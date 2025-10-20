Что такое XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, ведущий проект DePIN на BNB Chain, предоставляет децентрализованную коммуникационную инфраструктуру на базе ИИ для безопасного, эффективного и безграничного подключения. Благодаря беспроводному охвату более 150 стран и регионов, XPIN Global eSIM, PowerLink и AI dNFT открывают новую эру подключения и открывают возможности пассивного дохода. Переосмысливая то, как мир подключается, XPIN создает децентрализованную сеть операторов нового поколения.

Прогноз цены XPIN Network (USD)

Токеномика XPIN Network (XPIN)

Понимание токеномики XPIN Network (XPIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XPIN прямо сейчас!

Как купить XPIN Network (XPIN)

Источники XPIN Network

Для более глубокого понимания XPIN Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XPIN Network Сколько стоит XPIN Network (XPIN) на сегодня? Актуальная цена XPIN в USD – 0,0080442 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена XPIN в USD? $ 0,0080442 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена XPIN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация XPIN Network? Рыночная капитализация XPIN составляет $ 129,71M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение XPIN? Циркулирующее предложение XPIN составляет 16,13B USD . Какова была максимальная цена (ATH) XPIN? XPIN достиг максимальной цены (ATH) в 0,005553115157413448 USD . Какова была минимальная цена XPIN за все время (ATL)? XPIN достиг минимальной цены (ATL) в 0,000457316453478145 USD . Каков объем торгов XPIN? Объем торгов за последние 24 часа для XPIN составляет $ 3,55M USD . Вырастет ли XPIN в цене в этом году? XPIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XPIN для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии XPIN Network (XPIN)

