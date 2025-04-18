BANK

Lorenzo – это платформа управления активами институционального уровня, которая выпускает доходные токены, подкрепленные различными базовыми стратегиями, с двумя флагманскими продуктами: ликвидный токен стейкинга BTC – stBTC, работающий на основе доходности стейкинга Babylon, и обернутый токен BTC – enzoBTC, содержащий нативную доходность Lorenzo и доходность от фарминга ликвидности ончейн.

Название криптовалютыBANK

МестоNo.731

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)9.73%

Оборотное предложение425,250,000

Макс. предложение2,100,000,000

Общее предложение425,250,000

Коэффициент обращения0.2025%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.09177061454901096,2025-05-23

Наименьшая цена0.018389388782512995,2025-04-18

Публичный блокчейнBSC

ВведениеLorenzo – это платформа управления активами институционального уровня, которая выпускает доходные токены, подкрепленные различными базовыми стратегиями, с двумя флагманскими продуктами: ликвидный токен стейкинга BTC – stBTC, работающий на основе доходности стейкинга Babylon, и обернутый токен BTC – enzoBTC, содержащий нативную доходность Lorenzo и доходность от фарминга ликвидности ончейн.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.