Что такое Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Yooldo Games. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга ESPORTS, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о Yooldo Games в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Yooldo Games простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Yooldo Games (USD)

Сколько будет стоить Yooldo Games (ESPORTS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Yooldo Games (ESPORTS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Yooldo Games.

Проверьте прогноз цены Yooldo Games!

Токеномика Yooldo Games (ESPORTS)

Понимание токеномики Yooldo Games (ESPORTS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ESPORTS прямо сейчас!

Как купить Yooldo Games (ESPORTS)

Ищете как купить Yooldo Games? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Yooldo Games на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ESPORTS на местную валюту

Попробуйте конвертер

Источники Yooldo Games

Для более глубокого понимания Yooldo Games рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Yooldo Games Сколько стоит Yooldo Games (ESPORTS) на сегодня? Актуальная цена ESPORTS в USD – 0,20423 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ESPORTS в USD? $ 0,20423 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ESPORTS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Yooldo Games? Рыночная капитализация ESPORTS составляет $ 25,80M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ESPORTS? Циркулирующее предложение ESPORTS составляет 126,35M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ESPORTS? ESPORTS достиг максимальной цены (ATH) в 0,24206080804529653 USD . Какова была минимальная цена ESPORTS за все время (ATL)? ESPORTS достиг минимальной цены (ATL) в 0,05189790997151288 USD . Каков объем торгов ESPORTS? Объем торгов за последние 24 часа для ESPORTS составляет $ 67,87K USD . Вырастет ли ESPORTS в цене в этом году? ESPORTS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ESPORTS для более подробного анализа.

