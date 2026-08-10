RedStone Курс (RED)
Текущая цена RedStone (RED) сегодня составляет ₽ 0,08827 с изменением 1,45% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RED на RUB составляет ₽ 0,08827 за RED.
На данный момент RedStone занимает #478 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 36,88M, при оборотном предложении 417,81M RED. В течение последних 24 часов, RED торговался в диапазоне от ₽ 0,08753 (минимум) до ₽ 0,09067 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 120,311534601843554038, тогда как исторический минимум составил ₽ 7,3810151254936421139.
В краткосрочной перспективе RED изменился на -0,15% за последний час и на +2,06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,96K.
No.478
41,78%
ETH
Текущая рыночная капитализация RedStone составляет ₽ 36,88M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,96K. Циркулируещее обращение RED составляет 417,81M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 88,27M.
-0,15%
-1,45%
+2,06%
+2,06%
Отслеживайте изменения цены RedStone за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,1073155
|-1,45%
|30 дней
|₽ -0,02259
|-20,38%
|60 дней
|₽ -0,0074
|-7,74%
|90 дней
|₽ -0,05573
|-38,71%
Сегодня для RED зафиксировано изменение ₽ -0,1073155 (-1,45%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,02259 (-20,38%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то RED изменился на ₽ -0,0074 (-7,74%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,05573 (-38,71%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены RedStone (RED)?
Просмотеть страницу истории цен RedStone.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний RedStone, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке RED: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
RED_USDT在4小时周期内运行于0.0897中枢上方，现价0.09003紧贴R1阻力位0.0904。价格处于S2至R2区间的中上部层级，枢纽体系显示多头占据微弱空间优势。均线组与EMA组均呈现买入排列，指标方向与价格位置保持一致，结构未出现背离信号。 MACD形成金叉，快慢线同向向上发散，短期动能集中释放。RSI处于中性区域，未进入超买或超卖极端值，市场情绪保持平稳。KDJ与StochRSI数值同步上行，验证了当前上涨波段的连续性。布林带开口维持稳定，波动率未出现剧烈扩张，价格沿中轨上方有序运行，多空力量在当前位置达成短暂平衡。 近端关键阻力位于0.0904，距离现价仅0.00037，突破后将测试0.0910远端阻力。下方第一支撑位在0.0891，距现价0.00093，构成短期回调防线。中枢0.0897为多空分界参考，跌破则结构转弱。0.0884为远端强支撑，提供下行极限参考边界。
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена RedStone потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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