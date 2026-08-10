Сегодняшняя цена BANX Network

Текущая цена BANX Network (BXE) сегодня составляет ₽ 0,00292 с изменением 0,06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BXE на RUB составляет ₽ 0,00292 за BXE.

На данный момент BANX Network занимает #1951 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 878,39K, при оборотном предложении 300,82M BXE. В течение последних 24 часов, BXE торговался в диапазоне от ₽ 0,002885 (минимум) до ₽ 0,003098 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 6,732777722705828475, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,241325814473037525.

В краткосрочной перспективе BXE изменился на +0,20% за последний час и на +11,06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 10,05K.

Рыночная информация BANX Network (BXE)

Место No.1951 Рыночная капитализация ₽ 878,39K₽ 878,39K ₽ 878,39K Объем (24Ч) ₽ 10,05K₽ 10,05K ₽ 10,05K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,46M₽ 1,46M ₽ 1,46M Оборотное предложение 300,82M 300,82M 300,82M Макс. предложение 500 000 000 500 000 000 500 000 000 Общее предложение 490 000 000 490 000 000 490 000 000 Коэффициент обращения 60,16% Публичный блокчейн XRP

Текущая рыночная капитализация BANX Network составляет ₽ 878,39K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 10,05K. Циркулируещее обращение BXE составляет 300,82M, а общее предложение – 490000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,46M.