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Текущая цена RollX сегодня составляет 0,13014 RUB. Рыночная капитализация ROLL составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ROLL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена RollX сегодня составляет 0,13014 RUB. Рыночная капитализация ROLL составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ROLL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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RollX Курс (ROLL)

Текущая цена 1 ROLL в RUB:

₽10,7545403
₽10,7545403₽10,7545403
-8,38%1D
RUB
График цены RollX (ROLL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:06:06 (UTC+8)

Сегодняшняя цена RollX

Текущая цена RollX (ROLL) сегодня составляет ₽ 0,13014 с изменением 8,38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROLL на RUB составляет ₽ 0,13014 за ROLL.

На данный момент RollX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ROLL. В течение последних 24 часов, ROLL торговался в диапазоне от ₽ 0,12854 (минимум) до ₽ 0,14229 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ROLL изменился на -6,59% за последний час и на -1,35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,35K.

Рыночная информация RollX (ROLL)

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₽ 61,35K
₽ 61,35K₽ 61,35K

₽ 130,14M
₽ 130,14M₽ 130,14M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BASE

Текущая рыночная капитализация RollX составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,35K. Циркулируещее обращение ROLL составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 130,14M.

История цен RollX в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,12854
₽ 0,12854₽ 0,12854
Мин 24Ч
₽ 0,14229
₽ 0,14229₽ 0,14229
Макс 24Ч

₽ 0,12854
₽ 0,12854₽ 0,12854

₽ 0,14229
₽ 0,14229₽ 0,14229

--
----

--
----

-6,59%

-8,38%

-1,35%

-1,35%

История цен RollX (ROLL) в RUB

Отслеживайте изменения цены RollX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,9836613-8,38%
30 дней₽ +0,07+116,39%
60 дней₽ +0,04232+48,18%
90 дней₽ +0,1022+365,78%
Изменение цены RollX сегодня

Сегодня для ROLL зафиксировано изменение ₽ -0,9836613 (-8,38%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены RollX за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,07 (+116,39%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены RollX за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ROLL изменился на ₽ +0,04232 (+48,18%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены RollX за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,1022 (+365,78%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены RollX (ROLL)?

Просмотеть страницу истории цен RollX.

Анализ по RollX

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний RollX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке RollX: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ROLL: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

**Рыночная структура** ROLL_USDT на 4-часовом таймфрейме: текущая цена — 0,03158, находится выше центральной зоны (0,03079) на 2,57%, находясь в тестовой зоне R1 (0,03239). Скользящие средние MA и EMA коротких периодов демонстрируют покупательную конфигурацию, при этом цена движется в верхней части системы скользящих средних. Текущая структура расположена в верхней половине ключевой зоны, оставляя ещё 7,5% пространства до уровня R2 (0,03395). **Состояние импульса** MACD сформировал сигнал «золотого пересечения», быстрая и медленная линии находятся около нулевой оси. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральном диапазоне и не достигает порога перекупленности, что свидетельствует о наличии потенциала для дальнейшего расширения импульса. Показатели краткосрочных временных интервалов и система скользящих средних демонстрируют согласованность направления, поддерживая концентрацию бычьих настроений. **Ключевые уровни цен** Верхний уровень R1 расположен на отметке 0,03239 (на расстоянии 2,56% от текущей цены) и служит ближним наблюдаемым уровнем; уровень R2 на отметке 0,03395 (на расстоянии 7,5% от текущей цены) выступает дальним ориентиром. Нижний уровень центральной зоны — 0,03079 (на расстоянии 2,5% от текущей цены), а уровень S1 — 0,02923 (на расстоянии 7,44% от текущей цены), образуют две ключевые зоны коррекции.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены RollX?

Цены на RollX (ROLL) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Объем торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Обновления в развитии проекта и прогресс по дорожной карте
4. Уровень принятия проекта сообществом и степень вовлеченности пользователей
5. Анонсы партнерств и интеграций
6. Регуляторные новости, влияющие на DeFi- и гейминг-токены
7. Полезность токена и спрос внутри экосистемы RollX
8. Динамика предложения и токеномика
9. Конкуренция со сторонними блокчейн-проектами в сфере игр
10. Общие экономические условия и уровень склонности к риску

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену RollX?

Люди хотят знать текущую цену RollX (ROLL) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, оптимальное планирование покупок и продаж, оценка стоимости портфеля, отслеживание эффективности инвестиций, анализ рыночных тенденций и определение прибыли или убытков. Реальное время предоставляет трейдерам возможность максимально использовать волатильность рынка.

Прогноз цены RollX

Прогноз цены RollX (ROLL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ROLL в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены RollX (ROLL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена RollX потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену RollX достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ROLL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены RollX».

Как купить и инвестировать RollX в Россия

Готовы приступить к работе с RollX? Покупка ROLL на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить RollX. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке RollX (ROLL).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и RollX будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке RollX (ROLL)

Что вы можете сделать с RollX

Владение RollX позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Покупка RollX (ROLL) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

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Что такое RollX (ROLL)

RollX – это децентрализованная торговая платформа Base для спотовых и бессрочных рынков, разработанная для обеспечения производительности на уровне централизованных бирж при сохранении прозрачности и самостоятельного хранения децентрализованных финансов. Она создана для функционирования в качестве единого механизма ликвидности и риска для экономики ончейн-активов, решая основную структурную проблему: преобразование выпуска активов в глубокие, эффективно оцененные и профессионально реализуемые рынки. Объединяя спотовую торговлю, бессрочные фьючерсы, управление залоговым обеспечением и контроль рисков в единую согласованную архитектуру, RollX снижает фрагментацию ликвидности, повышает эффективность использования капитала и обеспечивает исполнение на институциональном уровне во всей экосистеме Base.

Источники RollX

Для более глубокого понимания RollX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт RollX
Обозреватель блоков

Категория :

Base EcosystemBase NativeCardano Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:06:06 (UTC+8)

Важные обновления индустрии RollX (ROLL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о RollX

ROLL USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ROLL с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ROLL USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте RollX (ROLL) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы RollX в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ROLL/USDT
₽10,7595005
₽10,7595005₽10,7595005
-8,40%
439.76K (USDT)

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Лидеры роста

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₽1,79005351₽1,79005351

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 ROLL = 10,7586738 RUB