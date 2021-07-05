Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена XEC сегодня составляет 0,000006812 RUB. Рыночная капитализация XEC составляет 136 527 072,47961496 RUB. Отслеживайте обновления цен XEC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена XEC сегодня составляет 0,000006812 RUB. Рыночная капитализация XEC составляет 136 527 072,47961496 RUB. Отслеживайте обновления цен XEC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о XEC

Информация о цене XEC

Что такое XEC

Whitepaper XEC

Официальный сайт XEC

Токеномика XEC

Прогноз цен XEC

История XEC

Руководство по покупке XEC

Конвертер валют XEC в фиат

XEC на споте

Фьючерсы XEC USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип XEC

XEC Курс (XEC)

Текущая цена 1 XEC в RUB:

₽0,00056199
₽0,00056199₽0,00056199
-0,16%1D
RUB
График цены XEC (XEC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:15:29 (UTC+8)

Сегодняшняя цена XEC

Текущая цена XEC (XEC) сегодня составляет ₽ 0,000006812 с изменением 0,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XEC на RUB составляет ₽ 0,000006812 за XEC.

На данный момент XEC занимает #173 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 136,53M, при оборотном предложении 20,04T XEC. В течение последних 24 часов, XEC торговался в диапазоне от ₽ 0,000006618 (минимум) до ₽ 0,000006909 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,048888729435649125, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,000420350152484625.

В краткосрочной перспективе XEC изменился на -0,03% за последний час и на +4,62% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 104,22K.

Рыночная информация XEC (XEC)

No.173

₽ 136,53M
₽ 136,53M₽ 136,53M

₽ 104,22K
₽ 104,22K₽ 104,22K

₽ 143,05M
₽ 143,05M₽ 143,05M

20,04T
20,04T 20,04T

21 000 000 000 000
21 000 000 000 000 21 000 000 000 000

20 042 142 172 580
20 042 142 172 580 20 042 142 172 580

95,43%

0,01%

2021-07-05 00:00:00

BCHA

Текущая рыночная капитализация XEC составляет ₽ 136,53M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 104,22K. Циркулируещее обращение XEC составляет 20,04T, а общее предложение – 20042142172580. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 143,05M.

История цен XEC в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,000006618
₽ 0,000006618₽ 0,000006618
Мин 24Ч
₽ 0,000006909
₽ 0,000006909₽ 0,000006909
Макс 24Ч

₽ 0,000006618
₽ 0,000006618₽ 0,000006618

₽ 0,000006909
₽ 0,000006909₽ 0,000006909

₽ 0,048888729435649125
₽ 0,048888729435649125₽ 0,048888729435649125

₽ 0,000420350152484625
₽ 0,000420350152484625₽ 0,000420350152484625

-0,03%

-0,16%

+4,62%

+4,62%

История цен XEC (XEC) в RUB

Отслеживайте изменения цены XEC за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00000090063-0,16%
30 дней₽ +0,000001572+30,00%
60 дней₽ +0,00000139+25,63%
90 дней₽ -0,000001409-17,14%
Изменение цены XEC сегодня

Сегодня для XEC зафиксировано изменение ₽ -0,00000090063 (-0,16%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены XEC за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000001572 (+30,00%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены XEC за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XEC изменился на ₽ +0,00000139 (+25,63%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены XEC за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,000001409 (-17,14%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены XEC (XEC)?

Просмотеть страницу истории цен XEC.

