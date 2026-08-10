Сегодняшняя цена Rain Protocol

Текущая цена Rain Protocol (RAIN) сегодня составляет ₽ 0,012559 с изменением 0,64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RAIN на RUB составляет ₽ 0,012559 за RAIN.

На данный момент Rain Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- RAIN. В течение последних 24 часов, RAIN торговался в диапазоне от ₽ 0,0122803 (минимум) до ₽ 0,0126489 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе RAIN изменился на -0,02% за последний час и на -1,40% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,15M.

Рыночная информация Rain Protocol (RAIN)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 3,15M₽ 3,15M ₽ 3,15M Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 14,44B₽ 14,44B ₽ 14,44B Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 150 000 000 000 1 150 000 000 000 1 150 000 000 000 Публичный блокчейн ARB

Текущая рыночная капитализация Rain Protocol составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,15M. Циркулируещее обращение RAIN составляет --, а общее предложение – 1150000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 14,44B.