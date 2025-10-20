Текущая цена Yooldo Games сегодня составляет 0.20423 USD. Следите за обновлениями цены ESPORTS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ESPORTS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Yooldo Games сегодня составляет 0.20423 USD. Следите за обновлениями цены ESPORTS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ESPORTS прямо сейчас на MEXC.

Логотип Yooldo Games

Yooldo Games Курс (ESPORTS)

Текущая цена 1 ESPORTS в USD:

$0,20432
$0,20432$0,20432
+0,53%1D
USD
График цены Yooldo Games (ESPORTS) в реальном времени
Информация о ценах Yooldo Games (ESPORTS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,19833
$ 0,19833$ 0,19833
Мин 24Ч
$ 0,21857
$ 0,21857$ 0,21857
Макс 24Ч

$ 0,19833
$ 0,19833$ 0,19833

$ 0,21857
$ 0,21857$ 0,21857

$ 0,24206080804529653
$ 0,24206080804529653$ 0,24206080804529653

$ 0,05189790997151288
$ 0,05189790997151288$ 0,05189790997151288

-0,41%

+0,53%

-4,41%

-4,41%

Текущая цена Yooldo Games (ESPORTS) составляет $ 0,20423. За последние 24 часа ESPORTS торговался в диапазоне от $ 0,19833 до $ 0,21857, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ESPORTS за все время составляет $ 0,24206080804529653, а минимальная – $ 0,05189790997151288.

Что касается краткосрочной динамики, ESPORTS изменился на -0,41% за последний час, на +0,53% за 24 часа и на -4,41% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Yooldo Games (ESPORTS)

No.728

$ 25,80M
$ 25,80M$ 25,80M

$ 67,87K
$ 67,87K$ 67,87K

$ 183,81M
$ 183,81M$ 183,81M

126,35M
126,35M 126,35M

900 000 000
900 000 000 900 000 000

899 999 999,9999992
899 999 999,9999992 899 999 999,9999992

14,03%

BSC

Текущая рыночная капитализация Yooldo Games составляет $ 25,80M, при 24-часовом объеме торгов $ 67,87K. Циркулируещее обращение ESPORTS составляет 126,35M, а общее предложение – 899999999.9999992. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 183,81M.

История цен Yooldo Games (ESPORTS) в USD

Отслеживайте изменения цены Yooldo Games за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0010772+0,53%
30 дней$ +0,03975+24,16%
60 дней$ +0,11525+129,52%
90 дней$ +0,13481+194,19%
Изменение цены Yooldo Games сегодня

Сегодня для ESPORTS зафиксировано изменение $ +0,0010772 (+0,53%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Yooldo Games за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,03975 (+24,16%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Yooldo Games за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ESPORTS изменился на $ +0,11525 (+129,52%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Yooldo Games за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,13481 (+194,19%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Yooldo Games (ESPORTS)?

Просмотеть страницу истории цен Yooldo Games.

Что такое Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Yooldo Games. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ESPORTS, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Yooldo Games в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Yooldo Games простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Yooldo Games (USD)

Сколько будет стоить Yooldo Games (ESPORTS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Yooldo Games (ESPORTS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Yooldo Games.

Проверьте прогноз цены Yooldo Games!

Токеномика Yooldo Games (ESPORTS)

Понимание токеномики Yooldo Games (ESPORTS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ESPORTS прямо сейчас!

Как купить Yooldo Games (ESPORTS)

Ищете как купить Yooldo Games? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Yooldo Games на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ESPORTS на местную валюту

