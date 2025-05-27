Что такое Huma Finance (HUMA)

Huma – первая сеть PayFi и пионер в стремительно развивающейся экосистеме PayFi. Она позволяет глобальным платежным учреждениям проводить расчеты 24/7 с использованием стейблкоинов и ончейн-ликвидности, обеспечивая скорость, прозрачность и эффективность традиционно медленной финансовой инфраструктуре.

Huma Finance доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Huma Finance. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Huma Finance Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Huma Finance, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена HUMA в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Huma Finance.

История цен Huma Finance

Отслеживание траектории движения цены HUMA дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории HUMA в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Huma Finance.

Как купить Huma Finance (HUMA)

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HUMA на местную валюту

1 HUMA к VND ₫ 1 614,87018 1 HUMA к AUD A$ 0,097619 1 HUMA к GBP ￡ 0,0459754 1 HUMA к EUR € 0,0554224 1 HUMA к USD $ 0,06298 1 HUMA к MYR RM 0,2664054 1 HUMA к TRY ₺ 2,4574796 1 HUMA к JPY ¥ 9,0540048 1 HUMA к RUB ₽ 5,0384 1 HUMA к INR ₹ 5,3791218 1 HUMA к IDR Rp 1 032,4588512 1 HUMA к PHP ₱ 3,4979092 1 HUMA к EGP ￡E. 3,1351444 1 HUMA к BRL R$ 0,3577264 1 HUMA к CAD C$ 0,0862826 1 HUMA к BDT ৳ 7,6728534 1 HUMA к NGN ₦ 99,6513646 1 HUMA к UAH ₴ 2,6187084 1 HUMA к VES Bs 5,92012 1 HUMA к PKR Rs 17,7357978 1 HUMA к KZT ₸ 32,0668968 1 HUMA к THB ฿ 2,0613354 1 HUMA к TWD NT$ 1,8906596 1 HUMA к AED د.إ 0,2311366 1 HUMA к CHF Fr 0,0516436 1 HUMA к HKD HK$ 0,4931334 1 HUMA к MAD .د.م 0,5775266 1 HUMA к MXN $ 1,2129948

Источники Huma Finance

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Huma Finance Какова цена Huma Finance (HUMA) сегодня? Текущая цена Huma Finance (HUMA) составляет 0,06298 USD . Какова рыночная капитализация Huma Finance (HUMA)? Текущая рыночная капитализация Huma Finance составляет $ 109,17M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения HUMA на его рыночную цену в реальном времени 0,06298 USD . Каково оборотное предложение Huma Finance (HUMA)? Текущее оборотное предложение Huma Finance (HUMA) составляет 1,73B USD . Какова была самая высокая цена Huma Finance (HUMA)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Huma Finance (HUMA) составляет 0,127 USD . Каков 24-часовой объем торгов Huma Finance (HUMA)? 24-часовой объем торгов Huma Finance (HUMA) составляет $ 117,37M USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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