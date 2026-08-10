Текущее общее настроение на рынке INX: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

INX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,008456, непосредственно ниже ключевого уровня центра 0,00848. Цена находится внутри диапазона колебаний, образованного уровнями S1 и R1, не преодолевая ключевой опорный уровень. Система скользящих средних демонстрирует сигнал о наличии нулевого баланса покупок, что указывает на временный равновесный статус между быками и медведями. В структуре отсутствует явный направление движения, а цена остаётся ограниченной в узком коридоре вокруг ключевых уровней. MACD сформировал «золотое пересечение», что свидетельствует о необходимости восстановления краткосрочной динамики вверх. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и пока не достигает экстремальных состояний перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы показывают разнонаправленное движение, при этом MACD начинает отклоняться от RSI, формируя признаки дивергенции. Волатильность остаётся на низком уровне, а сужение полос Боллинджера указывает на накопление рыночной энергии. Распределение импульса характеризуется разрозненностью, отсутствием одностороннего тренда, что ограничивает активность торговли. Первое сопротивление R1 расположено на уровне 0,00874, что примерно на 3,4% выше текущего курса. Второе сопротивление R2 — на отметке 0,00901, что соответствует расстоянию около 6,5% от текущей цены. Первый уровень поддержки S1 находится на уровне 0,00821, примерно на 2,9% ниже текущего курса. Второй уровень поддержки S2 — на отметке 0,00795, что составляет около 5,9% ниже текущего значения. Ближние ценовые уровни плотно заполнены, тогда как пространство для дальнейшего движения ограничено; таким образом, цена будет стремиться найти новый баланс в указанном диапазоне.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.