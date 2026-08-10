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Текущая цена Data Ownership сегодня составляет 0.0005986 RUB. Рыночная капитализация DOP2 составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен DOP2 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Data Ownership сегодня составляет 0.0005986 RUB. Рыночная капитализация DOP2 составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен DOP2 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Data Ownership Курс (DOP2)

Текущая цена 1 DOP2 в RUB:

₽0.049516192
₽0.049516192₽0.049516192
-0,43%1D
RUB
График цены Data Ownership (DOP2) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:54:46 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Data Ownership

Текущая цена Data Ownership (DOP2) сегодня составляет ₽ 0.0005986 с изменением 0.43% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DOP2 на RUB составляет ₽ 0.0005986 за DOP2.

На данный момент Data Ownership занимает #3909 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 DOP2. В течение последних 24 часов, DOP2 торговался в диапазоне от ₽ 0.000598 (минимум) до ₽ 0.0006036 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 9.458489233536045208, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.1222041832862306016.

В краткосрочной перспективе DOP2 изменился на -0.35% за последний час и на -7.97% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 139,06K.

Рыночная информация Data Ownership (DOP2)

No.3909

₽ 0,00
₽ 0,00₽ 0,00

₽ 139,06K
₽ 139,06K₽ 139,06K

₽ 12.45M
₽ 12.45M₽ 12.45M

0,00
0,00 0,00

20,793,255,250.60114809
20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809

ETH

Текущая рыночная капитализация Data Ownership составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 139,06K. Циркулируещее обращение DOP2 составляет 0,00, а общее предложение – 20793255250.60114809. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 12.45M.

История цен Data Ownership в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.000598
₽ 0.000598₽ 0.000598
Мин 24Ч
₽ 0.0006036
₽ 0.0006036₽ 0.0006036
Макс 24Ч

₽ 0.000598
₽ 0.000598₽ 0.000598

₽ 0.0006036
₽ 0.0006036₽ 0.0006036

₽ 9.458489233536045208
₽ 9.458489233536045208₽ 9.458489233536045208

₽ 0.1222041832862306016
₽ 0.1222041832862306016₽ 0.1222041832862306016

-0.35%

-0.43%

-7.97%

-7.97%

История цен Data Ownership (DOP2) в RUB

Отслеживайте изменения цены Data Ownership за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.000213839-0.43%
30 дней₽ -0.0003674-38.04%
60 дней₽ -0.0009634-61.68%
90 дней₽ -0.0023614-79.78%
Изменение цены Data Ownership сегодня

Сегодня для DOP2 зафиксировано изменение ₽ -0.000213839 (-0.43%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Data Ownership за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0003674 (-38.04%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Data Ownership за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DOP2 изменился на ₽ -0.0009634 (-61.68%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Data Ownership за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0023614 (-79.78%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Data Ownership (DOP2)?

Просмотеть страницу истории цен Data Ownership.

Анализ по Data Ownership

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Data Ownership, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Data Ownership?

Протокол владения данными (DOP2) подвержен влиянию нескольких ключевых факторов:

1. Спрос на полезность: Реальное внедрение решений для монетизации данных и обеспечения конфиденциальности стимулирует спрос на токены.

2. Настроения рынка: Общие тренды криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов оказывают влияние на ценообразование.

3. Предложение токенов: Объем находящихся в обращении токенов, уровень стейкинга и частота сжигания токенов определяют степень их дефицита.

4. Анонсы партнерств: Сотрудничество с корпорациями или платформами повышает интерес со стороны инвесторов.

5. Регуляторные изменения: Регулирование в сфере защиты данных может увеличить спрос на децентрализованные решения для управления данными.

6. Технические разработки: Обновления протокола и внедрение новых функций влияют на долгосрочную ценность проекта.

7. Конкуренция: Соотношение производительности с другими блокчейн-проектами, ориентированными на данные, определяет рыночную позицию.

8. Объём торгов: Уровень ликвидности влияет на стабильность цен и характер колебаний.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Data Ownership?

Люди хотят знать текущую цену протокола владения данными (DOP2) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, оценка волатильности рынка, определение оптимального времени для размещения покупок/продаж и анализ инвестиционных возможностей в секторе экономики данных.

Прогноз цены Data Ownership

Прогноз цены Data Ownership (DOP2) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DOP2 в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Data Ownership (DOP2) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Data Ownership потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Data Ownership достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены DOP2, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Data Ownership».

Как купить и инвестировать Data Ownership в Россия

Готовы приступить к работе с Data Ownership? Покупка DOP2 на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Data Ownership. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Data Ownership (DOP2).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Data Ownership будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Data Ownership (DOP2)

Что вы можете сделать с Data Ownership

Владение Data Ownership позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Data Ownership (DOP2)

Data Ownership Protocol позволяет предприятиям с уверенностью передавать цифровые активы. Платежи проходят проверку KYT, остаются конфиденциальными ончейн и генерируют мгновенные аудиторские доказательства. От расчета заработной платы до казначейства – команды получают конфиденциальность и соответствие нормативным требованиям – и все это с помощью одной интуитивно понятной панели управления

Источники Data Ownership

Для более глубокого понимания Data Ownership рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Data Ownership
Обозреватель блоков

Категория :

Ethereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:54:46 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Data Ownership (DOP2)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Data Ownership

DOP2 USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DOP2/USDT
₽0.04950792
₽0.04950792₽0.04950792
-0.33%
232.03M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 DOP2 = 0.049516192 RUB