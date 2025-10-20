Текущая цена ASML Holding NV сегодня составляет 1019.65 USD. Следите за обновлениями цены ASMLON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ASMLON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ASML Holding NV сегодня составляет 1019.65 USD. Следите за обновлениями цены ASMLON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ASMLON прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о ASMLON

Информация о цене ASMLON

Официальный сайт ASMLON

Токеномика ASMLON

Прогноз цен ASMLON

История ASMLON

Руководство по покупке ASMLON

Конвертер валют ASMLON в фиат

ASMLON на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип ASML Holding NV

ASML Holding NV Курс (ASMLON)

Текущая цена 1 ASMLON в USD:

$1 019,75
$1 019,75$1 019,75
+0,41%1D
USD
График цены ASML Holding NV (ASMLON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:15:39 (UTC+8)

Информация о ценах ASML Holding NV (ASMLON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 991,8
$ 991,8$ 991,8
Мин 24Ч
$ 1 028,28
$ 1 028,28$ 1 028,28
Макс 24Ч

$ 991,8
$ 991,8$ 991,8

$ 1 028,28
$ 1 028,28$ 1 028,28

$ 1 056,340099301194
$ 1 056,340099301194$ 1 056,340099301194

$ 732,0144981577465
$ 732,0144981577465$ 732,0144981577465

+1,91%

+0,41%

-0,34%

-0,34%

Текущая цена ASML Holding NV (ASMLON) составляет $ 1 019,65. За последние 24 часа ASMLON торговался в диапазоне от $ 991,8 до $ 1 028,28, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ASMLON за все время составляет $ 1 056,340099301194, а минимальная – $ 732,0144981577465.

Что касается краткосрочной динамики, ASMLON изменился на +1,91% за последний час, на +0,41% за 24 часа и на -0,34% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ASML Holding NV (ASMLON)

No.1958

$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M

$ 59,32K
$ 59,32K$ 59,32K

$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M

1,49K
1,49K 1,49K

1 488,74663711
1 488,74663711 1 488,74663711

ETH

Текущая рыночная капитализация ASML Holding NV составляет $ 1,52M, при 24-часовом объеме торгов $ 59,32K. Циркулируещее обращение ASMLON составляет 1,49K, а общее предложение – 1488.74663711. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,52M.

История цен ASML Holding NV (ASMLON) в USD

Отслеживайте изменения цены ASML Holding NV за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +4,1639+0,41%
30 дней$ +50,9+5,25%
60 дней$ +269,65+35,95%
90 дней$ +269,65+35,95%
Изменение цены ASML Holding NV сегодня

Сегодня для ASMLON зафиксировано изменение $ +4,1639 (+0,41%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ASML Holding NV за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +50,9 (+5,25%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ASML Holding NV за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ASMLON изменился на $ +269,65 (+35,95%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ASML Holding NV за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +269,65 (+35,95%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ASML Holding NV (ASMLON)?

Просмотеть страницу истории цен ASML Holding NV.

Что такое ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

ASML Holding NV доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в ASML Holding NV. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ASMLON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о ASML Holding NV в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки ASML Holding NV простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены ASML Holding NV (USD)

Сколько будет стоить ASML Holding NV (ASMLON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ASML Holding NV (ASMLON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ASML Holding NV.

Проверьте прогноз цены ASML Holding NV!

Токеномика ASML Holding NV (ASMLON)

Понимание токеномики ASML Holding NV (ASMLON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ASMLON прямо сейчас!

Как купить ASML Holding NV (ASMLON)

Ищете как купить ASML Holding NV? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести ASML Holding NV на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ASMLON на местную валюту

