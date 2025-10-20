Текущая цена XPIN Network сегодня составляет 0.0080442 USD. Следите за обновлениями цены XPIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XPIN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена XPIN Network сегодня составляет 0.0080442 USD. Следите за обновлениями цены XPIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XPIN прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о XPIN

Информация о цене XPIN

Whitepaper XPIN

Официальный сайт XPIN

Токеномика XPIN

Прогноз цен XPIN

История XPIN

Руководство по покупке XPIN

Конвертер валют XPIN в фиат

XPIN на споте

Фьючерсы XPIN USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип XPIN Network

XPIN Network Курс (XPIN)

Текущая цена 1 XPIN в USD:

$0,008065
$0,008065$0,008065
+62,44%1D
USD
График цены XPIN Network (XPIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:58:27 (UTC+8)

Информация о ценах XPIN Network (XPIN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0048454
$ 0,0048454$ 0,0048454
Мин 24Ч
$ 0,0081445
$ 0,0081445$ 0,0081445
Макс 24Ч

$ 0,0048454
$ 0,0048454$ 0,0048454

$ 0,0081445
$ 0,0081445$ 0,0081445

$ 0,005553115157413448
$ 0,005553115157413448$ 0,005553115157413448

$ 0,000457316453478145
$ 0,000457316453478145$ 0,000457316453478145

+1,78%

+62,44%

+470,55%

+470,55%

Текущая цена XPIN Network (XPIN) составляет $ 0,0080442. За последние 24 часа XPIN торговался в диапазоне от $ 0,0048454 до $ 0,0081445, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XPIN за все время составляет $ 0,005553115157413448, а минимальная – $ 0,000457316453478145.

Что касается краткосрочной динамики, XPIN изменился на +1,78% за последний час, на +62,44% за 24 часа и на +470,55% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация XPIN Network (XPIN)

No.367

$ 129,71M
$ 129,71M$ 129,71M

$ 3,55M
$ 3,55M$ 3,55M

$ 804,42M
$ 804,42M$ 804,42M

16,13B
16,13B 16,13B

100 000 000 000
100 000 000 000 100 000 000 000

100 000 000 000
100 000 000 000 100 000 000 000

16,12%

BSC

Текущая рыночная капитализация XPIN Network составляет $ 129,71M, при 24-часовом объеме торгов $ 3,55M. Циркулируещее обращение XPIN составляет 16,13B, а общее предложение – 100000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 804,42M.

История цен XPIN Network (XPIN) в USD

Отслеживайте изменения цены XPIN Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00310009+62,44%
30 дней$ +0,0070924+745,15%
60 дней$ +0,0074087+1 165,80%
90 дней$ +0,0078442+3 922,10%
Изменение цены XPIN Network сегодня

Сегодня для XPIN зафиксировано изменение $ +0,00310009 (+62,44%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены XPIN Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,0070924 (+745,15%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены XPIN Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XPIN изменился на $ +0,0074087 (+1 165,80%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены XPIN Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0078442 (+3 922,10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены XPIN Network (XPIN)?

Просмотеть страницу истории цен XPIN Network.

Что такое XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, ведущий проект DePIN на BNB Chain, предоставляет децентрализованную коммуникационную инфраструктуру на базе ИИ для безопасного, эффективного и безграничного подключения. Благодаря беспроводному охвату более 150 стран и регионов, XPIN Global eSIM, PowerLink и AI dNFT открывают новую эру подключения и открывают возможности пассивного дохода. Переосмысливая то, как мир подключается, XPIN создает децентрализованную сеть операторов нового поколения.

XPIN Network доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в XPIN Network. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга XPIN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о XPIN Network в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки XPIN Network простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены XPIN Network (USD)

Сколько будет стоить XPIN Network (XPIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов XPIN Network (XPIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для XPIN Network.

Проверьте прогноз цены XPIN Network!

Токеномика XPIN Network (XPIN)

Понимание токеномики XPIN Network (XPIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XPIN прямо сейчас!

