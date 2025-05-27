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Space and Time Курс (SXT)

USD

График цены Space and Time (SXT) в реальном времени

$0,1212
$0,1212$0,1212
-0,98%(1D)

Актуальные данные о цене и информация о SXT

Текущая цена Space and Time (SXT) сегодня составляет 0,1211 USD с текущей рыночной капитализацией $ 169,54M USD. Курс SXT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые рыночные показатели Space and Time:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 966,63K USD
- Изменение цены Space and Time в течение дня составляет -0,98%
- Оборотное предложение составляет 1,40B USD

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Ценовые показатели SXT - USD

Отслеживайте изменения цены Space and Time за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0012-0,98%
30 дней$ +0,0711+142,20%
60 дней$ +0,0711+142,20%
90 дней$ +0,0711+142,20%
Изменение цены Space and Time сегодня

Сегодня для SXT зафиксировано изменение $ -0,0012 (-0,98%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Space and Time за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,0711 (+142,20%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Space and Time за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SXT изменился на $ +0,0711 (+142,20%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Space and Time за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0711 (+142,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Информация о цене SXT

Ознакомьтесь с последней информацией о ценах Space and Time: минимальная и максимальная цена за 24ч, ATH и дневные изменения:

$ 0,1162
$ 0,1162$ 0,1162

$ 0,1258
$ 0,1258$ 0,1258

$ 0,2421
$ 0,2421$ 0,2421

+0,33%

-0,98%

+12,33%

Рыночная информация SXT

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночную капитализацию, 24-часовой объем и предложение:

$ 169,54M
$ 169,54M$ 169,54M

$ 966,63K
$ 966,63K$ 966,63K

1,40B
1,40B 1,40B

Что такое Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) масштабирует доказательства с нулевым разглашением (ZK) в децентрализованном хранилище данных, чтобы обеспечить надежную обработку данных для смарт-контрактов. Вы можете использовать SXT для объединения комплексных данных блокчейна, которые мы индексировали из основных сетей, с данными вашего приложения или другими наборами данных вне блокчейна. Proof of SQL — это сопроцессор ZK SXT, который позволяет вашему смарт-контракту задавать сложные вопросы о деятельности в своей собственной сети или других сетях и получать проверенный ZK ответ в следующем блоке.

Space and Time доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Space and Time. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

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Space and Time Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Space and Time, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена SXT в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Space and Time.

История цен Space and Time

Отслеживание траектории движения цены SXT дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории SXT в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Space and Time.

Как купить Space and Time (SXT)

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SXT на местную валюту

1 SXT к VND
3 105,1251
1 SXT к AUD
A$0,186494
1 SXT к GBP
0,088403
1 SXT к EUR
0,105357
1 SXT к USD
$0,1211
1 SXT к MYR
RM0,511042
1 SXT к TRY
4,714423
1 SXT к JPY
¥17,374217
1 SXT к RUB
9,688
1 SXT к INR
10,343151
1 SXT к IDR
Rp1 985,245584
1 SXT к PHP
6,725894
1 SXT к EGP
￡E.6,031991
1 SXT к BRL
R$0,685426
1 SXT к CAD
C$0,165907
1 SXT к BDT
14,753613
1 SXT к NGN
191,612897
1 SXT к UAH
5,035338
1 SXT к VES
Bs11,3834
1 SXT к PKR
Rs34,102971
1 SXT к KZT
61,659276
1 SXT к THB
฿3,963603
1 SXT к TWD
NT$3,629367
1 SXT к AED
د.إ0,444437
1 SXT к CHF
Fr0,099302
1 SXT к HKD
HK$0,948213
1 SXT к MAD
.د.م1,110487
1 SXT к MXN
$2,329964

Источники Space and Time

Для более глубокого понимания Space and Time рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Space and Time
Обозреватель блоков

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1 SXT = 0,1211 USD

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