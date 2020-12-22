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Текущая цена Marlin POND сегодня составляет 0,0007465 RUB. Рыночная капитализация POND составляет 6 142 213,104934 RUB. Отслеживайте обновления цен POND в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Marlin POND сегодня составляет 0,0007465 RUB. Рыночная капитализация POND составляет 6 142 213,104934 RUB. Отслеживайте обновления цен POND в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Marlin POND Курс (POND)

Текущая цена 1 POND в RUB:

₽0,06167583
₽0,06167583₽0,06167583
-0,14%1D
RUB
График цены Marlin POND (POND) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:29:04 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Marlin POND

Текущая цена Marlin POND (POND) сегодня составляет ₽ 0,0007465 с изменением 0,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации POND на RUB составляет ₽ 0,0007465 за POND.

На данный момент Marlin POND занимает #854 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 6,14M, при оборотном предложении 8,23B POND. В течение последних 24 часов, POND торговался в диапазоне от ₽ 0,0007357 (минимум) до ₽ 0,000783 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 31,7675791998, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1115073084034531242.

В краткосрочной перспективе POND изменился на +0,82% за последний час и на +0,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,55K.

Рыночная информация Marlin POND (POND)

No.854

₽ 6,14M
₽ 6,14M₽ 6,14M

₽ 58,55K
₽ 58,55K₽ 58,55K

₽ 7,47M
₽ 7,47M₽ 7,47M

8,23B
8,23B 8,23B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

2020-12-22 00:00:00

ETH

Текущая рыночная капитализация Marlin POND составляет ₽ 6,14M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,55K. Циркулируещее обращение POND составляет 8,23B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 7,47M.

История цен Marlin POND в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0007357
₽ 0,0007357₽ 0,0007357
Мин 24Ч
₽ 0,000783
₽ 0,000783₽ 0,000783
Макс 24Ч

₽ 0,0007357
₽ 0,0007357₽ 0,0007357

₽ 0,000783
₽ 0,000783₽ 0,000783

₽ 31,7675791998
₽ 31,7675791998₽ 31,7675791998

₽ 0,1115073084034531242
₽ 0,1115073084034531242₽ 0,1115073084034531242

+0,82%

-0,13%

+0,29%

+0,29%

История цен Marlin POND (POND) в RUB

Отслеживайте изменения цены Marlin POND за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,000086467-0,13%
30 дней₽ -0,0001717-18,70%
60 дней₽ -0,0010105-57,52%
90 дней₽ -0,0012455-62,53%
Изменение цены Marlin POND сегодня

Сегодня для POND зафиксировано изменение ₽ -0,000086467 (-0,13%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Marlin POND за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0001717 (-18,70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Marlin POND за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то POND изменился на ₽ -0,0010105 (-57,52%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Marlin POND за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0012455 (-62,53%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Marlin POND (POND)?

Просмотеть страницу истории цен Marlin POND.

Анализ по Marlin POND

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Marlin POND, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Marlin POND: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке POND: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

**Структура рынка** POND_USDT на 4-часовом графике: текущая цена — 0,001047 USDT, находится ниже центрального уровня 0,00106 на 1,2%, находясь в узком диапазоне между ключевым уровнем S1 (0,001) и центральным уровнем. Все семь скользящих средних по всем периодам (MA и EMA) подают сигналы к покупке, при этом цена торгуется выше системы скользящих средних, формируя многоуровневую структуру поддержки. **Состояние динамики** MACD демонстрирует пересечение «бычий крест», при этом быстрая и медленная линии находятся на нулевой оси; для подтверждения продолжения импульса необходимо обратить внимание на значения гистограммы. RSI находится в нейтральном диапазоне, что свидетельствует об отсутствии явного преимущества одной из сторон — быков или медведей. Краткосрочные и трендовые индикаторы расположены в одном направлении, что указывает на высокую концентрацию силы, однако отсутствуют сигналы расширения волатильности. **Ключевые уровни цен** Вверху: уровень R1 (0,00112) находится на расстоянии 6,9% от текущей цены и выступает ближайшим сопротивлением; уровень R2 (0,00117), расположенный на расстоянии 11,7% от текущей цены, служит дальним ориентиром. Внизу: уровень S1 (0,001), находящийся на расстоянии 4,5% от текущей цены, является первым уровнем поддержки; уровень S2 (0,00094), расположенный на расстоянии 10,2% от текущей цены, представляет собой структурный минимум. Центральный уровень 0,00106, выступающий границей между быками и медведями, заслуживает постоянного внимания.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Marlin POND?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Marlin POND (POND):

1. Уровень принятия сети и использование блокчейн-инфраструктурных сервисов Marlin.
2. Объявления о партнерствах с крупными блокчейн-проектами.
3. Технические разработки и обновления протокола.
4. Общие настроения на рынке криптовалют и тенденции в отношении биткоина.
5. Объем торгов и ликвидность на биржах.
6. Награды за стейкинг и изменения в токеномике.
7. Регуляторные новости, затрагивающие DeFi и инфраструктурные токены.
8. Конкуренция со стороны других решений для масштабирования блокчейна.
9. Развитие команды и прогресс в реализации дорожной карты.
10. Деятельность маркетмейкеров и движения крупных инвесторов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Marlin POND?

Люди хотят знать текущую цену Marlin POND по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление возможностей для покупки или продажи, оценка рыночных тенденций и управление инвестиционным риском. Данные о ценах в режиме реального времени помогают трейдерам грамотно планировать входы и выходы на волатильном криптовалютном рынке.

Прогноз цены Marlin POND

Прогноз цены Marlin POND (POND) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена POND в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Marlin POND (POND) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Marlin POND потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Marlin POND достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены POND, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Marlin POND».

Как купить и инвестировать Marlin POND в Россия

Готовы приступить к работе с Marlin POND? Покупка POND на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Marlin POND. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Marlin POND (POND).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Marlin POND будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Marlin POND (POND)

Что вы можете сделать с Marlin POND

Владение Marlin POND позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Marlin POND (POND)

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Источники Marlin POND

Для более глубокого понимания Marlin POND рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Marlin POND
Обозреватель блоков

Категория :

Arbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)Decentralized Finance (DeFi)

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:29:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Marlin POND (POND)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Marlin POND

POND USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по POND с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами POND USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Marlin POND (POND) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Marlin POND в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
POND/USDT
₽0,061601472
₽0,061601472₽0,061601472
-0,29%
78.49M (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 POND = 0,06167583 RUB