Анализ по XEC

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний XEC, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке XEC: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке XEC: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

XEC_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется около уровня 6,822E-6. Ценовой диапазон находится в узком коридоре между ключевым уровнем поддержки S1 — 6,818E-6 и центральным уровнем сопротивления — 6,848E-6. Текущая цена слегка превышает краткосрочную поддержку S1, но остаётся ниже ключевого уровня сопротивления центральной зоны. Структура рынка демонстрирует тенденцию сжатия: участники рынка (покупатели и продавцы) активно конкурируют в ключевой зоне вокруг основного ценового уровня. Цена пока не смогла уверенно пробить верхнюю границу центрального диапазона, равно как и не опустилась ниже нижней линии поддержки S2 на уровне 6,76E-6. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения», что свидетельствует о накоплении краткосрочной покупательской динамики. Скользящие средние MA и EMA также указывают на отсутствие чёткой направленности тренда, сигнализируя о продолжающейся борьбе между быками и медведями. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральной зоне, а значения KDJ и StochRSI показывают относительно равномерное распределение рыночной энергии. Волатильность остаётся на низком уровне, а сужение полос Боллинджера указывает на приближение потенциального разворота тренда. Показатели быстрых и медленных индикаторов демонстрируют разделение: краткосрочные импульсы восстанавливаются вверх, тогда как долгосрочный тренд всё ещё остаётся в стадии колебаний и консолидации. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 6,906E-6, что примерно на 1,2% выше текущего курса. Ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 6,818E-6, находящемся в непосредственной близости от текущей цены. Далёкие уровни сопротивления и поддержки: R2 — 6,936E-6 и S2 — 6,76E-6 соответственно. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за поведением цены вблизи ключевого уровня 6,848E-6, который выступает важным ориентиром для дальнейшей динамики.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены XEC?

Цена XEC зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и доверия инвесторов к экосистеме eCash
2. Обновления в развитии Bitcoin Cash и технологические улучшения
3. Уровень принятия XEC и его реальное использование для платежей
4. Общие тенденции на рынке криптовалют и показатели биткоина
5. Объем торгов и ликвидность на биржах
6. Регуляторные новости, влияющие на криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность
7. Конкуренция со стороны других криптовалют, предназначенных для платежей
8. Изменения в безопасности сети и хешрейте
9. Партнерства и уровень приема XEC среди продавцов и магазинов
10. Макроэкономические факторы, влияющие на рисковые активы

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену XEC?

Люди хотят знать текущую цену XEC по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента, отслеживание прибыли и убытков, а также планирование инвестиций. Данные о цене в режиме реального времени помогают трейдерам определять точки входа/выхода, анализировать рыночные тенденции и принимать обоснованные решения относительно покупки, продажи или удержания своих позиций по XEC.

Прогноз цены XEC

Прогноз цены XEC (XEC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XEC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены XEC (XEC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена XEC потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену XEC достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XEC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены XEC».

Как купить и инвестировать XEC в Россия

Готовы приступить к работе с XEC? Покупка XEC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить XEC. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке XEC (XEC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и XEC будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке XEC (XEC)

Что вы можете сделать с XEC

Владение XEC позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка XEC (XEC) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое XEC (XEC)

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

Источники XEC

Для более глубокого понимания XEC рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт XEC
Обозреватель блоков

Категория :

Bitcoin ForkLayer 1 (L1)Proof of Work (PoW)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XEC

Страница обновлена: 2026-08-11 00:15:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии XEC (XEC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о XEC

XEC USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по XEC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами XEC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте XEC (XEC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы XEC в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XEC/USDT
₽0,00056496
₽0,00056496₽0,00056496
+0,38%
15.44B (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽31,37640
₽31,37640₽31,37640

+660,64%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1,056825
₽1,056825₽1,056825

+2,23%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,93900
₽15,93900₽15,93900

-4,30%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽308,5500
₽308,5500₽308,5500

+107,65%

JMDT

JMDT

JMDT

₽91,61625
₽91,61625₽91,61625

+3,62%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽31,37640
₽31,37640₽31,37640

+660,64%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽308,5500
₽308,5500₽308,5500

+107,65%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₽0,0324060
₽0,0324060₽0,0324060

+25,89%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,532125
₽0,532125₽0,532125

+7,67%

Myros

Myros

MY

₽1,4685
₽1,4685₽1,4685

+18,66%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор XEC в RUB

Сумма

XEC
XEC
RUB
RUB

1 XEC = 0,00056198 RUB