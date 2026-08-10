Текущее общее настроение на рынке TAG: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Цена < Нижняя полоса Касание или прорыв нижней полосы Входит в «дешевую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

TAG_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,0011808, при этом цена находится ниже ключевого уровня S1 — 0,001197. Текущая стоимость расположена у нижней границы диапазона, образованного уровнем S2 и центральным значением 0,001271. Скользящие средние формируют краткосрочный сигнал «покупка», а цена отклоняется вниз от центрального значения. Структура рынка указывает на борьбу быков и медведей вокруг низкого ценового узла. MACD демонстрирует пересечение вниз («медвежий» перекрёсток), при этом индикатор импульса показывает явное разделение динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не фиксирует экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Краткосрочные скользящие средние и EMA продолжают сохранять восходящую направленность, что создаёт расхождение с нисходящим сигналом MACD. Волатильность остаётся в пределах обычных значений, без явных признаков резкого роста объёмов или прорыва. Сигналы быстрого и медленного индикаторов расходятся по направлению, что свидетельствует об отсутствии выраженной односторонней динамики на рынке. Ближайший ключевой уровень поддержки — узел S1 на отметке 0,001197, что примерно соответствует 1,3% от текущего курса. Выше расположен важный уровень сопротивления — центральный узел 0,001271, находящийся примерно в 7,6% от текущей цены. Ниже следует обратить внимание на уровень поддержки S2 — 0,001125, который находится примерно в 4,7% от текущего курса. Далее, уровень сопротивления R1 на отметке 0,001343 выступает как дальний ориентир. Если цена не сумеет закрепиться выше уровня S1, то сохранится тенденция колебаний в нижнем ценовом диапазоне.

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