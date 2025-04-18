BANK

Lorenzo – это платформа управления активами институционального уровня, которая выпускает доходные токены, подкрепленные различными базовыми стратегиями, с двумя флагманскими продуктами: ликвидный токен стейкинга BTC – stBTC, работающий на основе доходности стейкинга Babylon, и обернутый токен BTC – enzoBTC, содержащий нативную доходность Lorenzo и доходность от фарминга ликвидности ончейн.

Название криптовалютыBANK

МестоNo.731

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)9.73%

Оборотное предложение425,250,000

Макс. предложение2,100,000,000

Общее предложение425,250,000

Коэффициент обращения0.2025%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.09177061454901096,2025-05-23

Наименьшая цена0.018389388782512995,2025-04-18

Публичный блокчейнBSC

ВведениеLorenzo – это платформа управления активами институционального уровня, которая выпускает доходные токены, подкрепленные различными базовыми стратегиями, с двумя флагманскими продуктами: ликвидный токен стейкинга BTC – stBTC, работающий на основе доходности стейкинга Babylon, и обернутый токен BTC – enzoBTC, содержащий нативную доходность Lorenzo и доходность от фарминга ликвидности ончейн.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
BANK/USDT
Lorenzo Protocol
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Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (BANK)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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