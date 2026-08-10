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Текущая цена Nietzschean Penguin сегодня составляет 0.0010436 RUB. Рыночная капитализация PENGUIN составляет 1,043,530.7425360014424 RUB. Отслеживайте обновления цен PENGUIN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Nietzschean Penguin сегодня составляет 0.0010436 RUB. Рыночная капитализация PENGUIN составляет 1,043,530.7425360014424 RUB. Отслеживайте обновления цен PENGUIN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Nietzschean Penguin Курс (PENGUIN)

Текущая цена 1 PENGUIN в RUB:

₽0.086174827
₽0.086174827₽0.086174827
-0,64%1D
RUB
График цены Nietzschean Penguin (PENGUIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:14:18 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Nietzschean Penguin

Текущая цена Nietzschean Penguin (PENGUIN) сегодня составляет ₽ 0.0010436 с изменением 0.64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PENGUIN на RUB составляет ₽ 0.0010436 за PENGUIN.

На данный момент Nietzschean Penguin занимает #1317 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,04M, при оборотном предложении 999,93M PENGUIN. В течение последних 24 часов, PENGUIN торговался в диапазоне от ₽ 0.0010055 (минимум) до ₽ 0.001152 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 13.8093660317308010687, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0030628451512312369.

В краткосрочной перспективе PENGUIN изменился на -0.65% за последний час и на -9.26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 67,64K.

Рыночная информация Nietzschean Penguin (PENGUIN)

No.1317

₽ 1,04M
₽ 1,04M₽ 1,04M

₽ 67,64K
₽ 67,64K₽ 67,64K

₽ 1.04M
₽ 1.04M₽ 1.04M

999,93M
999,93M 999,93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,933,636.006134
999,933,636.006134 999,933,636.006134

99.99%

SOL

Текущая рыночная капитализация Nietzschean Penguin составляет ₽ 1,04M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 67,64K. Циркулируещее обращение PENGUIN составляет 999,93M, а общее предложение – 999933636.006134. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.04M.

История цен Nietzschean Penguin в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.0010055
₽ 0.0010055₽ 0.0010055
Мин 24Ч
₽ 0.001152
₽ 0.001152₽ 0.001152
Макс 24Ч

₽ 0.0010055
₽ 0.0010055₽ 0.0010055

₽ 0.001152
₽ 0.001152₽ 0.001152

₽ 13.8093660317308010687
₽ 13.8093660317308010687₽ 13.8093660317308010687

₽ 0.0030628451512312369
₽ 0.0030628451512312369₽ 0.0030628451512312369

-0.65%

-0.64%

-9.26%

-9.26%

История цен Nietzschean Penguin (PENGUIN) в RUB

Отслеживайте изменения цены Nietzschean Penguin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.000555071-0.64%
30 дней₽ -0.0005134-32.98%
60 дней₽ -0.0012554-54.61%
90 дней₽ -0.0037564-78.26%
Изменение цены Nietzschean Penguin сегодня

Сегодня для PENGUIN зафиксировано изменение ₽ -0.000555071 (-0.64%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Nietzschean Penguin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0005134 (-32.98%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Nietzschean Penguin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PENGUIN изменился на ₽ -0.0012554 (-54.61%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Nietzschean Penguin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0037564 (-78.26%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Nietzschean Penguin (PENGUIN)?

Просмотеть страницу истории цен Nietzschean Penguin.

Анализ по Nietzschean Penguin

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Nietzschean Penguin, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Nietzschean Penguin: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке PENGUIN: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

**Рыночная структура** На 4-часовом таймфрейме PENGUIN_USDT текущая цена составляет 0,003124 USDT и находится выше ключевого уровня центральной зоны — 0,00307, при этом она удерживается ниже уровня R1 (0,003217) на уровне 2,97%. Группа скользящих средних MA 1–2 и группа EMA 3–4 демонстрируют преобладание покупательских сигналов, а цена расположена выше многопериодной системы скользящих средних. **Динамика рыночного импульса** Индикатор MACD формирует крест «бык-медведь», при этом быстрая и медленная линии находятся в зоне нулевой отметки. Показатель RSI сохраняет нейтральные значения, а индикаторы силы тренда не демонстрируют экстремальных распределений. Краткосрочные и среднесрочные индикаторы движутся в одном направлении, при этом пока отсутствуют сигналы расширения волатильности. **Ключевые уровни цен** Выше: уровень сопротивления R1 расположен на отметке 0,003217 (+2,97% к текущей цене), уровень R2 — на 0,003399 (+8,80%). Ниже: уровень поддержки S1 находится на 0,002888 (-7,55% к текущей цене), уровень S2 — на 0,002741 (-12,26%). Центральная зона ценообразования 0,00307 выступает ближайшим ориентиром, находясь на уровне -1,73% по отношению к текущей цене.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Nietzschean Penguin?

Цены токенов PENGUIN зависят от: рыночного настроения и уровня вовлеченности сообщества, объема торгов и ликвидности, общих трендов криптовалютного рынка, ажиотажа в социальных сетях и популярности мем-токенов, движений крупных инвесторов и крупных транзакций, листингов на биржах и партнерских соглашений, общей склонности к риску в отношении спекулятивных активов, а также регуляторных новостей, влияющих на мем-токены.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Nietzschean Penguin?

Люди хотят знать текущую цену токена Nietzschean Penguin (PENGUIN) для принятия торговых решений, отслеживания портфелей, анализа рынка и определения оптимального времени для инвестирования. Реальные цены в режиме реального времени помогают оценить прибыль/убыток, выявить возможности для покупки/продажи, а также мониторить волатильность рынка этого мем-токена.

Прогноз цены Nietzschean Penguin

Прогноз цены Nietzschean Penguin (PENGUIN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PENGUIN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Nietzschean Penguin (PENGUIN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Nietzschean Penguin потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Как купить и инвестировать Nietzschean Penguin в Россия

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Источники Nietzschean Penguin

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Официальный сайт Nietzschean Penguin
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Страница обновлена: 2026-08-10 21:14:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Nietzschean Penguin (PENGUIN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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PENGUIN USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PENGUIN/USDT
₽0.086687133
₽0.086687133₽0.086687133
+0.03%
64.02M (USDT)

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1 PENGUIN = 0.086232668 RUB