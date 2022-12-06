Что такое ()

Gala Games была основана с одной целью: вернуть геймерам власть. Наша миссия — дать свободу через игру. С этой целью мы приступили к одному из самых амбициозных проектов развития на сегодняшний день — созданию Экосистемы Gala Games. Основана Эриком Ширмейером (соучредителем Zynga и легендой игровой индустрии), Райтом Терстоном (одним из первых крупных майнеров в области криптовалюты и обладателем нескольких патентов на технологию блокчейна) и Майклом Маккарти (креативным директором вирусных игровых хитов). таких как Farmville 2), Gala Games призвана коренным образом переопределить как игровое, так и блокчейн-пространство. Первая игра, выпущенная Gala Games, Town Star, представляет собой обманчиво простой на вид, но невероятно глубокий симулятор фермы, в котором пользователь строит ферму для участия в еженедельных соревнованиях. В разных местах NFT можно использовать в игре для предоставления бонусов, но они не требуются для игры, развлечения или соревнований. Mirandus, MMORPG/приключенческий симулятор, в настоящее время разрабатываемый Gala Games, работает над тем, чтобы полностью переопределить как конвейер разработки игр, так и модель игрового процесса, передавая власть в руки игроков и предоставляя им полный контроль над игрой. экономика.

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