Сегодняшняя цена Nietzschean Penguin

Текущая цена Nietzschean Penguin (PENGUIN) сегодня составляет ₽ 0.0010436 с изменением 0.64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PENGUIN на RUB составляет ₽ 0.0010436 за PENGUIN.

На данный момент Nietzschean Penguin занимает #1317 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,04M, при оборотном предложении 999,93M PENGUIN. В течение последних 24 часов, PENGUIN торговался в диапазоне от ₽ 0.0010055 (минимум) до ₽ 0.001152 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 13.8093660317308010687, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0030628451512312369.

В краткосрочной перспективе PENGUIN изменился на -0.65% за последний час и на -9.26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 67,64K.

Рыночная информация Nietzschean Penguin (PENGUIN)

Место No.1317 Рыночная капитализация ₽ 1,04M₽ 1,04M ₽ 1,04M Объем (24Ч) ₽ 67,64K₽ 67,64K ₽ 67,64K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1.04M₽ 1.04M ₽ 1.04M Оборотное предложение 999,93M 999,93M 999,93M Макс. предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Общее предложение 999,933,636.006134 999,933,636.006134 999,933,636.006134 Коэффициент обращения 99.99% Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация Nietzschean Penguin составляет ₽ 1,04M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 67,64K. Циркулируещее обращение PENGUIN составляет 999,93M, а общее предложение – 999933636.006134. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.04M.