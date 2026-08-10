Сегодняшняя цена Real Briefly

Текущая цена Real Briefly (REALTOKEN) сегодня составляет ₽ 0,001727 с изменением 1,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации REALTOKEN на RUB составляет ₽ 0,001727 за REALTOKEN.

На данный момент Real Briefly занимает #1560 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,15M, при оборотном предложении 663,50M REALTOKEN. В течение последних 24 часов, REALTOKEN торговался в диапазоне от ₽ 0,001659 (минимум) до ₽ 0,001784 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,5514831463841854826, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,2642484793178058007.

В краткосрочной перспективе REALTOKEN изменился на -1,43% за последний час и на -1,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 12,86K.

Рыночная информация Real Briefly (REALTOKEN)

Место No.1560 Рыночная капитализация ₽ 1,15M₽ 1,15M ₽ 1,15M Объем (24Ч) ₽ 12,86K₽ 12,86K ₽ 12,86K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,73M₽ 1,73M ₽ 1,73M Оборотное предложение 663,50M 663,50M 663,50M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 66,34% Публичный блокчейн XRP

Текущая рыночная капитализация Real Briefly составляет ₽ 1,15M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 12,86K. Циркулируещее обращение REALTOKEN составляет 663,50M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,73M.