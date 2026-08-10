Сегодняшняя цена Sentism

Текущая цена Sentism (SENTIS) сегодня составляет ₽ 0,21902 с изменением 0,86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SENTIS на RUB составляет ₽ 0,21902 за SENTIS.

На данный момент Sentism занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 42,93M, при оборотном предложении 196,00M SENTIS. В течение последних 24 часов, SENTIS торговался в диапазоне от ₽ 0,21252 (минимум) до ₽ 0,2243 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе SENTIS изменился на +0,10% за последний час и на +6,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 43,62K.

Рыночная информация Sentism (SENTIS)

Рыночная капитализация ₽ 42,93M₽ 42,93M ₽ 42,93M Объем (24Ч) ₽ 43,62K₽ 43,62K ₽ 43,62K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 219,02M₽ 219,02M ₽ 219,02M Оборотное предложение 196,00M 196,00M 196,00M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 19,60% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Sentism составляет ₽ 42,93M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 43,62K. Циркулируещее обращение SENTIS составляет 196,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 219,02M.