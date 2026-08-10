Сегодняшняя цена RollX

Текущая цена RollX (ROLL) сегодня составляет ₽ 0,13014 с изменением 8,38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROLL на RUB составляет ₽ 0,13014 за ROLL.

На данный момент RollX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ROLL. В течение последних 24 часов, ROLL торговался в диапазоне от ₽ 0,12854 (минимум) до ₽ 0,14229 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ROLL изменился на -6,59% за последний час и на -1,35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,35K.

Рыночная информация RollX (ROLL)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 61,35K₽ 61,35K ₽ 61,35K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 130,14M₽ 130,14M ₽ 130,14M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация RollX составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,35K. Циркулируещее обращение ROLL составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 130,14M.