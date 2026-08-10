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Текущая цена BANX Network сегодня составляет 0,00292 RUB. Рыночная капитализация BXE составляет 878 394,39708 RUB. Отслеживайте обновления цен BXE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена BANX Network сегодня составляет 0,00292 RUB. Рыночная капитализация BXE составляет 878 394,39708 RUB. Отслеживайте обновления цен BXE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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BANX Network Курс (BXE)

Текущая цена 1 BXE в RUB:

₽0,2409
₽0,2409₽0,2409
-0,06%1D
RUB
График цены BANX Network (BXE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:55:45 (UTC+8)

Сегодняшняя цена BANX Network

Текущая цена BANX Network (BXE) сегодня составляет ₽ 0,00292 с изменением 0,06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BXE на RUB составляет ₽ 0,00292 за BXE.

На данный момент BANX Network занимает #1951 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 878,39K, при оборотном предложении 300,82M BXE. В течение последних 24 часов, BXE торговался в диапазоне от ₽ 0,002885 (минимум) до ₽ 0,003098 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 6,732777722705828475, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,241325814473037525.

В краткосрочной перспективе BXE изменился на +0,20% за последний час и на +11,06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 10,05K.

Рыночная информация BANX Network (BXE)

No.1951

₽ 878,39K
₽ 878,39K₽ 878,39K

₽ 10,05K
₽ 10,05K₽ 10,05K

₽ 1,46M
₽ 1,46M₽ 1,46M

300,82M
300,82M 300,82M

500 000 000
500 000 000 500 000 000

490 000 000
490 000 000 490 000 000

60,16%

XRP

Текущая рыночная капитализация BANX Network составляет ₽ 878,39K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 10,05K. Циркулируещее обращение BXE составляет 300,82M, а общее предложение – 490000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,46M.

История цен BANX Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,002885
₽ 0,002885₽ 0,002885
Мин 24Ч
₽ 0,003098
₽ 0,003098₽ 0,003098
Макс 24Ч

₽ 0,002885
₽ 0,002885₽ 0,002885

₽ 0,003098
₽ 0,003098₽ 0,003098

₽ 6,732777722705828475
₽ 6,732777722705828475₽ 6,732777722705828475

₽ 0,241325814473037525
₽ 0,241325814473037525₽ 0,241325814473037525

+0,20%

-0,06%

+11,06%

+11,06%

История цен BANX Network (BXE) в RUB

Отслеживайте изменения цены BANX Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00014463-0,06%
30 дней₽ -0,000097-3,22%
60 дней₽ -0,000169-5,48%
90 дней₽ -0,00751-72,01%
Изменение цены BANX Network сегодня

Сегодня для BXE зафиксировано изменение ₽ -0,00014463 (-0,06%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены BANX Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000097 (-3,22%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены BANX Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BXE изменился на ₽ -0,000169 (-5,48%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены BANX Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00751 (-72,01%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены BANX Network (BXE)?

Просмотеть страницу истории цен BANX Network.

Анализ по BANX Network

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний BANX Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены BANX Network?

Цены на криптовалюту BXE зависят от нескольких ключевых факторов:

Динамика спроса и предложения на рынке, объем торгов на биржах, общий настроение на криптовалютном рынке, движения цены биткоина, регуляторные изменения, фундаментальные показатели проектов и прогресс в реализации дорожной карты, партнерские отношения и уровень принятия криптовалюты, паттерны технического анализа, движения крупных инвесторов («китов»), настроения в социальных сетях, листинги на биржах, а также макроэкономические факторы, влияющие на рисковые активы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену BANX Network?

Люди хотят знать цену BXE на сегодня по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание стоимости портфеля, выявление рыночных тенденций, определение оптимального времени для размещения покупок/продаж и управление инвестиционным риском. Данные о ценах в режиме реального времени помогают трейдерам извлекать выгоду из волатильности и рыночных возможностей.

Прогноз цены BANX Network

Прогноз цены BANX Network (BXE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BXE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены BANX Network (BXE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена BANX Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену BANX Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BXE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены BANX Network».

Как купить и инвестировать BANX Network в Россия

Готовы приступить к работе с BANX Network? Покупка BXE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить BANX Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке BANX Network (BXE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и BANX Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке BANX Network (BXE)

Что вы можете сделать с BANX Network

Владение BANX Network позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое BANX Network (BXE)

Banx Network — это децентрализованная медиа-платформа, построенная на XRP Ledger, которая обеспечивает гражданскую журналистику и ончейн-владение с поддержкой токена BXE.

Источники BANX Network

Для более глубокого понимания BANX Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт BANX Network
Обозреватель блоков

Категория :

Decentralized Finance (DeFi)XRP Ledger Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:55:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BANX Network (BXE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о BANX Network

BXE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BXE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BXE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте BANX Network (BXE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы BANX Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BXE/USDT
₽0,2409
₽0,2409₽0,2409
-0,06%
3.42M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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