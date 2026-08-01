Сегодняшняя цена GoldZip

Текущая цена GoldZip (XGZ) сегодня составляет ₽ 140,03 с изменением 0,13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XGZ на RUB составляет ₽ 140,03 за XGZ.

На данный момент GoldZip занимает #4031 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 XGZ. В течение последних 24 часов, XGZ торговался в диапазоне от ₽ 136,97 (минимум) до ₽ 140,28 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 22 250,3853900429090, тогда как исторический минимум составил ₽ 9 641,449532775225584925.

В краткосрочной перспективе XGZ изменился на +0,30% за последний час и на +7,91% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 235,93K.

Рыночная информация GoldZip (XGZ)

Место No.4031 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 235,93K₽ 235,93K ₽ 235,93K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,52M₽ 2,52M ₽ 2,52M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 18 000 18 000 18 000 Общее предложение 39 000 39 000 39 000 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация GoldZip составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 235,93K. Циркулируещее обращение XGZ составляет 0,00, а общее предложение – 39000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,52M.