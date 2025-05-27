Что такое Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) масштабирует доказательства с нулевым разглашением (ZK) в децентрализованном хранилище данных, чтобы обеспечить надежную обработку данных для смарт-контрактов. Вы можете использовать SXT для объединения комплексных данных блокчейна, которые мы индексировали из основных сетей, с данными вашего приложения или другими наборами данных вне блокчейна. Proof of SQL — это сопроцессор ZK SXT, который позволяет вашему смарт-контракту задавать сложные вопросы о деятельности в своей собственной сети или других сетях и получать проверенный ZK ответ в следующем блоке.

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Space and Time Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Space and Time, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена SXT в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Space and Time.

История цен Space and Time

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Как купить Space and Time (SXT)

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SXT на местную валюту

1 SXT к VND ₫ 3 105,1251 1 SXT к AUD A$ 0,186494 1 SXT к GBP ￡ 0,088403 1 SXT к EUR € 0,105357 1 SXT к USD $ 0,1211 1 SXT к MYR RM 0,511042 1 SXT к TRY ₺ 4,714423 1 SXT к JPY ¥ 17,374217 1 SXT к RUB ₽ 9,688 1 SXT к INR ₹ 10,343151 1 SXT к IDR Rp 1 985,245584 1 SXT к PHP ₱ 6,725894 1 SXT к EGP ￡E. 6,031991 1 SXT к BRL R$ 0,685426 1 SXT к CAD C$ 0,165907 1 SXT к BDT ৳ 14,753613 1 SXT к NGN ₦ 191,612897 1 SXT к UAH ₴ 5,035338 1 SXT к VES Bs 11,3834 1 SXT к PKR Rs 34,102971 1 SXT к KZT ₸ 61,659276 1 SXT к THB ฿ 3,963603 1 SXT к TWD NT$ 3,629367 1 SXT к AED د.إ 0,444437 1 SXT к CHF Fr 0,099302 1 SXT к HKD HK$ 0,948213 1 SXT к MAD .د.م 1,110487 1 SXT к MXN $ 2,329964

Источники Space and Time

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Space and Time Какова цена Space and Time (SXT) сегодня? Текущая цена Space and Time (SXT) составляет 0,1211 USD . Какова рыночная капитализация Space and Time (SXT)? Текущая рыночная капитализация Space and Time составляет $ 169,54M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения SXT на его рыночную цену в реальном времени 0,1211 USD . Каково оборотное предложение Space and Time (SXT)? Текущее оборотное предложение Space and Time (SXT) составляет 1,40B USD . Какова была самая высокая цена Space and Time (SXT)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Space and Time (SXT) составляет 0,2421 USD . Каков 24-часовой объем торгов Space and Time (SXT)? 24-часовой объем торгов Space and Time (SXT) составляет $ 966,63K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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