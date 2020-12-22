Marlin POND Курс (POND)
Текущая цена Marlin POND (POND) сегодня составляет ₽ 0,0007465 с изменением 0,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации POND на RUB составляет ₽ 0,0007465 за POND.
На данный момент Marlin POND занимает #854 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 6,14M, при оборотном предложении 8,23B POND. В течение последних 24 часов, POND торговался в диапазоне от ₽ 0,0007357 (минимум) до ₽ 0,000783 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 31,7675791998, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1115073084034531242.
В краткосрочной перспективе POND изменился на +0,82% за последний час и на +0,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,55K.
No.854
2020-12-22 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация Marlin POND составляет ₽ 6,14M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,55K. Циркулируещее обращение POND составляет 8,23B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 7,47M.
+0,82%
-0,13%
+0,29%
+0,29%
Отслеживайте изменения цены Marlin POND за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,000086467
|-0,13%
|30 дней
|₽ -0,0001717
|-18,70%
|60 дней
|₽ -0,0010105
|-57,52%
|90 дней
|₽ -0,0012455
|-62,53%
Сегодня для POND зафиксировано изменение ₽ -0,000086467 (-0,13%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0001717 (-18,70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то POND изменился на ₽ -0,0010105 (-57,52%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0012455 (-62,53%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Marlin POND.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Marlin POND, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке POND: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
**Структура рынка** POND_USDT на 4-часовом графике: текущая цена — 0,001047 USDT, находится ниже центрального уровня 0,00106 на 1,2%, находясь в узком диапазоне между ключевым уровнем S1 (0,001) и центральным уровнем. Все семь скользящих средних по всем периодам (MA и EMA) подают сигналы к покупке, при этом цена торгуется выше системы скользящих средних, формируя многоуровневую структуру поддержки. **Состояние динамики** MACD демонстрирует пересечение «бычий крест», при этом быстрая и медленная линии находятся на нулевой оси; для подтверждения продолжения импульса необходимо обратить внимание на значения гистограммы. RSI находится в нейтральном диапазоне, что свидетельствует об отсутствии явного преимущества одной из сторон — быков или медведей. Краткосрочные и трендовые индикаторы расположены в одном направлении, что указывает на высокую концентрацию силы, однако отсутствуют сигналы расширения волатильности. **Ключевые уровни цен** Вверху: уровень R1 (0,00112) находится на расстоянии 6,9% от текущей цены и выступает ближайшим сопротивлением; уровень R2 (0,00117), расположенный на расстоянии 11,7% от текущей цены, служит дальним ориентиром. Внизу: уровень S1 (0,001), находящийся на расстоянии 4,5% от текущей цены, является первым уровнем поддержки; уровень S2 (0,00094), расположенный на расстоянии 10,2% от текущей цены, представляет собой структурный минимум. Центральный уровень 0,00106, выступающий границей между быками и медведями, заслуживает постоянного внимания.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Marlin POND потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0
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|Время (UTC+8)
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