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Текущая цена HeyElsa сегодня составляет 0,05908 RUB. Рыночная капитализация ELSA составляет 15 103 604,31832 RUB. Отслеживайте обновления цен ELSA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена HeyElsa сегодня составляет 0,05908 RUB. Рыночная капитализация ELSA составляет 15 103 604,31832 RUB. Отслеживайте обновления цен ELSA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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HeyElsa Курс (ELSA)

Текущая цена 1 ELSA в RUB:

₽4,8841436
₽4,8841436₽4,8841436
+1,80%1D
RUB
График цены HeyElsa (ELSA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:06:58 (UTC+8)

Сегодняшняя цена HeyElsa

Текущая цена HeyElsa (ELSA) сегодня составляет ₽ 0,05908 с изменением 1,80% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ELSA на RUB составляет ₽ 0,05908 за ELSA.

На данный момент HeyElsa занимает #894 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 15,10M, при оборотном предложении 255,65M ELSA. В течение последних 24 часов, ELSA торговался в диапазоне от ₽ 0,05555 (минимум) до ₽ 0,05938 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 34,430183637370596005, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,4387603580383807117.

В краткосрочной перспективе ELSA изменился на -0,19% за последний час и на +9,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 101,23K.

Рыночная информация HeyElsa (ELSA)

No.894

₽ 15,10M
₽ 15,10M₽ 15,10M

₽ 101,23K
₽ 101,23K₽ 101,23K

₽ 59,08M
₽ 59,08M₽ 59,08M

255,65M
255,65M 255,65M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

25,56%

BASE

Текущая рыночная капитализация HeyElsa составляет ₽ 15,10M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 101,23K. Циркулируещее обращение ELSA составляет 255,65M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 59,08M.

История цен HeyElsa в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,05555
₽ 0,05555₽ 0,05555
Мин 24Ч
₽ 0,05938
₽ 0,05938₽ 0,05938
Макс 24Ч

₽ 0,05555
₽ 0,05555₽ 0,05555

₽ 0,05938
₽ 0,05938₽ 0,05938

₽ 34,430183637370596005
₽ 34,430183637370596005₽ 34,430183637370596005

₽ 3,4387603580383807117
₽ 3,4387603580383807117₽ 3,4387603580383807117

-0,19%

+1,80%

+9,67%

+9,67%

История цен HeyElsa (ELSA) в RUB

Отслеживайте изменения цены HeyElsa за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0863601+1,80%
30 дней₽ +0,00681+13,02%
60 дней₽ +0,01359+29,87%
90 дней₽ -0,01471-19,94%
Изменение цены HeyElsa сегодня

Сегодня для ELSA зафиксировано изменение ₽ +0,0863601 (+1,80%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены HeyElsa за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00681 (+13,02%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены HeyElsa за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ELSA изменился на ₽ +0,01359 (+29,87%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены HeyElsa за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01471 (-19,94%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены HeyElsa (ELSA)?

Просмотеть страницу истории цен HeyElsa.

Анализ по HeyElsa

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний HeyElsa, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке HeyElsa: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ELSA: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ELSA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной точки 0,05831. Текущая цена — 0,05902 — находится вблизи уровня сопротивления R1 (0,0591). Ценовой тренд сохраняется в верхней половине структуры центрального диапазона. Стороны длинных и коротких позиций временно находятся в состоянии равновесия около ключевого уровня. Индикаторы не демонстрируют односторонних расхождений, рынок остаётся в узком диапазоне колебаний. MACD сформировал сигнал «золотого пересечения», что указывает на некоторое усиление краткосрочного бычьего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI пока не достигли экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. Сигналы по скользящим средним MA и EMA отсутствуют. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют явное разделение. Волатильность остаётся на низком уровне, а распределение импульсов довольно разрознено, что свидетельствует об отсутствии устойчивой направленной силы. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R1 — 0,0591. Это значение всего на 0,00008 выше текущей цены. При пробое можно ориентироваться на следующий уровень сопротивления R2 — 0,05961. Ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 0,0578, тогда как более сильная поддержка располагается на уровне S2 — 0,05701. Центральная точка 0,05831 выступает промежуточным ориентиром. Области поддержки и сопротивления относительно симметричны. Основная концентрация ценовых значений сосредоточена в текущем торговом диапазоне.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены HeyElsa?

Цена HeyElsa (ELSA) зависит от нескольких ключевых факторов:

Настроения рынка и доверие инвесторов определяют уровень спроса. Объем торгов и ликвидность влияют на стабильность цены. Ход разработки и обновления проекта сказываются на оценке стоимости. Общие тенденции на рынке криптовалют также оказывают влияние на движения ELSA.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену HeyElsa?

Люди хотят знать цену HeyElsa (ELSA) на сегодня по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление рыночных возможностей и оптимальное время для совершения покупок или продаж. Данные о текущей цене в режиме реального времени помогают инвесторам оценивать волатильность, рыночные тенденции, а также потенциальную прибыль или убытки.

Прогноз цены HeyElsa

Прогноз цены HeyElsa (ELSA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ELSA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены HeyElsa (ELSA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена HeyElsa потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену HeyElsa достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ELSA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены HeyElsa».

Как купить и инвестировать HeyElsa в Россия

Готовы приступить к работе с HeyElsa? Покупка ELSA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить HeyElsa. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке HeyElsa (ELSA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и HeyElsa будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке HeyElsa (ELSA)

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Что такое HeyElsa (ELSA)

HeyElsa – это работающая на базе ИИ платформа для выполнения ончейн-операций, которая позволяет пользователям взаимодействовать с криптовалютами и DeFi, используя естественный язык. Преобразуя намерения пользователей в защищенные сквозные блокчейн-транзакции, HeyElsa устраняет техническую сложность различных сетей и протоколов, делая трейдинг, бриджинг, стейкинг и автоматизацию простыми, безопасными и доступными как для обычных пользователей, так и для продвинутых трейдеров.

Источники HeyElsa

Для более глубокого понимания HeyElsa рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт HeyElsa
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:06:58 (UTC+8)

Важные обновления индустрии HeyElsa (ELSA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о HeyElsa

ELSA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ELSA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ELSA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте HeyElsa (ELSA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы HeyElsa в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ELSA/USDT
₽4,885797
₽4,885797₽4,885797
+1,84%
1.75M (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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