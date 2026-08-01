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Текущая цена XEN Crypto сегодня составляет 0.000000004094 RUB. Рыночная капитализация XEN составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен XEN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена XEN Crypto сегодня составляет 0.000000004094 RUB. Рыночная капитализация XEN составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен XEN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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XEN Crypto Курс (XEN)

Текущая цена 1 XEN в RUB:

₽0.000000336435
₽0.000000336435₽0.000000336435
+1,44%1D
RUB
График цены XEN Crypto (XEN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:16:56 (UTC+8)

Сегодняшняя цена XEN Crypto

Текущая цена XEN Crypto (XEN) сегодня составляет ₽ 0.000000004094 с изменением 1.44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XEN на RUB составляет ₽ 0.000000004094 за XEN.

На данный момент XEN Crypto занимает #3922 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 XEN. В течение последних 24 часов, XEN торговался в диапазоне от ₽ 0.000000003976 (минимум) до ₽ 0.00000000418 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0.496194743280705975, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.00000033481840095.

В краткосрочной перспективе XEN изменился на +0.81% за последний час и на +13.56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,63K.

Рыночная информация XEN Crypto (XEN)

No.3922

₽ 0,00
₽ 0,00₽ 0,00

₽ 58,63K
₽ 58,63K₽ 58,63K

₽ 1.41M
₽ 1.41M₽ 1.41M

0,00
0,00 0,00

343,336,772,376,717
343,336,772,376,717 343,336,772,376,717

ETH

Текущая рыночная капитализация XEN Crypto составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,63K. Циркулируещее обращение XEN составляет 0,00, а общее предложение – 343336772376717. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.41M.

История цен XEN Crypto в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.000000003976
₽ 0.000000003976₽ 0.000000003976
Мин 24Ч
₽ 0.00000000418
₽ 0.00000000418₽ 0.00000000418
Макс 24Ч

₽ 0.000000003976
₽ 0.000000003976₽ 0.000000003976

₽ 0.00000000418
₽ 0.00000000418₽ 0.00000000418

₽ 0.496194743280705975
₽ 0.496194743280705975₽ 0.496194743280705975

₽ 0.00000033481840095
₽ 0.00000033481840095₽ 0.00000033481840095

+0.81%

+1.44%

+13.56%

+13.56%

История цен XEN Crypto (XEN) в RUB

Отслеживайте изменения цены XEN Crypto за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.00000000477589+1.44%
30 дней₽ -0.00000000012-2.85%
60 дней₽ -0.000000002062-33.50%
90 дней₽ -0.000000003893-48.75%
Изменение цены XEN Crypto сегодня

Сегодня для XEN зафиксировано изменение ₽ +0.00000000477589 (+1.44%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены XEN Crypto за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00000000012 (-2.85%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены XEN Crypto за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XEN изменился на ₽ -0.000000002062 (-33.50%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены XEN Crypto за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.000000003893 (-48.75%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены XEN Crypto (XEN)?

Просмотеть страницу истории цен XEN Crypto.

Анализ по XEN Crypto

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний XEN Crypto, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены XEN Crypto?

Цены на XEN Crypto зависят от нескольких ключевых факторов:

Динамика предложения: Общий объем эмиссии XEN неограничен, при этом майнинговые вознаграждения со временем снижаются, что создает дефляционное давление, поскольку количество монет, выпускаемых в обращение, сокращается.

Уровень принятия: Участие пользователей в процессах майнинга и стейкинга напрямую влияет на баланс спроса и предложения в обращении.

Рыночный настрой: Общие тенденции криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов оказывают значительное влияние на ценовые движения XEN.

Развитие полезных функций: Появление новых сценариев использования, партнерские отношения и рост экосистемы способствуют повышению спроса.

Конкуренция: Соотношение производительности XEN с другими токенами Proof-of-Participation определяет интерес инвесторов.

Регуляторная среда: Регулирование криптовалютного сектора влияет на объем торгов и уровень институционального внедрения.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену XEN Crypto?

Люди хотят знать текущую цену XEN по нескольким ключевым причинам:

1. Инвестиционные решения — трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы покупать или продавать в оптимальные моменты.
2. Отслеживание портфеля — владельцы мониторят изменения стоимости своих активов.
3. Анализ рынка — понимание ценовых тенденций помогает предсказывать будущие движения.
4. Боязнь упустить выгодные точки входа или выхода (FOMO/возможность).
5. Влияние новостей — реакция цен на происходящие события влияет на торговые стратегии.

Текущие котировки помогают принимать оперативные финансовые решения в этом волатильном рынке.

Прогноз цены XEN Crypto

Прогноз цены XEN Crypto (XEN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XEN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены XEN Crypto (XEN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена XEN Crypto потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену XEN Crypto достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XEN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены XEN Crypto».

Как купить и инвестировать XEN Crypto в Россия

Готовы приступить к работе с XEN Crypto? Покупка XEN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить XEN Crypto. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке XEN Crypto (XEN).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и XEN Crypto будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке XEN Crypto (XEN)

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Что такое XEN Crypto (XEN)

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.

Источники XEN Crypto

Для более глубокого понимания XEN Crypto рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт XEN Crypto
Обозреватель блоков

Категория :

Avalanche EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:16:56 (UTC+8)

Важные обновления индустрии XEN Crypto (XEN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о XEN Crypto

XEN USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XEN/USDT
₽0.0000003358575
₽0.0000003358575₽0.0000003358575
+1.09%
14341.83B (USDT)

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