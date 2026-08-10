Сегодняшняя цена Gala

Текущая цена Gala (GALA) сегодня составляет ₽ 0,001812 с изменением 0,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GALA на RUB составляет ₽ 0,001812 за GALA.

На данный момент Gala занимает #156 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 88,05M, при оборотном предложении 48,59B GALA. В течение последних 24 часов, GALA торговался в диапазоне от ₽ 0,00176 (минимум) до ₽ 0,001858 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 69,1687892800727440002, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0124839967.

В краткосрочной перспективе GALA изменился на -0,12% за последний час и на +2,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 305,06K.

Рыночная информация Gala (GALA)

Место No.156 Рыночная капитализация ₽ 88,05M₽ 88,05M ₽ 88,05M Объем (24Ч) ₽ 305,06K₽ 305,06K ₽ 305,06K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 90,60M₽ 90,60M ₽ 90,60M Оборотное предложение 48,59B 48,59B 48,59B Макс. предложение 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 Общее предложение 48 590 527 571,99544358 48 590 527 571,99544358 48 590 527 571,99544358 Коэффициент обращения 97,18% Доля рынка 0,01% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Gala составляет ₽ 88,05M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 305,06K. Циркулируещее обращение GALA составляет 48,59B, а общее предложение – 48590527571.99544358. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 90,60M.