Nietzschean Penguin Курс (PENGUIN)
Текущая цена Nietzschean Penguin (PENGUIN) сегодня составляет ₽ 0.0010436 с изменением 0.64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PENGUIN на RUB составляет ₽ 0.0010436 за PENGUIN.
На данный момент Nietzschean Penguin занимает #1317 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,04M, при оборотном предложении 999,93M PENGUIN. В течение последних 24 часов, PENGUIN торговался в диапазоне от ₽ 0.0010055 (минимум) до ₽ 0.001152 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 13.8093660317308010687, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0030628451512312369.
В краткосрочной перспективе PENGUIN изменился на -0.65% за последний час и на -9.26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 67,64K.
No.1317
99.99%
SOL
Текущая рыночная капитализация Nietzschean Penguin составляет ₽ 1,04M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 67,64K. Циркулируещее обращение PENGUIN составляет 999,93M, а общее предложение – 999933636.006134. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.04M.
-0.65%
-0.64%
-9.26%
-9.26%
Отслеживайте изменения цены Nietzschean Penguin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.000555071
|-0.64%
|30 дней
|₽ -0.0005134
|-32.98%
|60 дней
|₽ -0.0012554
|-54.61%
|90 дней
|₽ -0.0037564
|-78.26%
Сегодня для PENGUIN зафиксировано изменение ₽ -0.000555071 (-0.64%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0005134 (-32.98%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то PENGUIN изменился на ₽ -0.0012554 (-54.61%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0037564 (-78.26%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Nietzschean Penguin, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке PENGUIN: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
**Рыночная структура** На 4-часовом таймфрейме PENGUIN_USDT текущая цена составляет 0,003124 USDT и находится выше ключевого уровня центральной зоны — 0,00307, при этом она удерживается ниже уровня R1 (0,003217) на уровне 2,97%. Группа скользящих средних MA 1–2 и группа EMA 3–4 демонстрируют преобладание покупательских сигналов, а цена расположена выше многопериодной системы скользящих средних. **Динамика рыночного импульса** Индикатор MACD формирует крест «бык-медведь», при этом быстрая и медленная линии находятся в зоне нулевой отметки. Показатель RSI сохраняет нейтральные значения, а индикаторы силы тренда не демонстрируют экстремальных распределений. Краткосрочные и среднесрочные индикаторы движутся в одном направлении, при этом пока отсутствуют сигналы расширения волатильности. **Ключевые уровни цен** Выше: уровень сопротивления R1 расположен на отметке 0,003217 (+2,97% к текущей цене), уровень R2 — на 0,003399 (+8,80%). Ниже: уровень поддержки S1 находится на 0,002888 (-7,55% к текущей цене), уровень S2 — на 0,002741 (-12,26%). Центральная зона ценообразования 0,00307 выступает ближайшим ориентиром, находясь на уровне -1,73% по отношению к текущей цене.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Nietzschean Penguin потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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