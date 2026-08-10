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Текущая цена Rain Protocol сегодня составляет 0,012559 RUB. Рыночная капитализация RAIN составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен RAIN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Rain Protocol сегодня составляет 0,012559 RUB. Рыночная капитализация RAIN составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен RAIN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Rain Protocol Курс (RAIN)

Текущая цена 1 RAIN в RUB:

₽1,03775017
₽1,03775017₽1,03775017
-0,64%1D
RUB
График цены Rain Protocol (RAIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:50:39 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Rain Protocol

Текущая цена Rain Protocol (RAIN) сегодня составляет ₽ 0,012559 с изменением 0,64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RAIN на RUB составляет ₽ 0,012559 за RAIN.

На данный момент Rain Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- RAIN. В течение последних 24 часов, RAIN торговался в диапазоне от ₽ 0,0122803 (минимум) до ₽ 0,0126489 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе RAIN изменился на -0,02% за последний час и на -1,40% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,15M.

Рыночная информация Rain Protocol (RAIN)

--
----

₽ 3,15M
₽ 3,15M₽ 3,15M

₽ 14,44B
₽ 14,44B₽ 14,44B

--
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1 150 000 000 000
1 150 000 000 000 1 150 000 000 000

ARB

Текущая рыночная капитализация Rain Protocol составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,15M. Циркулируещее обращение RAIN составляет --, а общее предложение – 1150000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 14,44B.

История цен Rain Protocol в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0122803
₽ 0,0122803₽ 0,0122803
Мин 24Ч
₽ 0,0126489
₽ 0,0126489₽ 0,0126489
Макс 24Ч

₽ 0,0122803
₽ 0,0122803₽ 0,0122803

₽ 0,0126489
₽ 0,0126489₽ 0,0126489

--
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--
----

-0,02%

-0,64%

-1,40%

-1,40%

История цен Rain Protocol (RAIN) в RUB

Отслеживайте изменения цены Rain Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,006684381-0,64%
30 дней₽ -0,0016457-11,59%
60 дней₽ -0,0005554-4,24%
90 дней₽ +0,0050787+67,89%
Изменение цены Rain Protocol сегодня

Сегодня для RAIN зафиксировано изменение ₽ -0,006684381 (-0,64%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Rain Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0016457 (-11,59%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Rain Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RAIN изменился на ₽ -0,0005554 (-4,24%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Rain Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,0050787 (+67,89%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Rain Protocol (RAIN)?

Просмотеть страницу истории цен Rain Protocol.

Анализ по Rain Protocol

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Rain Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Rain Protocol?

Цены на Rain Protocol (RAIN) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка — общие тенденции криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов.
2. Уровень принятия — использование DeFi-сервисов Rain Protocol и рост платформы.
3. Полезность токена — спрос на RAIN в рамках управления, стейкинга и взимания протокольных комиссий.
4. Конкуренция — сравнительные показатели по отношению к другим DeFi-протоколам.
5. Регуляторные новости — государственные политики, влияющие на проекты DeFi.
6. Технические разработки — обновления протокола, партнерские отношения и внедрение новых функций.
7. Объем торгов — уровень ликвидности и активность на биржах.
8. Корреляция с Bitcoin/Ethereum — основные движения на криптовалютном рынке.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Rain Protocol?

Люди хотят знать текущую цену протокола RAIN по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление возможностей для покупки/продажи, мониторинг рыночных тенденций и оценка оптимального времени для инвестирования. Данные о цене в режиме реального времени помогают трейдерам извлекать выгоду из волатильности и эффективно управлять рисками.

Прогноз цены Rain Protocol

Прогноз цены Rain Protocol (RAIN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RAIN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Rain Protocol (RAIN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Rain Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Rain Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RAIN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Rain Protocol».

Как купить и инвестировать Rain Protocol в Россия

Готовы приступить к работе с Rain Protocol? Покупка RAIN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Rain Protocol. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Rain Protocol (RAIN).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Rain Protocol будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Rain Protocol (RAIN)

Что вы можете сделать с Rain Protocol

Владение Rain Protocol позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Rain Protocol (RAIN)

Rain – это децентрализованный протокол опционов на базе Arbitrum, который позволяет любому пользователю создавать и торговать кастомными опционами практически на любую тему без необходимости получать разрешение. Пользователи могут сами определять рынки и выбирать исходы, участвуя в глобальной ончейн-системе. Видение протокола заключается в создании открытой мировой платформы для доступа к опционам на широкий спектр категорий, включая финансовые цены, мировые события и ончейн-активности.

Источники Rain Protocol

Для более глубокого понимания Rain Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Rain Protocol
Обозреватель блоков

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AI AgentsAnalyticsArbitrum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:50:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Rain Protocol (RAIN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Rain Protocol

RAIN USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по RAIN с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами RAIN USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Rain Protocol (RAIN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Rain Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RAIN/USDT
₽1,037783222
₽1,037783222₽1,037783222
-0,63%
253.90M (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 RAIN = 1,03775017 RUB