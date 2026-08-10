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Текущая цена Spain National Fan сегодня составляет 0,002025 RUB. Рыночная капитализация SNFT составляет 46 379,5308 RUB. Отслеживайте обновления цен SNFT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Spain National Fan сегодня составляет 0,002025 RUB. Рыночная капитализация SNFT составляет 46 379,5308 RUB. Отслеживайте обновления цен SNFT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Spain National Fan Курс (SNFT)

Текущая цена 1 SNFT в RUB:

₽0,16682806
₽0,16682806₽0,16682806
-5,39%1D
RUB
График цены Spain National Fan (SNFT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:38:48 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Spain National Fan

Текущая цена Spain National Fan (SNFT) сегодня составляет ₽ 0,002025 с изменением 5,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SNFT на RUB составляет ₽ 0,002025 за SNFT.

На данный момент Spain National Fan занимает #2593 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 46,38K, при оборотном предложении 22,90M SNFT. В течение последних 24 часов, SNFT торговался в диапазоне от ₽ 0,002 (минимум) до ₽ 0,002135 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 71,372828225589299115, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,5753440569610899907.

В краткосрочной перспективе SNFT изменился на -0,30% за последний час и на -7,62% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,00K.

Рыночная информация Spain National Fan (SNFT)

No.2593

₽ 46,38K
₽ 46,38K₽ 46,38K

₽ 54,00K
₽ 54,00K₽ 54,00K

₽ 202,50K
₽ 202,50K₽ 202,50K

22,90M
22,90M 22,90M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

22 903 472
22 903 472 22 903 472

22,90%

BITCI

Текущая рыночная капитализация Spain National Fan составляет ₽ 46,38K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,00K. Циркулируещее обращение SNFT составляет 22,90M, а общее предложение – 22903472. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 202,50K.

История цен Spain National Fan в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,002
₽ 0,002₽ 0,002
Мин 24Ч
₽ 0,002135
₽ 0,002135₽ 0,002135
Макс 24Ч

₽ 0,002
₽ 0,002₽ 0,002

₽ 0,002135
₽ 0,002135₽ 0,002135

₽ 71,372828225589299115
₽ 71,372828225589299115₽ 71,372828225589299115

₽ 0,5753440569610899907
₽ 0,5753440569610899907₽ 0,5753440569610899907

-0,30%

-5,39%

-7,62%

-7,62%

История цен Spain National Fan (SNFT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Spain National Fan за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00950432-5,39%
30 дней₽ +0,000728+56,12%
60 дней₽ -0,014075-87,43%
90 дней₽ -0,028875-93,45%
Изменение цены Spain National Fan сегодня

Сегодня для SNFT зафиксировано изменение ₽ -0,00950432 (-5,39%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Spain National Fan за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000728 (+56,12%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Spain National Fan за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SNFT изменился на ₽ -0,014075 (-87,43%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Spain National Fan за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,028875 (-93,45%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Spain National Fan (SNFT)?

Просмотеть страницу истории цен Spain National Fan.

Анализ по Spain National Fan

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Spain National Fan, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Spain National Fan?

Цены на SNFT зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и доверия инвесторов к фан-токенам
2. Результаты выступлений команды и успехи в соревнованиях
3. Уровень внедрения платформы и уровень вовлеченности пользователей на Socios.com
4. Объем торгов и ликвидность на биржах
5. Общие тенденции на рынке криптовалют
6. Полезность и вознаграждения, предлагаемые владельцам токенов
7. Анонсы партнерств и развитие платформы
8. Динамика спроса и предложения
9. Регуляторные новости, влияющие на фан-токены
10. Размер сообщества и уровень активности участников

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Spain National Fan?

Люди хотят знать текущую цену SNFT по нескольким причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, анализ рынка, определение оптимального времени для инвестирования, расчет прибыли и убытков, а также поддержание актуальности информации о рыночных тенденциях. Реальное время ценообразования помогает инвесторам принимать обоснованные решения о покупке/продаже и отслеживать стоимость своих активов.

Прогноз цены Spain National Fan

Прогноз цены Spain National Fan (SNFT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SNFT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Spain National Fan (SNFT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Spain National Fan потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Spain National Fan достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SNFT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Spain National Fan».

Как купить и инвестировать Spain National Fan в Россия

Готовы приступить к работе с Spain National Fan? Покупка SNFT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Spain National Fan. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Spain National Fan (SNFT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
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Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Spain National Fan будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Spain National Fan (SNFT)

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Что такое Spain National Fan (SNFT)

Spain National Фан Токен призван революционизировать опыт болельщиков. С помощью Spain National Фан Токен предлагает болельщикам возможность участвовать в эксклюзивных опросах и мероприятиях, создавать цифровую коллекцию, приобретать NFT, получать награды болельщиков, а также участвовать в играх и выполнять атрибуты заданий, связанные с ролями и большим опытом.

Источники Spain National Fan

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Официальный сайт Spain National Fan
Обозреватель блоков

Категория :

Bitcichain EcosystemFan TokenSports

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:38:48 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Spain National Fan (SNFT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Spain National Fan

SNFT USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Spain National Fan (SNFT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Spain National Fan в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SNFT/USDT
₽0,16848146
₽0,16848146₽0,16848146
-4,39%
26.38M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 SNFT = 0,16740675 RUB