Текущее общее настроение на рынке XEC: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

XEC_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется около уровня 6,822E-6. Ценовой диапазон находится в узком коридоре между ключевым уровнем поддержки S1 — 6,818E-6 и центральным уровнем сопротивления — 6,848E-6. Текущая цена слегка превышает краткосрочную поддержку S1, но остаётся ниже ключевого уровня сопротивления центральной зоны. Структура рынка демонстрирует тенденцию сжатия: участники рынка (покупатели и продавцы) активно конкурируют в ключевой зоне вокруг основного ценового уровня. Цена пока не смогла уверенно пробить верхнюю границу центрального диапазона, равно как и не опустилась ниже нижней линии поддержки S2 на уровне 6,76E-6. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения», что свидетельствует о накоплении краткосрочной покупательской динамики. Скользящие средние MA и EMA также указывают на отсутствие чёткой направленности тренда, сигнализируя о продолжающейся борьбе между быками и медведями. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, а значения KDJ и StochRSI показывают относительно равномерное распределение рыночной энергии. Волатильность остаётся на низком уровне, а сужение полос Боллинджера указывает на приближение потенциального разворота тренда. Показатели быстрых и медленных индикаторов демонстрируют разделение: краткосрочные импульсы восстанавливаются вверх, тогда как долгосрочный тренд всё ещё остаётся в стадии колебаний и консолидации. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 6,906E-6, что примерно на 1,2% выше текущего курса. Ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 6,818E-6, находящемся в непосредственной близости от текущей цены. Далёкие уровни сопротивления и поддержки: R2 — 6,936E-6 и S2 — 6,76E-6 соответственно. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за поведением цены вблизи ключевого уровня 6,848E-6, который выступает важным ориентиром для дальнейшей динамики.

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