Текущая цена R0AR TOKEN сегодня составляет 0.01302 USD. Следите за обновлениями цены 1R0R к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

R0AR TOKEN Курс (1R0R)

Текущая цена 1 1R0R в USD:

График цены R0AR TOKEN (1R0R) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:03:52 (UTC+8)

Информация о ценах R0AR TOKEN (1R0R) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Текущая цена R0AR TOKEN (1R0R) составляет $ 0,01302. За последние 24 часа 1R0R торговался в диапазоне от $ 0,01286 до $ 0,01338, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена 1R0R за все время составляет $ 0,05359728874422925, а минимальная – $ 0,003689277531738991.

Что касается краткосрочной динамики, 1R0R изменился на 0,00% за последний час, на +0,61% за 24 часа и на -25,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация R0AR TOKEN (1R0R)

Текущая рыночная капитализация R0AR TOKEN составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 10,78K. Циркулируещее обращение 1R0R составляет --, а общее предложение – 1000000000010. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 130,20M.

История цен R0AR TOKEN (1R0R) в USD

Отслеживайте изменения цены R0AR TOKEN за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0000789+0,61%
30 дней$ -0,02307-63,93%
60 дней$ -0,00712-35,36%
90 дней$ -0,00796-37,95%
Изменение цены R0AR TOKEN сегодня

Сегодня для 1R0R зафиксировано изменение $ +0,0000789 (+0,61%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены R0AR TOKEN за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,02307 (-63,93%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены R0AR TOKEN за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то 1R0R изменился на $ -0,00712 (-35,36%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены R0AR TOKEN за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00796 (-37,95%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены R0AR TOKEN (1R0R)?

Просмотеть страницу истории цен R0AR TOKEN.

Что такое R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR – это утилитарный токен, который обеспечивает работу всей R0ARverse. Он открывает доступ к возможностям внутри децентрализованной финансовой экосистемы R0AR. R0AR – это токен ERC-20, выполняющий множество функций в нашей DeFi экосистеме. В качестве токена управления он предоставляет держателям право голоса в определении будущего платформы, а также доступ к эксклюзивным функциям, включая платформу R0AR, портал, стейкинг-награды и доходный фарминг. Независимо от того, участвуете ли вы в стейкинге, фарминге или торговле на платформе, голосуете в децентрализованной автономной организации (DAO) или просматриваете маркетплейс NFT – в центре всего находится R0AR.

R0AR TOKEN доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в R0AR TOKEN. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга 1R0R, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о R0AR TOKEN в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки R0AR TOKEN простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены R0AR TOKEN (USD)

Сколько будет стоить R0AR TOKEN (1R0R) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов R0AR TOKEN (1R0R) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для R0AR TOKEN.

Проверьте прогноз цены R0AR TOKEN!

Токеномика R0AR TOKEN (1R0R)

Понимание токеномики R0AR TOKEN (1R0R) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена 1R0R прямо сейчас!

Как купить R0AR TOKEN (1R0R)

Ищете как купить R0AR TOKEN? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести R0AR TOKEN на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

1R0R на местную валюту

Источники R0AR TOKEN

Для более глубокого понимания R0AR TOKEN рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о R0AR TOKEN

Сколько стоит R0AR TOKEN (1R0R) на сегодня?
Актуальная цена 1R0R в USD – 0,01302 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена 1R0R в USD?
Текущая цена 1R0R в USD составляет $ 0,01302. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация R0AR TOKEN?
Рыночная капитализация 1R0R составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение 1R0R?
Циркулирующее предложение 1R0R составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) 1R0R?
1R0R достиг максимальной цены (ATH) в 0,05359728874422925 USD.
Какова была минимальная цена 1R0R за все время (ATL)?
1R0R достиг минимальной цены (ATL) в 0,003689277531738991 USD.
Каков объем торгов 1R0R?
Объем торгов за последние 24 часа для 1R0R составляет $ 10,78K USD.
Вырастет ли 1R0R в цене в этом году?
1R0R может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены 1R0R для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