1 Yooldo Games (ESPORTS) в VND
5 374,31245
1 Yooldo Games (ESPORTS) в AUD
A$0,3124719
1 Yooldo Games (ESPORTS) в GBP
0,1531725
1 Yooldo Games (ESPORTS) в EUR
0,1756378
1 Yooldo Games (ESPORTS) в USD
$0,20423
1 Yooldo Games (ESPORTS) в MYR
RM0,8618506
1 Yooldo Games (ESPORTS) в TRY
8,5735754
1 Yooldo Games (ESPORTS) в JPY
¥31,04296
1 Yooldo Games (ESPORTS) в ARS
ARS$275,6124696
1 Yooldo Games (ESPORTS) в RUB
16,6284066
1 Yooldo Games (ESPORTS) в INR
17,9334363
1 Yooldo Games (ESPORTS) в IDR
Rp3 403,8319718
1 Yooldo Games (ESPORTS) в PHP
11,9719626
1 Yooldo Games (ESPORTS) в EGP
￡E.9,7172634
1 Yooldo Games (ESPORTS) в BRL
R$1,0987574
1 Yooldo Games (ESPORTS) в CAD
C$0,2838797
1 Yooldo Games (ESPORTS) в BDT
24,9323984
1 Yooldo Games (ESPORTS) в NGN
298,5801754
1 Yooldo Games (ESPORTS) в COP
$797,7734375
1 Yooldo Games (ESPORTS) в ZAR
R.3,533179
1 Yooldo Games (ESPORTS) в UAH
8,557237
1 Yooldo Games (ESPORTS) в TZS
T.Sh.506,7722374
1 Yooldo Games (ESPORTS) в VES
Bs42,8883
1 Yooldo Games (ESPORTS) в CLP
$193,40581
1 Yooldo Games (ESPORTS) в PKR
Rs57,8052592
1 Yooldo Games (ESPORTS) в KZT
109,9186283
1 Yooldo Games (ESPORTS) в THB
฿6,6885325
1 Yooldo Games (ESPORTS) в TWD
NT$6,2882417
1 Yooldo Games (ESPORTS) в AED
د.إ0,7495241
1 Yooldo Games (ESPORTS) в CHF
Fr0,1613417
1 Yooldo Games (ESPORTS) в HKD
HK$1,5868671
1 Yooldo Games (ESPORTS) в AMD
֏78,1281865
1 Yooldo Games (ESPORTS) в MAD
.د.م1,8911698
1 Yooldo Games (ESPORTS) в MXN
$3,757832
1 Yooldo Games (ESPORTS) в SAR
ريال0,7658625
1 Yooldo Games (ESPORTS) в ETB
Br30,9245066
1 Yooldo Games (ESPORTS) в KES
KSh26,3742622
1 Yooldo Games (ESPORTS) в JOD
د.أ0,14479907
1 Yooldo Games (ESPORTS) в PLN
0,7433972
1 Yooldo Games (ESPORTS) в RON
лв0,8924851
1 Yooldo Games (ESPORTS) в SEK
kr1,9156774
1 Yooldo Games (ESPORTS) в BGN
лв0,3431064
1 Yooldo Games (ESPORTS) в HUF
Ft68,5559264
1 Yooldo Games (ESPORTS) в CZK
4,2765762
1 Yooldo Games (ESPORTS) в KWD
د.ك0,06249438
1 Yooldo Games (ESPORTS) в ILS
0,6719167
1 Yooldo Games (ESPORTS) в BOB
Bs1,4112293
1 Yooldo Games (ESPORTS) в AZN
0,347191
1 Yooldo Games (ESPORTS) в TJS
SM1,8911698
1 Yooldo Games (ESPORTS) в GEL
0,551421
1 Yooldo Games (ESPORTS) в AOA
Kz186,1699411
1 Yooldo Games (ESPORTS) в BHD
.د.ب0,07679048
1 Yooldo Games (ESPORTS) в BMD
$0,20423
1 Yooldo Games (ESPORTS) в DKK
kr1,3131989
1 Yooldo Games (ESPORTS) в HNL
L5,3630798
1 Yooldo Games (ESPORTS) в MUR
9,2965496
1 Yooldo Games (ESPORTS) в NAD
$3,5454328
1 Yooldo Games (ESPORTS) в NOK
kr2,0382154
1 Yooldo Games (ESPORTS) в NZD
$0,3553602
1 Yooldo Games (ESPORTS) в PAB
B/.0,20423
1 Yooldo Games (ESPORTS) в PGK
K0,857766
1 Yooldo Games (ESPORTS) в QAR
ر.ق0,7433972
1 Yooldo Games (ESPORTS) в RSD
дин.20,6190608
1 Yooldo Games (ESPORTS) в UZS
soʻm2 460,6018437
1 Yooldo Games (ESPORTS) в ALL
L17,0307397
1 Yooldo Games (ESPORTS) в ANG
ƒ0,3655717
1 Yooldo Games (ESPORTS) в AWG
ƒ0,367614
1 Yooldo Games (ESPORTS) в BBD
$0,40846
