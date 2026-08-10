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Текущая цена Arcium сегодня составляет 0,1315 RUB. Рыночная капитализация ARX составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ARX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Arcium сегодня составляет 0,1315 RUB. Рыночная капитализация ARX составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ARX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Arcium Курс (ARX)

Текущая цена 1 ARX в RUB:

₽10,859632
₽10,859632₽10,859632
+2,25%1D
RUB
График цены Arcium (ARX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:06:27 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Arcium

Текущая цена Arcium (ARX) сегодня составляет ₽ 0,1315 с изменением 2,25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARX на RUB составляет ₽ 0,1315 за ARX.

На данный момент Arcium занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ARX. В течение последних 24 часов, ARX торговался в диапазоне от ₽ 0,1217 (минимум) до ₽ 0,1316 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ARX изменился на +2,09% за последний час и на -11,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 102,42K.

Рыночная информация Arcium (ARX)

--
----

₽ 102,42K
₽ 102,42K₽ 102,42K

₽ 131,50M
₽ 131,50M₽ 131,50M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

SOL

Текущая рыночная капитализация Arcium составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 102,42K. Циркулируещее обращение ARX составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 131,50M.

История цен Arcium в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,1217
₽ 0,1217₽ 0,1217
Мин 24Ч
₽ 0,1316
₽ 0,1316₽ 0,1316
Макс 24Ч

₽ 0,1217
₽ 0,1217₽ 0,1217

₽ 0,1316
₽ 0,1316₽ 0,1316

--
----

--
----

+2,09%

+2,25%

-11,75%

-11,75%

История цен Arcium (ARX) в RUB

Отслеживайте изменения цены Arcium за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,238965+2,25%
30 дней₽ -0,0478-26,66%
60 дней₽ +0,0015+1,15%
90 дней₽ +0,0015+1,15%
Изменение цены Arcium сегодня

Сегодня для ARX зафиксировано изменение ₽ +0,238965 (+2,25%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Arcium за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0478 (-26,66%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Arcium за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ARX изменился на ₽ +0,0015 (+1,15%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Arcium за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,0015 (+1,15%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Arcium (ARX)?

Просмотеть страницу истории цен Arcium.

Анализ по Arcium

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Arcium, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Arcium: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ARX: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

ARX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,1265. Цена находится выше ключевой точки поддержки S1 — 0,1261 и ниже центральной точки 0,1275. Скользящие средние (MA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA), расположенные в восходящем порядке, указывают на наличие краткосрочной поддержки. Индикатор MACD демонстрирует пересечение медвежьего типа: быстрая и медленная линии расходятся вниз. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, без признаков перекупленности или перепроданности. Значения индикаторов KDJ и StochRSI свидетельствуют о разрозненной краткосрочной динамике. Полосы Боллинджера остаются раскрытыми, что говорит об отсутствии значительного расширения или сжатия волатильности. Ближайшая поддержка расположена на уровне 0,1261, что всего на 0,0004 выше текущей цены. Ближайшее сопротивление находится у центральной точки 0,1275, на расстоянии 0,0010 от текущего уровня. Далёкая опорная точка поддержки — уровень S2 на отметке 0,1242, что на 0,0023 выше текущей цены. Далёкая опорная точка сопротивления — уровень R1 на отметке 0,1294, находящийся на расстоянии 0,0029 от текущего курса. В настоящее время цена колеблется в узком диапазоне, формируя коррекционную структуру.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Arcium

Прогноз цены Arcium (ARX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ARX в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Arcium (ARX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Arcium потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Arcium достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ARX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Arcium».

Как купить и инвестировать Arcium в Россия

Готовы приступить к работе с Arcium? Покупка ARX на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Arcium. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Arcium (ARX).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Arcium будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Arcium (ARX)

Что вы можете сделать с Arcium

Владение Arcium позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Arcium (ARX)

Arcium – это сеть инфраструктуры для конфиденциальных вычислений, обеспечивающая масштабируемое и не требующее доверия выполнение на основе MPC с полностью зашифрованными данными для приложений в блокчейне, ИИ, корпоративном и государственном секторах.

Источники Arcium

Для более глубокого понимания Arcium рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Arcium
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:06:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Arcium (ARX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Arcium

ARX USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ARX с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ARX USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Arcium (ARX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Arcium в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ARX/USDC
₽10,85138
₽10,85138₽10,85138
+2,25%
420.92K (USDT)
ARX/USDT
₽10,843128
₽10,843128₽10,843128
+2,01%
802.16K (USDT)

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₽200,952704₽200,952704

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₽84,450968₽84,450968

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₽2,8230092₽2,8230092

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₽10,0369076₽10,0369076

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 ARX = 10,85138 RUB