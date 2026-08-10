Сегодняшняя цена XMAQUINA

Текущая цена XMAQUINA (DEUS) сегодня составляет ₽ 0,01935 с изменением 0,61% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DEUS на RUB составляет ₽ 0,01935 за DEUS.

На данный момент XMAQUINA занимает #1062 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,90M, при оборотном предложении 201,37M DEUS. В течение последних 24 часов, DEUS торговался в диапазоне от ₽ 0,01913 (минимум) до ₽ 0,0209 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5,69635017457434632, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,644111479557983184.

В краткосрочной перспективе DEUS изменился на -1,08% за последний час и на -1,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 19,50K.

Рыночная информация XMAQUINA (DEUS)

Место No.1062 Рыночная капитализация ₽ 3,90M₽ 3,90M ₽ 3,90M Объем (24Ч) ₽ 19,50K₽ 19,50K ₽ 19,50K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 19,35M₽ 19,35M ₽ 19,35M Оборотное предложение 201,37M 201,37M 201,37M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 999 987 281,5088582 999 987 281,5088582 999 987 281,5088582 Коэффициент обращения 20,13% Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация XMAQUINA составляет ₽ 3,90M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 19,50K. Циркулируещее обращение DEUS составляет 201,37M, а общее предложение – 999987281.5088582. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 19,35M.