Как купить XPIN Network (XPIN)

Ищете как купить XPIN Network? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести XPIN Network на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

XPIN на местную валюту

1 XPIN Network (XPIN) в VND
211,683123
1 XPIN Network (XPIN) в AUD
A$0,012307626
1 XPIN Network (XPIN) в GBP
0,005952708
1 XPIN Network (XPIN) в EUR
0,006918012
1 XPIN Network (XPIN) в USD
$0,0080442
1 XPIN Network (XPIN) в MYR
RM0,033946524
1 XPIN Network (XPIN) в TRY
0,337695516
1 XPIN Network (XPIN) в JPY
¥1,2227184
1 XPIN Network (XPIN) в ARS
ARS$11,726191224
1 XPIN Network (XPIN) в RUB
0,652465062
1 XPIN Network (XPIN) в INR
0,706763412
1 XPIN Network (XPIN) в IDR
Rp134,069946372
1 XPIN Network (XPIN) в PHP
0,47139012
1 XPIN Network (XPIN) в EGP
￡E.0,382743036
1 XPIN Network (XPIN) в BRL
R$0,043358238
1 XPIN Network (XPIN) в CAD
C$0,011181438
1 XPIN Network (XPIN) в BDT
0,982035936
1 XPIN Network (XPIN) в NGN
11,760459516
1 XPIN Network (XPIN) в COP
$31,30038441
1 XPIN Network (XPIN) в ZAR
R.0,139727754
1 XPIN Network (XPIN) в UAH
0,33544314
1 XPIN Network (XPIN) в TZS
T.Sh.19,960716996
1 XPIN Network (XPIN) в VES
Bs1,689282
1 XPIN Network (XPIN) в CLP
$7,64199
1 XPIN Network (XPIN) в PKR
Rs2,27489976
1 XPIN Network (XPIN) в KZT
4,327136064
1 XPIN Network (XPIN) в THB
฿0,263688876
1 XPIN Network (XPIN) в TWD
NT$0,24776136
1 XPIN Network (XPIN) в AED
د.إ0,029522214
1 XPIN Network (XPIN) в CHF
Fr0,006354918
1 XPIN Network (XPIN) в HKD
HK$0,062503434
1 XPIN Network (XPIN) в AMD
֏3,071436444
1 XPIN Network (XPIN) в MAD
.د.م0,074247966
1 XPIN Network (XPIN) в MXN
$0,148093722
1 XPIN Network (XPIN) в SAR
ريال0,03016575
1 XPIN Network (XPIN) в ETB
Br1,206147348
1 XPIN Network (XPIN) в KES
KSh1,039230198
1 XPIN Network (XPIN) в JOD
د.أ0,0057033378
1 XPIN Network (XPIN) в PLN
0,02936133
1 XPIN Network (XPIN) в RON
лв0,035233596
1 XPIN Network (XPIN) в SEK
kr0,07561548
1 XPIN Network (XPIN) в BGN
лв0,013514256
1 XPIN Network (XPIN) в HUF
Ft2,705747112
1 XPIN Network (XPIN) в CZK
0,168686874
1 XPIN Network (XPIN) в KWD
د.ك0,0024615252
1 XPIN Network (XPIN) в ILS
0,02654586
1 XPIN Network (XPIN) в BOB
Bs0,055424538
1 XPIN Network (XPIN) в AZN
0,01367514
1 XPIN Network (XPIN) в TJS
SM0,07400664
1 XPIN Network (XPIN) в GEL
0,02171934
1 XPIN Network (XPIN) в AOA
Kz7,332851394
1 XPIN Network (XPIN) в BHD
.د.ب0,0030246192
1 XPIN Network (XPIN) в BMD
$0,0080442
1 XPIN Network (XPIN) в DKK
kr0,051804648
1 XPIN Network (XPIN) в HNL
L0,210999366
1 XPIN Network (XPIN) в MUR
0,366252426
1 XPIN Network (XPIN) в NAD
$0,14037129
1 XPIN Network (XPIN) в NOK
kr0,080361558
1 XPIN Network (XPIN) в NZD
$0,013916466
1 XPIN Network (XPIN) в PAB
B/.0,0080442
1 XPIN Network (XPIN) в PGK
K0,03378564
1 XPIN Network (XPIN) в QAR
ر.ق0,029200446
1 XPIN Network (XPIN) в RSD
дин.0,812705526
1 XPIN Network (XPIN) в UZS
soʻm96,918049998
1 XPIN Network (XPIN) в ALL
L0,669196998
1 XPIN Network (XPIN) в ANG
ƒ0,014399118
1 XPIN Network (XPIN) в AWG
ƒ0,01447956
1 XPIN Network (XPIN) в BBD
$0,0160884
1 XPIN Network (XPIN) в BAM
KM0,013514256
1 XPIN Network (XPIN) в BIF
