Текущая цена R0AR TOKEN (1R0R) составляет $ 0,01302. За последние 24 часа 1R0R торговался в диапазоне от $ 0,01286 до $ 0,01338, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена 1R0R за все время составляет $ 0,05359728874422925, а минимальная – $ 0,003689277531738991.
Что касается краткосрочной динамики, 1R0R изменился на 0,00% за последний час, на +0,61% за 24 часа и на -25,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация R0AR TOKEN составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 10,78K. Циркулируещее обращение 1R0R составляет --, а общее предложение – 1000000000010. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 130,20M.
Отслеживайте изменения цены R0AR TOKEN за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,0000789
|+0,61%
|30 дней
|$ -0,02307
|-63,93%
|60 дней
|$ -0,00712
|-35,36%
|90 дней
|$ -0,00796
|-37,95%
Сегодня для 1R0R зафиксировано изменение $ +0,0000789 (+0,61%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,02307 (-63,93%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то 1R0R изменился на $ -0,00712 (-35,36%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00796 (-37,95%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены R0AR TOKEN (1R0R)?
Просмотеть страницу истории цен R0AR TOKEN.
R0AR – это утилитарный токен, который обеспечивает работу всей R0ARverse. Он открывает доступ к возможностям внутри децентрализованной финансовой экосистемы R0AR. R0AR – это токен ERC-20, выполняющий множество функций в нашей DeFi экосистеме. В качестве токена управления он предоставляет держателям право голоса в определении будущего платформы, а также доступ к эксклюзивным функциям, включая платформу R0AR, портал, стейкинг-награды и доходный фарминг. Независимо от того, участвуете ли вы в стейкинге, фарминге или торговле на платформе, голосуете в децентрализованной автономной организации (DAO) или просматриваете маркетплейс NFT – в центре всего находится R0AR.
R0AR TOKEN доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в R0AR TOKEN. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.
Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга 1R0R, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о R0AR TOKEN в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.
Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки R0AR TOKEN простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.
Сколько будет стоить R0AR TOKEN (1R0R) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов R0AR TOKEN (1R0R) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для R0AR TOKEN.
Проверьте прогноз цены R0AR TOKEN!
Понимание токеномики R0AR TOKEN (1R0R) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена 1R0R прямо сейчас!
Ищете как купить R0AR TOKEN? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести R0AR TOKEN на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.
Для более глубокого понимания R0AR TOKEN рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
