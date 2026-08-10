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Текущая цена Real Briefly сегодня составляет 0,001727 RUB. Рыночная капитализация REALTOKEN составляет 1 145 863,75802899 RUB. Отслеживайте обновления цен REALTOKEN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Real Briefly сегодня составляет 0,001727 RUB. Рыночная капитализация REALTOKEN составляет 1 145 863,75802899 RUB. Отслеживайте обновления цен REALTOKEN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Real Briefly Курс (REALTOKEN)

Текущая цена 1 REALTOKEN в RUB:

₽0,14270201
₽0,14270201₽0,14270201
-1,03%1D
RUB
График цены Real Briefly (REALTOKEN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:55:30 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Real Briefly

Текущая цена Real Briefly (REALTOKEN) сегодня составляет ₽ 0,001727 с изменением 1,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации REALTOKEN на RUB составляет ₽ 0,001727 за REALTOKEN.

На данный момент Real Briefly занимает #1560 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,15M, при оборотном предложении 663,50M REALTOKEN. В течение последних 24 часов, REALTOKEN торговался в диапазоне от ₽ 0,001659 (минимум) до ₽ 0,001784 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,5514831463841854826, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,2642484793178058007.

В краткосрочной перспективе REALTOKEN изменился на -1,43% за последний час и на -1,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 12,86K.

Рыночная информация Real Briefly (REALTOKEN)

No.1560

₽ 1,15M
₽ 1,15M₽ 1,15M

₽ 12,86K
₽ 12,86K₽ 12,86K

₽ 1,73M
₽ 1,73M₽ 1,73M

663,50M
663,50M 663,50M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

66,34%

XRP

Текущая рыночная капитализация Real Briefly составляет ₽ 1,15M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 12,86K. Циркулируещее обращение REALTOKEN составляет 663,50M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,73M.

История цен Real Briefly в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,001659
₽ 0,001659₽ 0,001659
Мин 24Ч
₽ 0,001784
₽ 0,001784₽ 0,001784
Макс 24Ч

₽ 0,001659
₽ 0,001659₽ 0,001659

₽ 0,001784
₽ 0,001784₽ 0,001784

₽ 3,5514831463841854826
₽ 3,5514831463841854826₽ 3,5514831463841854826

₽ 0,2642484793178058007
₽ 0,2642484793178058007₽ 0,2642484793178058007

-1,43%

-1,03%

-1,32%

-1,32%

История цен Real Briefly (REALTOKEN) в RUB

Отслеживайте изменения цены Real Briefly за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00148513-1,03%
30 дней₽ -0,000321-15,68%
60 дней₽ -0,001594-48,00%
90 дней₽ -0,005776-76,99%
Изменение цены Real Briefly сегодня

Сегодня для REALTOKEN зафиксировано изменение ₽ -0,00148513 (-1,03%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Real Briefly за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000321 (-15,68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Real Briefly за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то REALTOKEN изменился на ₽ -0,001594 (-48,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Real Briefly за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,005776 (-76,99%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Real Briefly (REALTOKEN)?

Просмотеть страницу истории цен Real Briefly.

Анализ по Real Briefly

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Real Briefly, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Real Briefly?

Цены на REALTOKEN зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Показатели рынка недвижимости — базовые значения стоимости объектов и доходы от аренды.
2. Динамика спроса и предложения токенов.
3. Уровень внедрения платформы и рост числа пользователей.
4. Регуляторные изменения, влияющие на токенизацию недвижимости.
5. Общая рыночная конъюнктура криптовалютного рынка.
6. Уровень процентных ставок и экономические условия.
7. Комиссии платформы и распределение дивидендов.
8. Конкуренция со стороны других токенов, связанных с недвижимостью.
9. Обновления технологий и вопросы безопасности.
10. Уровень доверия инвесторов к токенизированным активам в сфере недвижимости.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Real Briefly?

Люди хотят знать текущую цену REALTOKEN по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных инвестиционных решений, отслеживание эффективности портфеля, оптимальное планирование покупок и продаж, оценка волатильности рынка, а также анализ прибыли и убытков. Реальное время предоставления цен помогает трейдерам максимально использовать имеющиеся возможности.

Прогноз цены Real Briefly

Прогноз цены Real Briefly (REALTOKEN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена REALTOKEN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Real Briefly (REALTOKEN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Real Briefly потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Real Briefly достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены REALTOKEN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Real Briefly».

Как купить и инвестировать Real Briefly в Россия

Готовы приступить к работе с Real Briefly? Покупка REALTOKEN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Real Briefly. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Real Briefly (REALTOKEN).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Real Briefly будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Real Briefly (REALTOKEN)

Что вы можете сделать с Real Briefly

Владение Real Briefly позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Real Briefly (REALTOKEN)

Real — это децентрализованная сеть, работающая на базе Real Token в XRP Ledger (XRPL), созданная для поддержки отраслей децентрализованных медиа и платежей, совокупная оценка которых превышает примерно 38,5 трлн долларов США.

Источники Real Briefly

Для более глубокого понимания Real Briefly рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Real Briefly
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:55:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Real Briefly (REALTOKEN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Real Briefly

REALTOKEN USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по REALTOKEN с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами REALTOKEN USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Real Briefly (REALTOKEN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Real Briefly в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
REALTOKEN/USDT
₽0,14270201
₽0,14270201₽0,14270201
-1,03%
7.39M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 REALTOKEN = 0,142702 RUB