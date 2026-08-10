Infinex Курс (INX)
Текущая цена Infinex (INX) сегодня составляет ₽ 0,00809 с изменением 2,18% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации INX на RUB составляет ₽ 0,00809 за INX.
На данный момент Infinex занимает #809 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 16,13M, при оборотном предложении 1,99B INX. В течение последних 24 часов, INX торговался в диапазоне от ₽ 0,007763 (минимум) до ₽ 0,008784 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2,4312306147367971817, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,5267295874527048936.
В краткосрочной перспективе INX изменился на -0,94% за последний час и на +2,82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 70,09K.
No.809
19,94%
ETH
Текущая рыночная капитализация Infinex составляет ₽ 16,13M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 70,09K. Циркулируещее обращение INX составляет 1,99B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 80,90M.
-0,94%
-2,18%
+2,82%
+2,82%
Отслеживайте изменения цены Infinex за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,01490477
|-2,18%
|30 дней
|₽ +0,000585
|+7,79%
|60 дней
|₽ +0,001156
|+16,67%
|90 дней
|₽ -0,00414
|-33,86%
Сегодня для INX зафиксировано изменение ₽ -0,01490477 (-2,18%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000585 (+7,79%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то INX изменился на ₽ +0,001156 (+16,67%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00414 (-33,86%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Infinex.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Infinex, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке INX: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
INX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,008456, непосредственно ниже ключевого уровня центра 0,00848. Цена находится внутри диапазона колебаний, образованного уровнями S1 и R1, не преодолевая ключевой опорный уровень. Система скользящих средних демонстрирует сигнал о наличии нулевого баланса покупок, что указывает на временный равновесный статус между быками и медведями. В структуре отсутствует явный направление движения, а цена остаётся ограниченной в узком коридоре вокруг ключевых уровней. MACD сформировал «золотое пересечение», что свидетельствует о необходимости восстановления краткосрочной динамики вверх. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и пока не достигает экстремальных состояний перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы показывают разнонаправленное движение, при этом MACD начинает отклоняться от RSI, формируя признаки дивергенции. Волатильность остаётся на низком уровне, а сужение полос Боллинджера указывает на накопление рыночной энергии. Распределение импульса характеризуется разрозненностью, отсутствием одностороннего тренда, что ограничивает активность торговли. Первое сопротивление R1 расположено на уровне 0,00874, что примерно на 3,4% выше текущего курса. Второе сопротивление R2 — на отметке 0,00901, что соответствует расстоянию около 6,5% от текущей цены. Первый уровень поддержки S1 находится на уровне 0,00821, примерно на 2,9% ниже текущего курса. Второй уровень поддержки S2 — на отметке 0,00795, что составляет около 5,9% ниже текущего значения. Ближние ценовые уровни плотно заполнены, тогда как пространство для дальнейшего движения ограничено; таким образом, цена будет стремиться найти новый баланс в указанном диапазоне.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Infinex потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Для более глубокого понимания Infinex рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
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