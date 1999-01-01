MGO

Mango Network｜Мультивиртуальная омничейн-инфраструктурная сеть, интегрирующая ключевые преимущества Move и OPStack | Поддерживает MoveVM и EVM. Mango Network – это блокчейн первого уровня (L1) с мультивиртуальной омничейн-инфраструктурой, ориентированной на решение таких ключевых проблем Web3-приложений и DeFi-протоколов, как фрагментированный пользовательский опыт и разрозненная ликвидность. Обладая пропускной способностью свыше 29 745 TPS, сеть сочетает в себе преимущества технологии OPStack и языка Move, создавая эффективную блокчейн-инфраструктуру с поддержкой кроссчейн-коммуникаций и совместимости между несколькими виртуальными машинами, обеспечивая разработчикам и пользователям безопасную, модульную и высокопроизводительную Web3-среду.

Название криптовалютыMGO

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнMANGO

Сектор

Соцсети

