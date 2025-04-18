BANK
Lorenzo – это платформа управления активами институционального уровня, которая выпускает доходные токены, подкрепленные различными базовыми стратегиями, с двумя флагманскими продуктами: ликвидный токен стейкинга BTC – stBTC, работающий на основе доходности стейкинга Babylon, и обернутый токен BTC – enzoBTC, содержащий нативную доходность Lorenzo и доходность от фарминга ликвидности ончейн.
Название криптовалютыBANK
МестоNo.731
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)9.73%
Оборотное предложение425,250,000
Макс. предложение2,100,000,000
Общее предложение425,250,000
Коэффициент обращения0.2025%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.09177061454901096,2025-05-23
Наименьшая цена0.018389388782512995,2025-04-18
Публичный блокчейнBSC
ВведениеLorenzo – это платформа управления активами институционального уровня, которая выпускает доходные токены, подкрепленные различными базовыми стратегиями, с двумя флагманскими продуктами: ликвидный токен стейкинга BTC – stBTC, работающий на основе доходности стейкинга Babylon, и обернутый токен BTC – enzoBTC, содержащий нативную доходность Lorenzo и доходность от фарминга ликвидности ончейн.
Сектор
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