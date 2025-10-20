Что такое xMoney (XMN)

xMoney (XMN) — это многофункциональный токен, соответствующий требованиям MiCA, предназначенный для создания моста между традиционными финансами и блокчейн-инновациями. XMN встроен непосредственно в лицензированную и регулируемую платежную инфраструктуру xMoney, что позволяет торговцам и потребителям совершать транзакции с высокой скоростью, доверием и регуляторной ясностью. xMoney предоставляет единый экосистемный комплекс: платежи в фиате и криптовалюте, выпуск карт, расчеты в стабильных монетах и on/off‑ramp решение. Интегрируя XMN в качестве основного утилитарного токена, платформа приносит ощутимые выгоды как торговцам, так и пользователям. Торговцы получают доступ к более низким комиссиям за транзакции, платежам с интегрированной программой лояльности и вариантам расчетов на основе токенов, а потребители — награды и возможность участвовать в управлении. В отличие от большинства утилитарных токенов, XMN имеет реальное применение с самого первого дня. Он уже интегрирован в регулируемый платежный шлюз и сервисы xMoney, которыми пользуются компании по всей Европе. Его дизайн соответствует рамкам MiCA ЕС, обеспечивая соблюдение регуляций и прозрачность, а также создавая доверие у бирж, институтов и торговцев по всему миру. xMoney (XMN) — это многофункциональный токен, соответствующий требованиям MiCA, предназначенный для создания моста между традиционными финансами и блокчейн-инновациями. XMN встроен непосредственно в лицензированную и регулируемую платежную инфраструктуру xMoney, что позволяет торговцам и потребителям совершать транзакции с высокой скоростью, доверием и регуляторной ясностью. xMoney предоставляет единый экосистемный комплекс: платежи в фиате и криптовалюте, выпуск карт, расчеты в стабильных монетах и on/off‑ramp решение. Интегрируя XMN в качестве основного утилитарного токена, платформа приносит ощутимые выгоды как торговцам, так и пользователям. Торговцы получают доступ к более низким комиссиям за транзакции, платежам с интегрированной программой лояльности и вариантам расчетов на основе токенов, а потребители — награды и возможность участвовать в управлении. В отличие от большинства утилитарных токенов, XMN имеет реальное применение с самого первого дня. Он уже интегрирован в регулируемый платежный шлюз и сервисы xMoney, которыми пользуются компании по всей Европе. Его дизайн соответствует рамкам MiCA ЕС, обеспечивая соблюдение регуляций и прозрачность, а также создавая доверие у бирж, институтов и торговцев по всему миру.

xMoney доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в xMoney. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга XMN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о xMoney в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки xMoney простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены xMoney (USD)

Сколько будет стоить xMoney (XMN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов xMoney (XMN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для xMoney.

Проверьте прогноз цены xMoney!

Токеномика xMoney (XMN)

Понимание токеномики xMoney (XMN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XMN прямо сейчас!

Как купить xMoney (XMN)

Ищете как купить xMoney? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести xMoney на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

XMN на местную валюту

Попробуйте конвертер

Источники xMoney

Для более глубокого понимания xMoney рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о xMoney Сколько стоит xMoney (XMN) на сегодня? Актуальная цена XMN в USD – 0,08555 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена XMN в USD? $ 0,08555 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена XMN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация xMoney? Рыночная капитализация XMN составляет $ 0,00 USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение XMN? Циркулирующее предложение XMN составляет 0,00 USD . Какова была максимальная цена (ATH) XMN? XMN достиг максимальной цены (ATH) в 0,11390037525327498 USD . Какова была минимальная цена XMN за все время (ATL)? XMN достиг минимальной цены (ATL) в 0,019550382433716446 USD . Каков объем торгов XMN? Объем торгов за последние 24 часа для XMN составляет $ 2,19M USD . Вырастет ли XMN в цене в этом году? XMN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XMN для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии xMoney (XMN)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 22:32:48 Новости отрасли Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху" 10-23 15:34:02 Новости отрасли Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000