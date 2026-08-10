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Текущая цена Tagger сегодня составляет 0,0011662 RUB. Рыночная капитализация TAG составляет 126 421 412,5591228 RUB. Отслеживайте обновления цен TAG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Tagger сегодня составляет 0,0011662 RUB. Рыночная капитализация TAG составляет 126 421 412,5591228 RUB. Отслеживайте обновления цен TAG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Tagger Курс (TAG)

Текущая цена 1 TAG в RUB:

₽0,096316458
₽0,096316458₽0,096316458
-1,38%1D
RUB
График цены Tagger (TAG) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:05:55 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Tagger

Текущая цена Tagger (TAG) сегодня составляет ₽ 0,0011662 с изменением 1,38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TAG на RUB составляет ₽ 0,0011662 за TAG.

На данный момент Tagger занимает #177 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 126,42M, при оборотном предложении 108,40B TAG. В течение последних 24 часов, TAG торговался в диапазоне от ₽ 0,0011047 (минимум) до ₽ 0,001242 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,1803421448672444328, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0003075930904241253.

В краткосрочной перспективе TAG изменился на -3,69% за последний час и на -2,68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 96,77K.

Рыночная информация Tagger (TAG)

No.177

₽ 126,42M
₽ 126,42M₽ 126,42M

₽ 96,77K
₽ 96,77K₽ 96,77K

₽ 472,76M
₽ 472,76M₽ 472,76M

108,40B
108,40B 108,40B

405 380 800 000
405 380 800 000 405 380 800 000

BSC

Текущая рыночная капитализация Tagger составляет ₽ 126,42M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 96,77K. Циркулируещее обращение TAG составляет 108,40B, а общее предложение – 405380800000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 472,76M.

История цен Tagger в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0011047
₽ 0,0011047₽ 0,0011047
Мин 24Ч
₽ 0,001242
₽ 0,001242₽ 0,001242
Макс 24Ч

₽ 0,0011047
₽ 0,0011047₽ 0,0011047

₽ 0,001242
₽ 0,001242₽ 0,001242

₽ 0,1803421448672444328
₽ 0,1803421448672444328₽ 0,1803421448672444328

₽ 0,0003075930904241253
₽ 0,0003075930904241253₽ 0,0003075930904241253

-3,69%

-1,38%

-2,68%

-2,68%

История цен Tagger (TAG) в RUB

Отслеживайте изменения цены Tagger за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,001347766-1,38%
30 дней₽ +0,0001965+20,26%
60 дней₽ +0,0001563+15,47%
90 дней₽ -0,0002139-15,50%
Изменение цены Tagger сегодня

Сегодня для TAG зафиксировано изменение ₽ -0,001347766 (-1,38%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Tagger за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0001965 (+20,26%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Tagger за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TAG изменился на ₽ +0,0001563 (+15,47%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Tagger за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0002139 (-15,50%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Tagger (TAG)?

Просмотеть страницу истории цен Tagger.

Анализ по Tagger

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Tagger, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Tagger: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке TAG: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

TAG_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,0011808, при этом цена находится ниже ключевого уровня S1 — 0,001197. Текущая стоимость расположена у нижней границы диапазона, образованного уровнем S2 и центральным значением 0,001271. Скользящие средние формируют краткосрочный сигнал «покупка», а цена отклоняется вниз от центрального значения. Структура рынка указывает на борьбу быков и медведей вокруг низкого ценового узла. MACD демонстрирует пересечение вниз («медвежий» перекрёсток), при этом индикатор импульса показывает явное разделение динамики. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не фиксирует экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Краткосрочные скользящие средние и EMA продолжают сохранять восходящую направленность, что создаёт расхождение с нисходящим сигналом MACD. Волатильность остаётся в пределах обычных значений, без явных признаков резкого роста объёмов или прорыва. Сигналы быстрого и медленного индикаторов расходятся по направлению, что свидетельствует об отсутствии выраженной односторонней динамики на рынке. Ближайший ключевой уровень поддержки — узел S1 на отметке 0,001197, что примерно соответствует 1,3% от текущего курса. Выше расположен важный уровень сопротивления — центральный узел 0,001271, находящийся примерно в 7,6% от текущей цены. Ниже следует обратить внимание на уровень поддержки S2 — 0,001125, который находится примерно в 4,7% от текущего курса. Далее, уровень сопротивления R1 на отметке 0,001343 выступает как дальний ориентир. Если цена не сумеет закрепиться выше уровня S1, то сохранится тенденция колебаний в нижнем ценовом диапазоне.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Tagger?

Несколько ключевых факторов влияют на цены криптовалюты Tagger (TAG):

1. Настроения рынка и доверие инвесторов
2. Объём торгов и ликвидность на биржах
3. Общие тенденции крипторынка и корреляция с Биткоином
4. Принятие платформы и рост числа пользователей
5. Партнёрские отношения и развитие экосистемы
6. Регуляторные новости, затрагивающие криптоиндустрию
7. Динамика спроса и предложения
8. Технические разработки и обновления
9. Вовлечённость сообщества и активность в социальных сетях
10. Макроэкономические факторы, такие как уровень инфляции и процентные ставки

Все эти элементы в совокупности формируют ценовую волатильность, характерную для криптовалют с небольшой капитализацией.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Tagger?

Люди хотят знать текущую цену Tagger (TAG) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление рыночных тенденций, оптимальное планирование покупок и продаж, расчет прибыли/убытков, а также постоянное информирование о волатильности рынка в целях управления рисками.

Прогноз цены Tagger

Прогноз цены Tagger (TAG) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TAG в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Tagger (TAG) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Tagger потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Tagger достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены TAG, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Tagger».

Как купить и инвестировать Tagger в Россия

Готовы приступить к работе с Tagger? Покупка TAG на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Tagger. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Tagger (TAG).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Tagger будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Tagger (TAG)

Что вы можете сделать с Tagger

Владение Tagger позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Tagger (TAG)

Децентрализованная платформа ИИ для маркировки, сбора, управления и торговли данными.

Источники Tagger

Для более глубокого понимания Tagger рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Tagger
Обозреватель блоков

Категория :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)BNB Chain Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:05:55 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Tagger (TAG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Tagger

TAG USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по TAG с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами TAG USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Tagger (TAG) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Tagger в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TAG/USDT
₽0,096109983
₽0,096109983₽0,096109983
-1,63%
80.67M (USDT)
TAG/USD1
₽0,095779623
₽0,095779623₽0,095779623
-2,29%
45.75M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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