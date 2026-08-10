Сегодняшняя цена Spain National Fan

Текущая цена Spain National Fan (SNFT) сегодня составляет ₽ 0,002025 с изменением 5,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SNFT на RUB составляет ₽ 0,002025 за SNFT.

На данный момент Spain National Fan занимает #2593 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 46,38K, при оборотном предложении 22,90M SNFT. В течение последних 24 часов, SNFT торговался в диапазоне от ₽ 0,002 (минимум) до ₽ 0,002135 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 71,372828225589299115, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,5753440569610899907.

В краткосрочной перспективе SNFT изменился на -0,30% за последний час и на -7,62% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,00K.

Рыночная информация Spain National Fan (SNFT)

Место No.2593 Рыночная капитализация ₽ 46,38K₽ 46,38K ₽ 46,38K Объем (24Ч) ₽ 54,00K₽ 54,00K ₽ 54,00K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 202,50K₽ 202,50K ₽ 202,50K Оборотное предложение 22,90M 22,90M 22,90M Макс. предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Общее предложение 22 903 472 22 903 472 22 903 472 Коэффициент обращения 22,90% Публичный блокчейн BITCI

Текущая рыночная капитализация Spain National Fan составляет ₽ 46,38K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,00K. Циркулируещее обращение SNFT составляет 22,90M, а общее предложение – 22903472. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 202,50K.