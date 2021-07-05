XEC Курс (XEC)
Текущая цена XEC (XEC) сегодня составляет ₽ 0,000006812 с изменением 0,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XEC на RUB составляет ₽ 0,000006812 за XEC.
На данный момент XEC занимает #173 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 136,53M, при оборотном предложении 20,04T XEC. В течение последних 24 часов, XEC торговался в диапазоне от ₽ 0,000006618 (минимум) до ₽ 0,000006909 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,048888729435649125, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,000420350152484625.
В краткосрочной перспективе XEC изменился на -0,03% за последний час и на +4,62% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 104,22K.
No.173
95,43%
0,01%
2021-07-05 00:00:00
BCHA
Текущая рыночная капитализация XEC составляет ₽ 136,53M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 104,22K. Циркулируещее обращение XEC составляет 20,04T, а общее предложение – 20042142172580. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 143,05M.
-0,03%
-0,16%
+4,62%
+4,62%
Отслеживайте изменения цены XEC за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,00000090063
|-0,16%
|30 дней
|₽ +0,000001572
|+30,00%
|60 дней
|₽ +0,00000139
|+25,63%
|90 дней
|₽ -0,000001409
|-17,14%
Сегодня для XEC зафиксировано изменение ₽ -0,00000090063 (-0,16%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000001572 (+30,00%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то XEC изменился на ₽ +0,00000139 (+25,63%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,000001409 (-17,14%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний XEC, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке XEC: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
XEC_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется около уровня 6,822E-6. Ценовой диапазон находится в узком коридоре между ключевым уровнем поддержки S1 — 6,818E-6 и центральным уровнем сопротивления — 6,848E-6. Текущая цена слегка превышает краткосрочную поддержку S1, но остаётся ниже ключевого уровня сопротивления центральной зоны. Структура рынка демонстрирует тенденцию сжатия: участники рынка (покупатели и продавцы) активно конкурируют в ключевой зоне вокруг основного ценового уровня. Цена пока не смогла уверенно пробить верхнюю границу центрального диапазона, равно как и не опустилась ниже нижней линии поддержки S2 на уровне 6,76E-6. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения», что свидетельствует о накоплении краткосрочной покупательской динамики. Скользящие средние MA и EMA также указывают на отсутствие чёткой направленности тренда, сигнализируя о продолжающейся борьбе между быками и медведями. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, а значения KDJ и StochRSI показывают относительно равномерное распределение рыночной энергии. Волатильность остаётся на низком уровне, а сужение полос Боллинджера указывает на приближение потенциального разворота тренда. Показатели быстрых и медленных индикаторов демонстрируют разделение: краткосрочные импульсы восстанавливаются вверх, тогда как долгосрочный тренд всё ещё остаётся в стадии колебаний и консолидации. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 6,906E-6, что примерно на 1,2% выше текущего курса. Ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 6,818E-6, находящемся в непосредственной близости от текущей цены. Далёкие уровни сопротивления и поддержки: R2 — 6,936E-6 и S2 — 6,76E-6 соответственно. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за поведением цены вблизи ключевого уровня 6,848E-6, который выступает важным ориентиром для дальнейшей динамики.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена XEC потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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