Fr23,6579922
1 XPIN Network (XPIN) в BND
$0,010377018
1 XPIN Network (XPIN) в BSD
$0,0080442
1 XPIN Network (XPIN) в JMD
$1,291335426
1 XPIN Network (XPIN) в KHR
32,43622545
1 XPIN Network (XPIN) в KMF
Fr3,4107408
1 XPIN Network (XPIN) в LAK
174,873909546
1 XPIN Network (XPIN) в LKR
රු2,436105528
1 XPIN Network (XPIN) в MDL
L0,136912284
1 XPIN Network (XPIN) в MGA
Ar35,911561176
1 XPIN Network (XPIN) в MOP
P0,064273158
1 XPIN Network (XPIN) в MVR
0,12307626
1 XPIN Network (XPIN) в MWK
MK13,91727042
1 XPIN Network (XPIN) в MZN
MT0,51402438
1 XPIN Network (XPIN) в NPR
रु1,127716398
1 XPIN Network (XPIN) в PYG
57,0494664
1 XPIN Network (XPIN) в RWF
Fr11,6560458
1 XPIN Network (XPIN) в SBD
$0,066203766
1 XPIN Network (XPIN) в SCR
0,109964214
1 XPIN Network (XPIN) в SRD
$0,318872088
1 XPIN Network (XPIN) в SVC
$0,070225866
1 XPIN Network (XPIN) в SZL
L0,14037129
1 XPIN Network (XPIN) в TMT
m0,028235142
1 XPIN Network (XPIN) в TND
د.ت0,0236177712
1 XPIN Network (XPIN) в TTD
$0,054459234
1 XPIN Network (XPIN) в UGX
Sh28,0259928
1 XPIN Network (XPIN) в XAF
Fr4,544973
1 XPIN Network (XPIN) в XCD
$0,02171934
1 XPIN Network (XPIN) в XOF
Fr4,544973
1 XPIN Network (XPIN) в XPF
Fr0,8205084
1 XPIN Network (XPIN) в BWP
P0,115353828
1 XPIN Network (XPIN) в BZD
$0,0160884
1 XPIN Network (XPIN) в CVE
$0,764279442
1 XPIN Network (XPIN) в DJF
Fr1,4238234
1 XPIN Network (XPIN) в DOP
$0,51040449
1 XPIN Network (XPIN) в DZD
د.ج1,049687658
1 XPIN Network (XPIN) в FJD
$0,01850166
1 XPIN Network (XPIN) в GNF
Fr69,944319
1 XPIN Network (XPIN) в GTQ
Q0,061457688
1 XPIN Network (XPIN) в GYD
$1,68003117
1 XPIN Network (XPIN) в ISK
kr0,9813924

Источники XPIN Network

Для более глубокого понимания XPIN Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт XPIN Network
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XPIN Network

Сколько стоит XPIN Network (XPIN) на сегодня?
Актуальная цена XPIN в USD – 0,0080442 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XPIN в USD?
Текущая цена XPIN в USD составляет $ 0,0080442. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация XPIN Network?
Рыночная капитализация XPIN составляет $ 129,71M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XPIN?
Циркулирующее предложение XPIN составляет 16,13B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XPIN?
XPIN достиг максимальной цены (ATH) в 0,005553115157413448 USD.
Какова была минимальная цена XPIN за все время (ATL)?
XPIN достиг минимальной цены (ATL) в 0,000457316453478145 USD.
Каков объем торгов XPIN?
Объем торгов за последние 24 часа для XPIN составляет $ 3,55M USD.
Вырастет ли XPIN в цене в этом году?
XPIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XPIN для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:58:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии XPIN Network (XPIN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор XPIN в USD

Сумма

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0,0080442 USD

Торговля XPIN

XPIN/USDT
$0,008065
$0,008065$0,008065
+62,77%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах