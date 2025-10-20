Текущая цена ChainOpera AI сегодня составляет 14.3706 USD. Следите за обновлениями цены COAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ChainOpera AI сегодня составляет 14.3706 USD. Следите за обновлениями цены COAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COAI прямо сейчас на MEXC.

ChainOpera AI Курс (COAI)

Текущая цена 1 COAI в USD:

График цены ChainOpera AI (COAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:42:03 (UTC+8)

Информация о ценах ChainOpera AI (COAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Текущая цена ChainOpera AI (COAI) составляет $ 14,3706. За последние 24 часа COAI торговался в диапазоне от $ 8,8185 до $ 14,9175, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена COAI за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, COAI изменился на +1,73% за последний час, на +29,66% за 24 часа и на -38,77% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ChainOpera AI (COAI)

Текущая рыночная капитализация ChainOpera AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 17,60M. Циркулируещее обращение COAI составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,37B.

История цен ChainOpera AI (COAI) в USD

Отслеживайте изменения цены ChainOpera AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +3,287168+29,66%
30 дней$ +14,2906+17 863,25%
60 дней$ +14,2906+17 863,25%
90 дней$ +14,2906+17 863,25%
Изменение цены ChainOpera AI сегодня

Сегодня для COAI зафиксировано изменение $ +3,287168 (+29,66%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ChainOpera AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +14,2906 (+17 863,25%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ChainOpera AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то COAI изменился на $ +14,2906 (+17 863,25%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ChainOpera AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +14,2906 (+17 863,25%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ChainOpera AI (COAI)?

Что такое ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI раскрывает потенциал коллективного интеллекта через сеть ИИ-агентов, созданных и управляемых сообществом. Она построена на приложении Super AI и полнофункциональной ИИ-инфраструктуре, которая поддерживает экономику создателей для проектирования, распределения и использования ИИ-агентов, обучение и инференс моделей на распределённых GPU, а также блокчейн на базе ИИ для проверки прав собственности, атрибуции и прозрачного участия. ChainOpera преобразует способы создания и обмена интеллектом, объединяя пользователей, разработчиков и провайдеров инфраструктуры с помощью механизмов совместного участия, открывая новую эру открытого и коллективного ИИ.

ChainOpera AI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в ChainOpera AI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга COAI, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о ChainOpera AI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки ChainOpera AI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены ChainOpera AI (USD)

Сколько будет стоить ChainOpera AI (COAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ChainOpera AI (COAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ChainOpera AI.

Токеномика ChainOpera AI (COAI)

Понимание токеномики ChainOpera AI (COAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COAI прямо сейчас!

Как купить ChainOpera AI (COAI)

Ищете как купить ChainOpera AI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести ChainOpera AI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

