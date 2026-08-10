Сегодняшняя цена Symbiosis

Текущая цена Symbiosis (SIS) сегодня составляет ₽ 0,02065 с изменением 1,57% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SIS на RUB составляет ₽ 0,02065 за SIS.

На данный момент Symbiosis занимает #1499 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,00M, при оборотном предложении 96,97M SIS. В течение последних 24 часов, SIS торговался в диапазоне от ₽ 0,02029 (минимум) до ₽ 0,0208 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 463,783315536454774105, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,9873165562763944525.

В краткосрочной перспективе SIS изменился на +0,24% за последний час и на -6,27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 98,16K.

Рыночная информация Symbiosis (SIS)

Место No.1499 Рыночная капитализация ₽ 2,00M₽ 2,00M ₽ 2,00M Объем (24Ч) ₽ 98,16K₽ 98,16K ₽ 98,16K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,05M₽ 2,05M ₽ 2,05M Оборотное предложение 96,97M 96,97M 96,97M Макс. предложение 99 489 760 99 489 760 99 489 760 Общее предложение 99 489 760,94302 99 489 760,94302 99 489 760,94302 Коэффициент обращения 97,47% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Symbiosis составляет ₽ 2,00M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 98,16K. Циркулируещее обращение SIS составляет 96,97M, а общее предложение – 99489760.94302. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,05M.