1 ASML Holding NV (ASMLON) в VND
26 832 089,75
1 ASML Holding NV (ASMLON) в AUD
A$1 560,0645
1 ASML Holding NV (ASMLON) в GBP
764,7375
1 ASML Holding NV (ASMLON) в EUR
876,899
1 ASML Holding NV (ASMLON) в USD
$1 019,65
1 ASML Holding NV (ASMLON) в MYR
RM4 302,923
1 ASML Holding NV (ASMLON) в TRY
42 804,907
1 ASML Holding NV (ASMLON) в JPY
¥154 986,8
1 ASML Holding NV (ASMLON) в ARS
ARS$1 376 038,068
1 ASML Holding NV (ASMLON) в RUB
82 815,973
1 ASML Holding NV (ASMLON) в INR
89 555,8595
1 ASML Holding NV (ASMLON) в IDR
Rp16 994 159,869
1 ASML Holding NV (ASMLON) в PHP
59 761,6865
1 ASML Holding NV (ASMLON) в EGP
￡E.48 514,947
1 ASML Holding NV (ASMLON) в BRL
R$5 485,717
1 ASML Holding NV (ASMLON) в CAD
C$1 417,3135
1 ASML Holding NV (ASMLON) в BDT
124 478,872
1 ASML Holding NV (ASMLON) в NGN
1 490 707,907
1 ASML Holding NV (ASMLON) в COP
$3 983 007,8125
1 ASML Holding NV (ASMLON) в ZAR
R.17 660,338
1 ASML Holding NV (ASMLON) в UAH
42 723,335
1 ASML Holding NV (ASMLON) в TZS
T.Sh.2 530 139,117
1 ASML Holding NV (ASMLON) в VES
Bs214 126,5
1 ASML Holding NV (ASMLON) в CLP
$965 608,55
1 ASML Holding NV (ASMLON) в PKR
Rs288 601,736
1 ASML Holding NV (ASMLON) в KZT
548 785,8265
1 ASML Holding NV (ASMLON) в THB
฿33 383,341
1 ASML Holding NV (ASMLON) в TWD
NT$31 425,613
1 ASML Holding NV (ASMLON) в AED
د.إ3 742,1155
1 ASML Holding NV (ASMLON) в CHF
Fr805,5235
1 ASML Holding NV (ASMLON) в HKD
HK$7 922,6805
1 ASML Holding NV (ASMLON) в AMD
֏390 067,1075
1 ASML Holding NV (ASMLON) в MAD
.د.م9 441,959
1 ASML Holding NV (ASMLON) в MXN
$18 761,56
1 ASML Holding NV (ASMLON) в SAR
ريال3 823,6875
1 ASML Holding NV (ASMLON) в ETB
Br154 395,403
1 ASML Holding NV (ASMLON) в KES
KSh131 677,601
1 ASML Holding NV (ASMLON) в JOD
د.أ722,93185
1 ASML Holding NV (ASMLON) в PLN
3 711,526
1 ASML Holding NV (ASMLON) в RON
лв4 455,8705
1 ASML Holding NV (ASMLON) в SEK
kr9 564,317
1 ASML Holding NV (ASMLON) в BGN
лв1 713,012
1 ASML Holding NV (ASMLON) в HUF
Ft342 500,435
1 ASML Holding NV (ASMLON) в CZK
21 371,864
1 ASML Holding NV (ASMLON) в KWD
د.ك312,0129
1 ASML Holding NV (ASMLON) в ILS
3 354,6485
1 ASML Holding NV (ASMLON) в BOB
Bs7 045,7815
1 ASML Holding NV (ASMLON) в AZN
1 733,405
1 ASML Holding NV (ASMLON) в TJS
SM9 441,959
1 ASML Holding NV (ASMLON) в GEL
2 753,055
1 ASML Holding NV (ASMLON) в AOA
Kz929 482,3505
1 ASML Holding NV (ASMLON) в BHD
.د.ب383,3884
1 ASML Holding NV (ASMLON) в BMD
$1 019,65
1 ASML Holding NV (ASMLON) в DKK
kr6 556,3495
1 ASML Holding NV (ASMLON) в HNL
L26 776,009
1 ASML Holding NV (ASMLON) в MUR
46 414,468
1 ASML Holding NV (ASMLON) в NAD
$17 701,124
1 ASML Holding NV (ASMLON) в NOK
kr10 176,107
1 ASML Holding NV (ASMLON) в NZD
$1 774,191
1 ASML Holding NV (ASMLON) в PAB
B/.1 019,65
1 ASML Holding NV (ASMLON) в PGK
K4 282,53
1 ASML Holding NV (ASMLON) в QAR
ر.ق3 711,526
1 ASML Holding NV (ASMLON) в RSD
дин.102 974,4535
1 ASML Holding NV (ASMLON) в UZS
soʻm12 284 936,9335
1 ASML Holding NV (ASMLON) в ALL
L85 028,6135
1 ASML Holding NV (ASMLON) в ANG
ƒ1 825,1735
1 ASML Holding NV (ASMLON) в AWG
ƒ1 835,37
1 ASML Holding NV (ASMLON) в BBD
$2 039,3
1 ASML Holding NV (ASMLON) в BAM
KM1 713,012
1 ASML Holding NV (ASMLON) в BIF
Fr3 006 947,85
1 ASML Holding NV (ASMLON) в BND
$1 325,545
