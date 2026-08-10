Gala Курс (GALA)
Текущая цена Gala (GALA) сегодня составляет ₽ 0,001812 с изменением 0,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GALA на RUB составляет ₽ 0,001812 за GALA.
На данный момент Gala занимает #156 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 88,05M, при оборотном предложении 48,59B GALA. В течение последних 24 часов, GALA торговался в диапазоне от ₽ 0,00176 (минимум) до ₽ 0,001858 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 69,1687892800727440002, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0124839967.
В краткосрочной перспективе GALA изменился на -0,12% за последний час и на +2,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 305,06K.
No.156
97,18%
0,01%
ETH
Текущая рыночная капитализация Gala составляет ₽ 88,05M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 305,06K. Циркулируещее обращение GALA составляет 48,59B, а общее предложение – 48590527571.99544358. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 90,60M.
-0,12%
-0,05%
+2,43%
+2,43%
Отслеживайте изменения цены Gala за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0000749
|-0,05%
|30 дней
|₽ -0,000314
|-14,77%
|60 дней
|₽ -0,000885
|-32,82%
|90 дней
|₽ -0,001975
|-52,16%
Сегодня для GALA зафиксировано изменение ₽ -0,0000749 (-0,05%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000314 (-14,77%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то GALA изменился на ₽ -0,000885 (-32,82%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,001975 (-52,16%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Gala (GALA)?
Просмотеть страницу истории цен Gala.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Gala, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке GALA: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
GALA_USDT在4小时周期内运行于中枢0.001807上方，当前价格0.001822位于R1阻力位0.001820与R2阻力位0.001828之间。价格结构呈现出短期突破形态，枢纽体系显示多方占据微弱优势。S1支撑位0.001799与中枢共同构成下方防御带，目前价位正处于区间上沿的测试阶段。 MA组与EMA组均呈现1-2买入信号排列，短中期均线系统方向一致向上。MACD指标形成金叉，动能柱状图由负转正，表明买盘力量正在逐步聚集。RSI指标处于中性区域，尚未进入超买或超卖的极端区间，市场情绪保持平稳。KDJ与StochRSI数值需结合实时波动情况进一步确认，目前未见明显背离信号。BOLL带宽变化反映波动率维持常态，价格沿中轨上方运行，快慢指标同向验证了当前动能的持续性。 近端关键阻力位于R1的0.001820，距离现价仅0.000002，突破后将直接指向R2的0.001828。下方最近支撑为S1的0.001799，距离现价0.000023，是短线多空分水岭。更深层参考位为S2的0.001786，距离现价0.000036，提供二级防守空间。交易者需密切关注价格在R1附近的成交密度，以及回落至S1时的承接力度。
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Gala потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с Gala? Покупка GALA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Gala. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Gala (GALA).
Владение Gala позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка Gala (GALA) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
Gala Games была основана с одной целью: вернуть геймерам власть. Наша миссия — дать свободу через игру. С этой целью мы приступили к одному из самых амбициозных проектов развития на сегодняшний день — созданию Экосистемы Gala Games. Основана Эриком Ширмейером (соучредителем Zynga и легендой игровой индустрии), Райтом Терстоном (одним из первых крупных майнеров в области криптовалюты и обладателем нескольких патентов на технологию блокчейна) и Майклом Маккарти (креативным директором вирусных игровых хитов). таких как Farmville 2), Gala Games призвана коренным образом переопределить как игровое, так и блокчейн-пространство. Первая игра, выпущенная Gala Games, Town Star, представляет собой обманчиво простой на вид, но невероятно глубокий симулятор фермы, в котором пользователь строит ферму для участия в еженедельных соревнованиях. В разных местах NFT можно использовать в игре для предоставления бонусов, но они не требуются для игры, развлечения или соревнований. Mirandus, MMORPG/приключенческий симулятор, в настоящее время разрабатываемый Gala Games, работает над тем, чтобы полностью переопределить как конвейер разработки игр, так и модель игрового процесса, передавая власть в руки игроков и предоставляя им полный контроль над игрой. экономика.
Для более глубокого понимания Gala рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по GALA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами GALA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Gala в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.