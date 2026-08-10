Сегодняшняя цена Arcium

Текущая цена Arcium (ARX) сегодня составляет ₽ 0,1315 с изменением 2,25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARX на RUB составляет ₽ 0,1315 за ARX.

На данный момент Arcium занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ARX. В течение последних 24 часов, ARX торговался в диапазоне от ₽ 0,1217 (минимум) до ₽ 0,1316 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ARX изменился на +2,09% за последний час и на -11,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 102,42K.

Рыночная информация Arcium (ARX)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 102,42K₽ 102,42K ₽ 102,42K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 131,50M₽ 131,50M ₽ 131,50M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация Arcium составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 102,42K. Циркулируещее обращение ARX составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 131,50M.