COAI на местную валюту

1 ChainOpera AI (COAI) в VND
378 162,339
1 ChainOpera AI (COAI) в AUD
A$21,987018
1 ChainOpera AI (COAI) в GBP
10,634244
1 ChainOpera AI (COAI) в EUR
12,358716
1 ChainOpera AI (COAI) в USD
$14,3706
1 ChainOpera AI (COAI) в MYR
RM60,643932
1 ChainOpera AI (COAI) в TRY
603,277788
1 ChainOpera AI (COAI) в JPY
¥2 184,3312
1 ChainOpera AI (COAI) в ARS
ARS$20 948,311032
1 ChainOpera AI (COAI) в RUB
1 166,89272
1 ChainOpera AI (COAI) в INR
1 262,888328
1 ChainOpera AI (COAI) в IDR
Rp239 509,904196
1 ChainOpera AI (COAI) в PHP
842,11716
1 ChainOpera AI (COAI) в EGP
￡E.683,178324
1 ChainOpera AI (COAI) в BRL
R$77,60124
1 ChainOpera AI (COAI) в CAD
C$19,975134
1 ChainOpera AI (COAI) в BDT
1 754,362848
1 ChainOpera AI (COAI) в NGN
21 009,529788
1 ChainOpera AI (COAI) в COP
$55 916,72313
1 ChainOpera AI (COAI) в ZAR
R.249,617322
1 ChainOpera AI (COAI) в UAH
599,25402
1 ChainOpera AI (COAI) в TZS
T.Sh.35 658,919428
1 ChainOpera AI (COAI) в VES
Bs3 017,826
1 ChainOpera AI (COAI) в CLP
$13 652,07
1 ChainOpera AI (COAI) в PKR
Rs4 064,00568
1 ChainOpera AI (COAI) в KZT
7 730,233152
1 ChainOpera AI (COAI) в THB
฿470,63715
1 ChainOpera AI (COAI) в TWD
NT$442,470774
1 ChainOpera AI (COAI) в AED
د.إ52,740102
1 ChainOpera AI (COAI) в CHF
Fr11,352774
1 ChainOpera AI (COAI) в HKD
HK$111,659562
1 ChainOpera AI (COAI) в AMD
֏5 486,982492
1 ChainOpera AI (COAI) в MAD
.د.م132,640638
1 ChainOpera AI (COAI) в MXN
$264,562746
1 ChainOpera AI (COAI) в SAR
ريال53,88975
1 ChainOpera AI (COAI) в ETB
Br2 154,727764
1 ChainOpera AI (COAI) в KES
KSh1 856,537814
1 ChainOpera AI (COAI) в JOD
د.أ10,1887554
1 ChainOpera AI (COAI) в PLN
52,308984
1 ChainOpera AI (COAI) в RON
лв62,943228
1 ChainOpera AI (COAI) в SEK
kr135,08364
1 ChainOpera AI (COAI) в BGN
лв24,142608
1 ChainOpera AI (COAI) в HUF
Ft4 828,809012
1 ChainOpera AI (COAI) в CZK
301,207776
1 ChainOpera AI (COAI) в KWD
د.ك4,3974036
1 ChainOpera AI (COAI) в ILS
47,42298
1 ChainOpera AI (COAI) в BOB
Bs99,013434
1 ChainOpera AI (COAI) в AZN
24,43002
1 ChainOpera AI (COAI) в TJS
SM132,20952
1 ChainOpera AI (COAI) в GEL
38,80062
1 ChainOpera AI (COAI) в AOA
Kz13 099,807842
1 ChainOpera AI (COAI) в BHD
.د.ب5,4177162
1 ChainOpera AI (COAI) в BMD
$14,3706
1 ChainOpera AI (COAI) в DKK
kr92,402958
1 ChainOpera AI (COAI) в HNL
L376,940838
1 ChainOpera AI (COAI) в MUR
654,293418
1 ChainOpera AI (COAI) в NAD
$250,76697
1 ChainOpera AI (COAI) в NOK
kr143,418588
1 ChainOpera AI (COAI) в NZD
$24,861138
1 ChainOpera AI (COAI) в PAB
B/.14,3706
1 ChainOpera AI (COAI) в PGK
K60,35652
1 ChainOpera AI (COAI) в QAR
ر.ق52,165278
1 ChainOpera AI (COAI) в RSD
дин.1 450,999482
1 ChainOpera AI (COAI) в UZS
soʻm173 139,719214
1 ChainOpera AI (COAI) в ALL
L1 195,490214
1 ChainOpera AI (COAI) в ANG
ƒ25,723374
1 ChainOpera AI (COAI) в AWG
ƒ25,86708
1 ChainOpera AI (COAI) в BBD
$28,7412
1 ChainOpera AI (COAI) в BAM
KM24,142608
1 ChainOpera AI (COAI) в BIF
Fr42 263,9346
1 ChainOpera AI (COAI) в BND
$18,538074
1 ChainOpera AI (COAI) в BSD
$14,3706
1 ChainOpera AI (COAI) в JMD
$2 306,912418
1 ChainOpera AI (COAI) в KHR
57 945,85185
1 ChainOpera AI (COAI) в KMF
Fr6 093,1344
1 ChainOpera AI (COAI) в LAK
312 404,341578
1 ChainOpera AI (COAI) в LKR
රු4 351,992504
1 ChainOpera AI (COAI) в MDL
L244,587612
1 ChainOpera AI (COAI) в MGA
Ar64 154,382168
1 ChainOpera AI (COAI) в MOP
P114,821094
1 ChainOpera AI (COAI) в MVR
219,87018
1 ChainOpera AI (COAI) в MWK
MK24 862,57506
1 ChainOpera AI (COAI) в MZN
MT918,28134
1 ChainOpera AI (COAI) в NPR
रु2 014,614414
1 ChainOpera AI (COAI) в PYG
101 916,2952
1 ChainOpera AI (COAI) в RWF
Fr20 822,9994
1 ChainOpera AI (COAI) в SBD
$118,270038
1 ChainOpera AI (COAI) в SCR
196,446102
1 ChainOpera AI (COAI) в SRD
$569,650584
1 ChainOpera AI (COAI) в SVC
$125,455338
1 ChainOpera AI (COAI) в SZL
L250,76697
1 ChainOpera AI (COAI) в TMT
m50,440806
1 ChainOpera AI (COAI) в TND
د.ت42,1920816
1 ChainOpera AI (COAI) в TTD
$97,288962
1 ChainOpera AI (COAI) в UGX
Sh50 067,1704
1 ChainOpera AI (COAI) в XAF
Fr8 119,389
1 ChainOpera AI (COAI) в XCD
$38,80062
1 ChainOpera AI (COAI) в XOF
Fr8 119,389
1 ChainOpera AI (COAI) в XPF
Fr1 465,8012
1 ChainOpera AI (COAI) в BWP
P206,074404
1 ChainOpera AI (COAI) в BZD
$28,7412
1 ChainOpera AI (COAI) в CVE
$1 365,350706
1 ChainOpera AI (COAI) в DJF
Fr2 543,5962
1 ChainOpera AI (COAI) в DOP
$911,81457
1 ChainOpera AI (COAI) в DZD
د.ج1 875,075888
1 ChainOpera AI (COAI) в FJD
$33,05238
1 ChainOpera AI (COAI) в GNF
Fr124 952,367
1 ChainOpera AI (COAI) в GTQ
Q109,791384
1 ChainOpera AI (COAI) в GYD
$3 001,29981
1 ChainOpera AI (COAI) в ISK
kr1 753,2132

Для более глубокого понимания ChainOpera AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ChainOpera AI
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ChainOpera AI

Сколько стоит ChainOpera AI (COAI) на сегодня?
Актуальная цена COAI в USD – 14,3706 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена COAI в USD?
Текущая цена COAI в USD составляет $ 14,3706. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ChainOpera AI?
Рыночная капитализация COAI составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение COAI?
Циркулирующее предложение COAI составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) COAI?
COAI достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена COAI за все время (ATL)?
COAI достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов COAI?
Объем торгов за последние 24 часа для COAI составляет $ 17,60M USD.
Вырастет ли COAI в цене в этом году?
COAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COAI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:42:03 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ChainOpera AI (COAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

1 COAI = 14,3706 USD

