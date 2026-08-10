Сегодняшняя цена Gram

Текущая цена Gram (GRM) сегодня составляет ₽ 0,0008493 с изменением 7,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GRM на RUB составляет ₽ 0,0008493 за GRM.

На данный момент Gram занимает #3991 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 GRM. В течение последних 24 часов, GRM торговался в диапазоне от ₽ 0,0006897 (минимум) до ₽ 0,0008958 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 21,7875935731702783108, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,000325989105792.

В краткосрочной перспективе GRM изменился на +0,02% за последний час и на -2,27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,69K.

Рыночная информация Gram (GRM)

Место No.3991 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 55,69K₽ 55,69K ₽ 55,69K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 4,25M₽ 4,25M ₽ 4,25M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 Общее предложение 2 456 041 797 2 456 041 797 2 456 041 797 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн TONCOIN

Текущая рыночная капитализация Gram составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,69K. Циркулируещее обращение GRM составляет 0,00, а общее предложение – 2456041797. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,25M.