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Текущая цена Infinex сегодня составляет 0,00809 RUB. Рыночная капитализация INX составляет 16 133 887 RUB. Отслеживайте обновления цен INX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Infinex сегодня составляет 0,00809 RUB. Рыночная капитализация INX составляет 16 133 887 RUB. Отслеживайте обновления цен INX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Infinex Курс (INX)

Текущая цена 1 INX в RUB:

₽0,6688003
₽0,6688003₽0,6688003
-2,18%1D
RUB
График цены Infinex (INX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:16:45 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Infinex

Текущая цена Infinex (INX) сегодня составляет ₽ 0,00809 с изменением 2,18% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации INX на RUB составляет ₽ 0,00809 за INX.

На данный момент Infinex занимает #809 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 16,13M, при оборотном предложении 1,99B INX. В течение последних 24 часов, INX торговался в диапазоне от ₽ 0,007763 (минимум) до ₽ 0,008784 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2,4312306147367971817, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,5267295874527048936.

В краткосрочной перспективе INX изменился на -0,94% за последний час и на +2,82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 70,09K.

Рыночная информация Infinex (INX)

No.809

₽ 16,13M
₽ 16,13M₽ 16,13M

₽ 70,09K
₽ 70,09K₽ 70,09K

₽ 80,90M
₽ 80,90M₽ 80,90M

1,99B
1,99B 1,99B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

19,94%

ETH

Текущая рыночная капитализация Infinex составляет ₽ 16,13M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 70,09K. Циркулируещее обращение INX составляет 1,99B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 80,90M.

История цен Infinex в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,007763
₽ 0,007763₽ 0,007763
Мин 24Ч
₽ 0,008784
₽ 0,008784₽ 0,008784
Макс 24Ч

₽ 0,007763
₽ 0,007763₽ 0,007763

₽ 0,008784
₽ 0,008784₽ 0,008784

₽ 2,4312306147367971817
₽ 2,4312306147367971817₽ 2,4312306147367971817

₽ 0,5267295874527048936
₽ 0,5267295874527048936₽ 0,5267295874527048936

-0,94%

-2,18%

+2,82%

+2,82%

История цен Infinex (INX) в RUB

Отслеживайте изменения цены Infinex за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,01490477-2,18%
30 дней₽ +0,000585+7,79%
60 дней₽ +0,001156+16,67%
90 дней₽ -0,00414-33,86%
Изменение цены Infinex сегодня

Сегодня для INX зафиксировано изменение ₽ -0,01490477 (-2,18%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Infinex за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000585 (+7,79%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Infinex за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то INX изменился на ₽ +0,001156 (+16,67%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Infinex за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00414 (-33,86%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Infinex (INX)?

Просмотеть страницу истории цен Infinex.

Анализ по Infinex

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Infinex, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Infinex: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке INX: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

INX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,008456, непосредственно ниже ключевого уровня центра 0,00848. Цена находится внутри диапазона колебаний, образованного уровнями S1 и R1, не преодолевая ключевой опорный уровень. Система скользящих средних демонстрирует сигнал о наличии нулевого баланса покупок, что указывает на временный равновесный статус между быками и медведями. В структуре отсутствует явный направление движения, а цена остаётся ограниченной в узком коридоре вокруг ключевых уровней. MACD сформировал «золотое пересечение», что свидетельствует о необходимости восстановления краткосрочной динамики вверх. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и пока не достигает экстремальных состояний перекупленности или перепроданности. Быстрые и медленные индикаторы показывают разнонаправленное движение, при этом MACD начинает отклоняться от RSI, формируя признаки дивергенции. Волатильность остаётся на низком уровне, а сужение полос Боллинджера указывает на накопление рыночной энергии. Распределение импульса характеризуется разрозненностью, отсутствием одностороннего тренда, что ограничивает активность торговли. Первое сопротивление R1 расположено на уровне 0,00874, что примерно на 3,4% выше текущего курса. Второе сопротивление R2 — на отметке 0,00901, что соответствует расстоянию около 6,5% от текущей цены. Первый уровень поддержки S1 находится на уровне 0,00821, примерно на 2,9% ниже текущего курса. Второй уровень поддержки S2 — на отметке 0,00795, что составляет около 5,9% ниже текущего значения. Ближние ценовые уровни плотно заполнены, тогда как пространство для дальнейшего движения ограничено; таким образом, цена будет стремиться найти новый баланс в указанном диапазоне.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Infinex?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Infinex (INX):

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Объём торгов и ликвидность на биржах
3. Уровень принятия платформы и рост числа пользователей
4. Достижения в разработке и технические обновления
5. Объявления о партнёрствах
6. Регуляторные новости, затрагивающие DeFi-проекты
7. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг
8. Конкуренция со стороны аналогичных платформ
9. Макроэкономические факторы
10. Динамика предложения и токеномика

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Infinex?

Люди хотят знать текущую цену Infinex (INX) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимальных моментов входа и выхода с рынка, отслеживание эффективности инвестиций, а также получение актуальной информации о рыночных тенденциях. Данные о цене в режиме реального времени помогают трейдерам извлекать выгоду из волатильности.

Прогноз цены Infinex

Прогноз цены Infinex (INX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена INX в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Infinex (INX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Infinex потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Infinex достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены INX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Infinex».

Как купить и инвестировать Infinex в Россия

Готовы приступить к работе с Infinex? Покупка INX на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Infinex. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Infinex (INX).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Infinex будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Infinex (INX)

Что вы можете сделать с Infinex

Владение Infinex позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Infinex (INX)

Infinex – это некастодиальный кошелек, работающий на базе Turnkey. Turnkey – это решение для управления ключами, созданное командой, разработавшей Coinbase Custody. Infinex использует ключи доступа для доступа к учетной записи и управления ею. Растущее распространение паролей во всей технологической экосистеме гарантирует, что платформа самохранения на основе паролей оптимизирует пользовательский опыт для большинства людей. Infinex состоит из нескольких интерфейсов. Вместе они удовлетворяют потребности пользователей и оптимизируют работу ончейн. Infinex разрабатывается в течение последних 2 лет под руководством Каина Уорвика, основателя Synthetix.

Источники Infinex

Для более глубокого понимания Infinex рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Infinex
Обозреватель блоков

Категория :

AI ApplicationsAnalyticsArtificial Intelligence (AI)

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:16:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Infinex (INX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Infinex

INX USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по INX с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами INX USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Infinex (INX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Infinex в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
INX/USDT
₽0,66855229
₽0,66855229₽0,66855229
-2,15%
8.47M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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