Сегодняшняя цена Data Ownership

Текущая цена Data Ownership (DOP2) сегодня составляет ₽ 0.0005986 с изменением 0.43% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DOP2 на RUB составляет ₽ 0.0005986 за DOP2.

На данный момент Data Ownership занимает #3909 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 DOP2. В течение последних 24 часов, DOP2 торговался в диапазоне от ₽ 0.000598 (минимум) до ₽ 0.0006036 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 9.458489233536045208, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.1222041832862306016.

В краткосрочной перспективе DOP2 изменился на -0.35% за последний час и на -7.97% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 139,06K.

Рыночная информация Data Ownership (DOP2)

Место No.3909 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 139,06K₽ 139,06K ₽ 139,06K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 12.45M₽ 12.45M ₽ 12.45M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Общее предложение 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Data Ownership составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 139,06K. Циркулируещее обращение DOP2 составляет 0,00, а общее предложение – 20793255250.60114809. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 12.45M.