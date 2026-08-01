Сегодняшняя цена ELIS

Текущая цена ELIS (XLS) сегодня составляет ₽ 0,010101 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XLS на RUB составляет ₽ 0,010101 за XLS.

На данный момент ELIS занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 XLS. В течение последних 24 часов, XLS торговался в диапазоне от ₽ 0,0101 (минимум) до ₽ 0,0141 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе XLS изменился на 0,00% за последний час и на -30,82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 5,44K.

Рыночная информация ELIS (XLS)

Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 5,44K₽ 5,44K ₽ 5,44K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,02M₽ 2,02M ₽ 2,02M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Общее предложение 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация ELIS составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 5,44K. Циркулируещее обращение XLS составляет 0,00, а общее предложение – 200000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,02M.