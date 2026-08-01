Сегодняшняя цена XEN Crypto

Текущая цена XEN Crypto (XEN) сегодня составляет ₽ 0.000000004094 с изменением 1.44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XEN на RUB составляет ₽ 0.000000004094 за XEN.

На данный момент XEN Crypto занимает #3922 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 XEN. В течение последних 24 часов, XEN торговался в диапазоне от ₽ 0.000000003976 (минимум) до ₽ 0.00000000418 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0.496194743280705975, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.00000033481840095.

В краткосрочной перспективе XEN изменился на +0.81% за последний час и на +13.56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,63K.

Рыночная информация XEN Crypto (XEN)

Место No.3922 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 58,63K₽ 58,63K ₽ 58,63K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1.41M₽ 1.41M ₽ 1.41M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Общее предложение 343,336,772,376,717 343,336,772,376,717 343,336,772,376,717 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация XEN Crypto составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,63K. Циркулируещее обращение XEN составляет 0,00, а общее предложение – 343336772376717. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.41M.