Сегодняшняя цена USAT

Текущая цена USAT (USAT) сегодня составляет ₽ 0,9996 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USAT на RUB составляет ₽ 0,9996 за USAT.

На данный момент USAT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 10,00M, при оборотном предложении 10,00M USAT. В течение последних 24 часов, USAT торговался в диапазоне от ₽ 0,999 (минимум) до ₽ 0,9997 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе USAT изменился на +0,01% за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,00K.

Рыночная информация USAT (USAT)

Рыночная капитализация ₽ 10,00M₽ 10,00M ₽ 10,00M Объем (24Ч) ₽ 55,00K₽ 55,00K ₽ 55,00K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 10,00M₽ 10,00M ₽ 10,00M Оборотное предложение 10,00M 10,00M 10,00M Общее предложение 10 002 050 10 002 050 10 002 050 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация USAT составляет ₽ 10,00M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,00K. Циркулируещее обращение USAT составляет 10,00M, а общее предложение – 10002050. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10,00M.