1 Yooldo Games (ESPORTS) в BAM
KM0,3431064
1 Yooldo Games (ESPORTS) в BIF
Fr602,27427
1 Yooldo Games (ESPORTS) в BND
$0,265499
1 Yooldo Games (ESPORTS) в BSD
$0,20423
1 Yooldo Games (ESPORTS) в JMD
$32,7748304
1 Yooldo Games (ESPORTS) в KHR
823,5064175
1 Yooldo Games (ESPORTS) в KMF
Fr86,59352
1 Yooldo Games (ESPORTS) в LAK
4 439,7825199
1 Yooldo Games (ESPORTS) в LKR
රු61,9817627
1 Yooldo Games (ESPORTS) в MDL
L3,4657831
1 Yooldo Games (ESPORTS) в MGA
Ar915,828589
1 Yooldo Games (ESPORTS) в MOP
P1,63384
1 Yooldo Games (ESPORTS) в MVR
3,124719
1 Yooldo Games (ESPORTS) в MWK
MK353,951013
1 Yooldo Games (ESPORTS) в MZN
MT13,050297
1 Yooldo Games (ESPORTS) в NPR
रु28,7024842
1 Yooldo Games (ESPORTS) в PYG
1 448,39916
1 Yooldo Games (ESPORTS) в RWF
Fr296,33773
1 Yooldo Games (ESPORTS) в SBD
$1,6808129
1 Yooldo Games (ESPORTS) в SCR
2,7918241
1 Yooldo Games (ESPORTS) в SRD
$8,1058887
1 Yooldo Games (ESPORTS) в SVC
$1,7870125
1 Yooldo Games (ESPORTS) в SZL
L3,5454328
1 Yooldo Games (ESPORTS) в TMT
m0,7168473
1 Yooldo Games (ESPORTS) в TND
د.ت0,60002774
1 Yooldo Games (ESPORTS) в TTD
$1,3846794
1 Yooldo Games (ESPORTS) в UGX
Sh711,53732
1 Yooldo Games (ESPORTS) в XAF
Fr115,18572
1 Yooldo Games (ESPORTS) в XCD
$0,551421
1 Yooldo Games (ESPORTS) в XOF
Fr115,18572
1 Yooldo Games (ESPORTS) в XPF
Fr20,83146
1 Yooldo Games (ESPORTS) в BWP
P2,736682
1 Yooldo Games (ESPORTS) в BZD
$0,4105023
1 Yooldo Games (ESPORTS) в CVE
$19,4345268
1 Yooldo Games (ESPORTS) в DJF
Fr36,35294
1 Yooldo Games (ESPORTS) в DOP
$12,9583935
1 Yooldo Games (ESPORTS) в DZD
د.ج26,6438458
1 Yooldo Games (ESPORTS) в FJD
$0,469729
1 Yooldo Games (ESPORTS) в GNF
Fr1 775,77985
1 Yooldo Games (ESPORTS) в GTQ
Q1,5644018
1 Yooldo Games (ESPORTS) в GYD
$42,724916
1 Yooldo Games (ESPORTS) в ISK
kr24,91606

Источники Yooldo Games

Для более глубокого понимания Yooldo Games рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Yooldo Games
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Yooldo Games

Сколько стоит Yooldo Games (ESPORTS) на сегодня?
Актуальная цена ESPORTS в USD – 0,20423 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ESPORTS в USD?
Текущая цена ESPORTS в USD составляет $ 0,20423. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Yooldo Games?
Рыночная капитализация ESPORTS составляет $ 25,80M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ESPORTS?
Циркулирующее предложение ESPORTS составляет 126,35M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ESPORTS?
ESPORTS достиг максимальной цены (ATH) в 0,24206080804529653 USD.
Какова была минимальная цена ESPORTS за все время (ATL)?
ESPORTS достиг минимальной цены (ATL) в 0,05189790997151288 USD.
Каков объем торгов ESPORTS?
Объем торгов за последние 24 часа для ESPORTS составляет $ 67,87K USD.
Вырастет ли ESPORTS в цене в этом году?
ESPORTS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ESPORTS для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

