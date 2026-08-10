Сегодняшняя цена RedStone

Текущая цена RedStone (RED) сегодня составляет ₽ 0,08827 с изменением 1,45% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RED на RUB составляет ₽ 0,08827 за RED.

На данный момент RedStone занимает #478 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 36,88M, при оборотном предложении 417,81M RED. В течение последних 24 часов, RED торговался в диапазоне от ₽ 0,08753 (минимум) до ₽ 0,09067 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 120,311534601843554038, тогда как исторический минимум составил ₽ 7,3810151254936421139.

В краткосрочной перспективе RED изменился на -0,15% за последний час и на +2,06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,96K.

Рыночная информация RedStone (RED)

Место No.478 Рыночная капитализация ₽ 36,88M₽ 36,88M ₽ 36,88M Объем (24Ч) ₽ 56,96K₽ 56,96K ₽ 56,96K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 88,27M₽ 88,27M ₽ 88,27M Оборотное предложение 417,81M 417,81M 417,81M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 41,78% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация RedStone составляет ₽ 36,88M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,96K. Циркулируещее обращение RED составляет 417,81M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 88,27M.