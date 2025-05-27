Что такое B (B)

Маскот BSC – Building, B – расшифровывается как Build (строить), BNB, Binance.

B доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в B. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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B Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как B, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена B в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены B.

История цен B

Отслеживание траектории движения цены B дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории B в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен B.

Как купить B (B)

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B на местную валюту

1 B к VND ₫ 10 289,47689 1 B к AUD A$ 0,6139737 1 B к GBP ￡ 0,2929417 1 B к EUR € 0,3491223 1 B к USD $ 0,40129 1 B к MYR RM 1,6814051 1 B к TRY ₺ 15,6462971 1 B к JPY ¥ 57,0554122 1 B к RUB ₽ 32,0028775 1 B к INR ₹ 34,1257016 1 B к IDR Rp 6 472,4184487 1 B к PHP ₱ 22,2073886 1 B к EGP ￡E. 19,984242 1 B к BRL R$ 2,2713014 1 B к CAD C$ 0,5497673 1 B к BDT ৳ 48,8891607 1 B к NGN ₦ 634,9491283 1 B к UAH ₴ 16,6856382 1 B к VES Bs 37,72126 1 B к PKR Rs 113,0072769 1 B к KZT ₸ 204,3208164 1 B к THB ฿ 13,0579766 1 B к TWD NT$ 11,9825194 1 B к AED د.إ 1,4727343 1 B к CHF Fr 0,3250449 1 B к HKD HK$ 3,1421007 1 B к MAD .د.م 3,6798293 1 B к MXN $ 7,7127938

Источники B

Для более глубокого понимания B рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о B Какова цена B (B) сегодня? Текущая цена B (B) составляет 0,40129 USD . Какова рыночная капитализация B (B)? Текущая рыночная капитализация B составляет $ 401,29M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения B на его рыночную цену в реальном времени 0,40129 USD . Каково оборотное предложение B (B)? Текущее оборотное предложение B (B) составляет 1,00B USD . Какова была самая высокая цена B (B)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена B (B) составляет 0,46518 USD . Каков 24-часовой объем торгов B (B)? 24-часовой объем торгов B (B) составляет $ 6,08M USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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