1 ASML Holding NV (ASMLON) в BSD
$1 019,65
1 ASML Holding NV (ASMLON) в JMD
$163 633,432
1 ASML Holding NV (ASMLON) в KHR
4 111 483,7125
1 ASML Holding NV (ASMLON) в KMF
Fr432 331,6
1 ASML Holding NV (ASMLON) в LAK
22 166 303,9045
1 ASML Holding NV (ASMLON) в LKR
රු309 453,5785
1 ASML Holding NV (ASMLON) в MDL
L17 303,4605
1 ASML Holding NV (ASMLON) в MGA
Ar4 572 416,495
1 ASML Holding NV (ASMLON) в MOP
P8 157,2
1 ASML Holding NV (ASMLON) в MVR
15 600,645
1 ASML Holding NV (ASMLON) в MWK
MK1 767 155,415
1 ASML Holding NV (ASMLON) в MZN
MT65 155,635
1 ASML Holding NV (ASMLON) в NPR
रु143 301,611
1 ASML Holding NV (ASMLON) в PYG
7 231 357,8
1 ASML Holding NV (ASMLON) в RWF
Fr1 479 512,15
1 ASML Holding NV (ASMLON) в SBD
$8 391,7195
1 ASML Holding NV (ASMLON) в SCR
13 938,6155
1 ASML Holding NV (ASMLON) в SRD
$40 418,926
1 ASML Holding NV (ASMLON) в SVC
$8 921,9375
1 ASML Holding NV (ASMLON) в SZL
L17 701,124
1 ASML Holding NV (ASMLON) в TMT
m3 578,9715
1 ASML Holding NV (ASMLON) в TND
د.ت2 995,7317
1 ASML Holding NV (ASMLON) в TTD
$6 913,227
1 ASML Holding NV (ASMLON) в UGX
Sh3 552 460,6
1 ASML Holding NV (ASMLON) в XAF
Fr575 082,6
1 ASML Holding NV (ASMLON) в XCD
$2 753,055
1 ASML Holding NV (ASMLON) в XOF
Fr575 082,6
1 ASML Holding NV (ASMLON) в XPF
Fr104 004,3
1 ASML Holding NV (ASMLON) в BWP
P13 663,31
1 ASML Holding NV (ASMLON) в BZD
$2 049,4965
1 ASML Holding NV (ASMLON) в CVE
$97 029,894
1 ASML Holding NV (ASMLON) в DJF
Fr181 497,7
1 ASML Holding NV (ASMLON) в DOP
$64 696,7925
1 ASML Holding NV (ASMLON) в DZD
د.ج132 982,753
1 ASML Holding NV (ASMLON) в FJD
$2 345,195
1 ASML Holding NV (ASMLON) в GNF
Fr8 865 856,75
1 ASML Holding NV (ASMLON) в GTQ
Q7 810,519
1 ASML Holding NV (ASMLON) в GYD
$213 310,78
1 ASML Holding NV (ASMLON) в ISK
kr124 397,3

Источники ASML Holding NV

Для более глубокого понимания ASML Holding NV рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт ASML Holding NV
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ASML Holding NV

Сколько стоит ASML Holding NV (ASMLON) на сегодня?
Актуальная цена ASMLON в USD – 1 019,65 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ASMLON в USD?
Текущая цена ASMLON в USD составляет $ 1 019,65. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ASML Holding NV?
Рыночная капитализация ASMLON составляет $ 1,52M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ASMLON?
Циркулирующее предложение ASMLON составляет 1,49K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ASMLON?
ASMLON достиг максимальной цены (ATH) в 1 056,340099301194 USD.
Какова была минимальная цена ASMLON за все время (ATL)?
ASMLON достиг минимальной цены (ATL) в 732,0144981577465 USD.
Каков объем торгов ASMLON?
Объем торгов за последние 24 часа для ASMLON составляет $ 59,32K USD.
Вырастет ли ASMLON в цене в этом году?
ASMLON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ASMLON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:15:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ASML Holding NV (ASMLON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор ASMLON в USD

Сумма

ASMLON
ASMLON
USD
USD

1 ASMLON = 1 019,65 USD

Торговля ASMLON

ASMLON/USDT
$1 019,75
$1 019,75$1 019,75
+0,45%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах