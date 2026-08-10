Сегодняшняя цена HeyElsa

Текущая цена HeyElsa (ELSA) сегодня составляет ₽ 0,05908 с изменением 1,80% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ELSA на RUB составляет ₽ 0,05908 за ELSA.

На данный момент HeyElsa занимает #894 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 15,10M, при оборотном предложении 255,65M ELSA. В течение последних 24 часов, ELSA торговался в диапазоне от ₽ 0,05555 (минимум) до ₽ 0,05938 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 34,430183637370596005, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,4387603580383807117.

В краткосрочной перспективе ELSA изменился на -0,19% за последний час и на +9,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 101,23K.

Рыночная информация HeyElsa (ELSA)

Место No.894 Рыночная капитализация ₽ 15,10M₽ 15,10M ₽ 15,10M Объем (24Ч) ₽ 101,23K₽ 101,23K ₽ 101,23K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 59,08M₽ 59,08M ₽ 59,08M Оборотное предложение 255,65M 255,65M 255,65M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 25,56% Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация HeyElsa составляет ₽ 15,10M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 101,23K. Циркулируещее обращение ELSA составляет 255,65M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 59,08M.