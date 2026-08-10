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Гала TradFi с 1 000 000$
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Текущая цена Gala сегодня составляет 0,001812 RUB. Рыночная капитализация GALA составляет 88 046 035,96045574376696 RUB. Отслеживайте обновления цен GALA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Gala сегодня составляет 0,001812 RUB. Рыночная капитализация GALA составляет 88 046 035,96045574376696 RUB. Отслеживайте обновления цен GALA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Gala Курс (GALA)

Текущая цена 1 GALA в RUB:

₽0,14971537
₽0,14971537₽0,14971537
-0,05%1D
RUB
График цены Gala (GALA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:36:28 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Gala

Текущая цена Gala (GALA) сегодня составляет ₽ 0,001812 с изменением 0,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GALA на RUB составляет ₽ 0,001812 за GALA.

На данный момент Gala занимает #156 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 88,05M, при оборотном предложении 48,59B GALA. В течение последних 24 часов, GALA торговался в диапазоне от ₽ 0,00176 (минимум) до ₽ 0,001858 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 69,1687892800727440002, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0124839967.

В краткосрочной перспективе GALA изменился на -0,12% за последний час и на +2,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 305,06K.

Рыночная информация Gala (GALA)

No.156

₽ 88,05M
₽ 88,05M₽ 88,05M

₽ 305,06K
₽ 305,06K₽ 305,06K

₽ 90,60M
₽ 90,60M₽ 90,60M

48,59B
48,59B 48,59B

50 000 000 000
50 000 000 000 50 000 000 000

48 590 527 571,99544358
48 590 527 571,99544358 48 590 527 571,99544358

97,18%

0,01%

ETH

Текущая рыночная капитализация Gala составляет ₽ 88,05M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 305,06K. Циркулируещее обращение GALA составляет 48,59B, а общее предложение – 48590527571.99544358. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 90,60M.

История цен Gala в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00176
₽ 0,00176₽ 0,00176
Мин 24Ч
₽ 0,001858
₽ 0,001858₽ 0,001858
Макс 24Ч

₽ 0,00176
₽ 0,00176₽ 0,00176

₽ 0,001858
₽ 0,001858₽ 0,001858

₽ 69,1687892800727440002
₽ 69,1687892800727440002₽ 69,1687892800727440002

₽ 0,0124839967
₽ 0,0124839967₽ 0,0124839967

-0,12%

-0,05%

+2,43%

+2,43%

История цен Gala (GALA) в RUB

Отслеживайте изменения цены Gala за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0000749-0,05%
30 дней₽ -0,000314-14,77%
60 дней₽ -0,000885-32,82%
90 дней₽ -0,001975-52,16%
Изменение цены Gala сегодня

Сегодня для GALA зафиксировано изменение ₽ -0,0000749 (-0,05%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Gala за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000314 (-14,77%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Gala за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GALA изменился на ₽ -0,000885 (-32,82%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Gala за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,001975 (-52,16%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Gala (GALA)?

Просмотеть страницу истории цен Gala.

Анализ по Gala

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Gala, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Gala: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке GALA: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

GALA_USDT在4小时周期内运行于中枢0.001807上方，当前价格0.001822位于R1阻力位0.001820与R2阻力位0.001828之间。价格结构呈现出短期突破形态，枢纽体系显示多方占据微弱优势。S1支撑位0.001799与中枢共同构成下方防御带，目前价位正处于区间上沿的测试阶段。 MA组与EMA组均呈现1-2买入信号排列，短中期均线系统方向一致向上。MACD指标形成金叉，动能柱状图由负转正，表明买盘力量正在逐步聚集。RSI指标处于中性区域，尚未进入超买或超卖的极端区间，市场情绪保持平稳。KDJ与StochRSI数值需结合实时波动情况进一步确认，目前未见明显背离信号。BOLL带宽变化反映波动率维持常态，价格沿中轨上方运行，快慢指标同向验证了当前动能的持续性。 近端关键阻力位于R1的0.001820，距离现价仅0.000002，突破后将直接指向R2的0.001828。下方最近支撑为S1的0.001799，距离现价0.000023，是短线多空分水岭。更深层参考位为S2的0.001786，距离现价0.000036，提供二级防守空间。交易者需密切关注价格在R1附近的成交密度，以及回落至S1时的承接力度。

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Gala?

Цены токена GALA зависят от нескольких ключевых факторов:

Принятие в игровой индустрии: Рост числа пользователей на платформе Gala Games и выход новых игр способствуют повышению спроса.

Полезность токена: Использование GALA для управления проектом, покупки NFT и осуществления внутриигровых транзакций влияет на его стоимость.

Настроения рынка: Общие тренды криптовалютного рынка и показатели сектора GameFi.

Партнёрства: Сотрудничество с разработчиками игр и блокчейн-проектами.

Динамика предложения: Сжигание токенов, вознаграждения за стейкинг и изменения в обращаемом предложении.

Конкуренция: Соотношение с другими игровыми токенами, такими как AXS и SAND.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Gala?

Люди хотят знать текущую цену GALA, поскольку они являются инвесторами или трейдерами, которым необходима актуальная рыночная информация для принятия обоснованных решений о покупке, продаже или удержании своих позиций. Реальное время предоставления цен помогает оценить стоимость портфеля, выявить торговые возможности и отслеживать динамику инвестиционной эффективности на этом волатильном рынке игровых токенов.

Прогноз цены Gala

Прогноз цены Gala (GALA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GALA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Gala (GALA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Gala потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Gala достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GALA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Gala».

Как купить и инвестировать Gala в Россия

Готовы приступить к работе с Gala? Покупка GALA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Gala. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Gala (GALA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Gala будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Gala (GALA)

Что вы можете сделать с Gala

Владение Gala позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Gala (GALA)

Gala Games была основана с одной целью: вернуть геймерам власть. Наша миссия — дать свободу через игру. С этой целью мы приступили к одному из самых амбициозных проектов развития на сегодняшний день — созданию Экосистемы Gala Games. Основана Эриком Ширмейером (соучредителем Zynga и легендой игровой индустрии), Райтом Терстоном (одним из первых крупных майнеров в области криптовалюты и обладателем нескольких патентов на технологию блокчейна) и Майклом Маккарти (креативным директором вирусных игровых хитов). таких как Farmville 2), Gala Games призвана коренным образом переопределить как игровое, так и блокчейн-пространство. Первая игра, выпущенная Gala Games, Town Star, представляет собой обманчиво простой на вид, но невероятно глубокий симулятор фермы, в котором пользователь строит ферму для участия в еженедельных соревнованиях. В разных местах NFT можно использовать в игре для предоставления бонусов, но они не требуются для игры, развлечения или соревнований. Mirandus, MMORPG/приключенческий симулятор, в настоящее время разрабатываемый Gala Games, работает над тем, чтобы полностью переопределить как конвейер разработки игр, так и модель игрового процесса, передавая власть в руки игроков и предоставляя им полный контроль над игрой. экономика.

Источники Gala

Для более глубокого понимания Gala рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Gala
Обозреватель блоков

Категория :

Ethereum EcosystemGalaChain EcosystemGaming (GameFi)

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:36:28 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Gala (GALA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Gala

GALA USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Gala (GALA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Gala в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GALA/USDT
₽0,14996338
₽0,14996338₽0,14996338
+0,05%
169.29M (USDT)
GALA/USDC
₽0,14979804
₽0,14979804₽0,14979804
0,00%
29.71M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 GALA = 0,14979804 RUB