговцы получают доступ к более низким комиссиям за транзакции, платежам с интегрированной программой лояльности и вариантам расчетов на основе токенов, а потребители — награды и возможность участвовать в управлении. В отличие от большинства утилитарных токенов, XMN имеет реальное применение с самого первого дня. Он уже интегрирован в регулируемый платежный шлюз и сервисы xMoney, которыми пользуются компании по всей Европе. Его дизайн соответствует рамкам MiCA ЕС, обеспечивая соблюдение регуляций и прозрачность, а также создавая доверие у бирж, институтов и торговцев по всему миру.

xMoney доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в xMoney. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга XMN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о xMoney в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки xMoney простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены xMoney (USD)

Сколько будет стоить xMoney (XMN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов xMoney (XMN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для xMoney.

Проверьте прогноз цены xMoney!

Токеномика xMoney (XMN)

Понимание токеномики xMoney (XMN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XMN прямо сейчас!

Как купить xMoney (XMN)

Ищете как купить xMoney? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести xMoney на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

XMN на местную валюту

Для более глубокого понимания xMoney рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт xMoney
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о xMoney

Сколько стоит xMoney (XMN) на сегодня?
Актуальная цена XMN в USD – 0,08555 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XMN в USD?
Текущая цена XMN в USD составляет $ 0,08555. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация xMoney?
Рыночная капитализация XMN составляет $ 0,00 USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XMN?
Циркулирующее предложение XMN составляет 0,00 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XMN?
XMN достиг максимальной цены (ATH) в 0,11390037525327498 USD.
Какова была минимальная цена XMN за все время (ATL)?
XMN достиг минимальной цены (ATL) в 0,019550382433716446 USD.
Каков объем торгов XMN?
Объем торгов за последние 24 часа для XMN составляет $ 2,19M USD.
Вырастет ли XMN в цене в этом году?
XMN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XMN для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:32:39 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

