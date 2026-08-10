Сегодняшняя цена MOVA

Текущая цена MOVA (MOVA) сегодня составляет ₽ 0,3417 с изменением 12,15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOVA на RUB составляет ₽ 0,3417 за MOVA.

На данный момент MOVA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- MOVA. В течение последних 24 часов, MOVA торговался в диапазоне от ₽ 0,2809 (минимум) до ₽ 0,481 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе MOVA изменился на 0,00% за последний час и на -20,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 756,59.

Рыночная информация MOVA (MOVA)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 756,59₽ 756,59 ₽ 756,59 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 341,70M₽ 341,70M ₽ 341,70M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн MOVA

Текущая рыночная капитализация MOVA составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 756,59. Циркулируещее обращение MOVA составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 341,70M.