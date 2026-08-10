Сегодняшняя цена Vidaio

Текущая цена Vidaio (SN85) сегодня составляет ₽ 1,095 с изменением 5,19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SN85 на RUB составляет ₽ 1,095 за SN85.

На данный момент Vidaio занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SN85. В течение последних 24 часов, SN85 торговался в диапазоне от ₽ 1,078 (минимум) до ₽ 1,155 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе SN85 изменился на 0,00% за последний час и на +8,20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,36K.

Рыночная информация Vidaio (SN85)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 3,36K₽ 3,36K ₽ 3,36K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 23,00M₽ 23,00M ₽ 23,00M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Публичный блокчейн TAO

Текущая рыночная капитализация Vidaio составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,36K. Циркулируещее обращение SN85 составляет --, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 23,00M.