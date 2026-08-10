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Текущая цена RedStone сегодня составляет 0,08827 RUB. Рыночная капитализация RED составляет 36 879 848,07598 RUB. Отслеживайте обновления цен RED в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена RedStone сегодня составляет 0,08827 RUB. Рыночная капитализация RED составляет 36 879 848,07598 RUB. Отслеживайте обновления цен RED в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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RedStone Курс (RED)

Текущая цена 1 RED в RUB:

₽7,2937501
₽7,2937501₽7,2937501
-1,45%1D
RUB
График цены RedStone (RED) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:56:25 (UTC+8)

Сегодняшняя цена RedStone

Текущая цена RedStone (RED) сегодня составляет ₽ 0,08827 с изменением 1,45% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RED на RUB составляет ₽ 0,08827 за RED.

На данный момент RedStone занимает #478 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 36,88M, при оборотном предложении 417,81M RED. В течение последних 24 часов, RED торговался в диапазоне от ₽ 0,08753 (минимум) до ₽ 0,09067 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 120,311534601843554038, тогда как исторический минимум составил ₽ 7,3810151254936421139.

В краткосрочной перспективе RED изменился на -0,15% за последний час и на +2,06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,96K.

Рыночная информация RedStone (RED)

No.478

₽ 36,88M
₽ 36,88M₽ 36,88M

₽ 56,96K
₽ 56,96K₽ 56,96K

₽ 88,27M
₽ 88,27M₽ 88,27M

417,81M
417,81M 417,81M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

41,78%

ETH

Текущая рыночная капитализация RedStone составляет ₽ 36,88M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,96K. Циркулируещее обращение RED составляет 417,81M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 88,27M.

История цен RedStone в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,08753
₽ 0,08753₽ 0,08753
Мин 24Ч
₽ 0,09067
₽ 0,09067₽ 0,09067
Макс 24Ч

₽ 0,08753
₽ 0,08753₽ 0,08753

₽ 0,09067
₽ 0,09067₽ 0,09067

₽ 120,311534601843554038
₽ 120,311534601843554038₽ 120,311534601843554038

₽ 7,3810151254936421139
₽ 7,3810151254936421139₽ 7,3810151254936421139

-0,15%

-1,45%

+2,06%

+2,06%

История цен RedStone (RED) в RUB

Отслеживайте изменения цены RedStone за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,1073155-1,45%
30 дней₽ -0,02259-20,38%
60 дней₽ -0,0074-7,74%
90 дней₽ -0,05573-38,71%
Изменение цены RedStone сегодня

Сегодня для RED зафиксировано изменение ₽ -0,1073155 (-1,45%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены RedStone за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,02259 (-20,38%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены RedStone за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RED изменился на ₽ -0,0074 (-7,74%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены RedStone за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,05573 (-38,71%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены RedStone (RED)?

Просмотеть страницу истории цен RedStone.

Анализ по RedStone

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний RedStone, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке RedStone: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке RED: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

RED_USDT在4小时周期内运行于0.0897中枢上方，现价0.09003紧贴R1阻力位0.0904。价格处于S2至R2区间的中上部层级，枢纽体系显示多头占据微弱空间优势。均线组与EMA组均呈现买入排列，指标方向与价格位置保持一致，结构未出现背离信号。 MACD形成金叉，快慢线同向向上发散，短期动能集中释放。RSI处于中性区域，未进入超买或超卖极端值，市场情绪保持平稳。KDJ与StochRSI数值同步上行，验证了当前上涨波段的连续性。布林带开口维持稳定，波动率未出现剧烈扩张，价格沿中轨上方有序运行，多空力量在当前位置达成短暂平衡。 近端关键阻力位于0.0904，距离现价仅0.00037，突破后将测试0.0910远端阻力。下方第一支撑位在0.0891，距现价0.00093，构成短期回调防线。中枢0.0897为多空分界参考，跌破则结构转弱。0.0884为远端强支撑，提供下行极限参考边界。

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены RedStone?

Цены на RedStone (RED) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного сектора
2. Динамика спроса и предложения
3. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
4. Принятие оракулов RedStone децентрализованными финансами (DeFi) протоколами
5. Технические разработки и стратегические партнёрства
6. Регуляторные новости, влияющие на сектор DeFi
7. Конкуренция со стороны других провайдеров оракулов, таких как Chainlink
8. Полезность токена и стейкинг-вознаграждения
9. Макроэкономические факторы, влияющие на рисковые активы
10. Рост сообщества и активность разработчиков

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену RedStone?

Люди хотят знать текущую цену RedStone (RED) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, оптимальное время входа/выхода на рынок, оценка прибыли/убытков от инвестиций, а также поддержание актуальности информации о волатильности рынка. Данные о цене в режиме реального времени помогают трейдерам максимально использовать имеющиеся возможности.

Прогноз цены RedStone

Прогноз цены RedStone (RED) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RED в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены RedStone (RED) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена RedStone потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену RedStone достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RED, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены RedStone».

Как купить и инвестировать RedStone в Россия

Готовы приступить к работе с RedStone? Покупка RED на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить RedStone. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке RedStone (RED).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и RedStone будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке RedStone (RED)

Что вы можете сделать с RedStone

Владение RedStone позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое RedStone (RED)

RedStone – самый быстрорастущий модульный оракул, специализирующийся на обеспечении доходности для кредитных рынков, таких как LST и LRT. Он предлагает оптимизированные для работы с газом потоки данных по 50+ сетям и всем ролаппам. Ему доверяют Morpho, Venus, ether.fi и другие.

Источники RedStone

Для более глубокого понимания RedStone рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт RedStone
Обозреватель блоков

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Base EcosystemBase NativeBinance Launchpool

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:56:25 (UTC+8)

Важные обновления индустрии RedStone (RED)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о RedStone

RED USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по RED с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами RED USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте RedStone (RED) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы RedStone в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RED/USDT
₽7,2904449
₽7,2904449₽7,2904449
-1,58%
642.15K (USDT)
RED/USDC
₽7,2830082
₽7,2830082₽7,2830082
-1,48%
631.76K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 RED = 7,2937501 RUB