New Kind of Network Курс (NKN)
Текущая цена New Kind of Network (NKN) сегодня составляет ₽ 0,005403 с изменением 0,87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NKN на RUB составляет ₽ 0,005403 за NKN.
На данный момент New Kind of Network занимает #1238 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 4,33M, при оборотном предложении 801,70M NKN. В течение последних 24 часов, NKN торговался в диапазоне от ₽ 0,00525 (минимум) до ₽ 0,005431 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 122,552224749, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,3763589139718371144.
В краткосрочной перспективе NKN изменился на +0,20% за последний час и на -0,74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,75K.
No.1238
80,16%
2018-05-28 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация New Kind of Network составляет ₽ 4,33M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,75K. Циркулируещее обращение NKN составляет 801,70M, а общее предложение – 801696483.2285091. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5,40M.
+0,20%
+0,87%
-0,74%
-0,74%
Отслеживайте изменения цены New Kind of Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,00384872
|+0,87%
|30 дней
|₽ -0,000092
|-1,68%
|60 дней
|₽ -0,000004
|-0,08%
|90 дней
|₽ -0,002626
|-32,71%
Сегодня для NKN зафиксировано изменение ₽ +0,00384872 (+0,87%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000092 (-1,68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то NKN изменился на ₽ -0,000004 (-0,08%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002626 (-32,71%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены New Kind of Network (NKN)?
Просмотеть страницу истории цен New Kind of Network.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний New Kind of Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке NKN: Медвежье, бычье 25% | медвежье 75%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена < Нижняя полоса
|Касание или прорыв нижней полосы
|Входит в «дешевую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Перепроданность
|< 30
|Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
【Рыночная структура】 NKN_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,006126, находясь ниже ключевого уровня центральной зоны 0,00665 и в диапазоне между поддержкой S2 (0,00604) и сопротивлением S1 (0,00631). Комбинация скользящих средних MA и EMA демонстрирует согласованное распределение: 7 — покупка, 0 — нейтральность, 0 — продажа, при этом цена движется в зоне поддержки, формируемой системой скользящих средних. 【Состояние динамики】 MACD зафиксировал сигнал «голова и плечи» («мертвый перекресток»), а параллельная бычья конфигурация скользящих средних создает слоистую структуру. Индекс относительной силы RSI находится в зоне перепроданности, что указывает на характерную для краткосрочной динамики концентрацию выпуска энергии. Быстрые и медленные индикаторы продолжают двигаться несинхронно, а уровень волатильности в текущем ценовом диапазоне остаётся сжатым. 【Ключевые уровни цен】 Выше — сопротивление S1 на уровне 0,00631 (на расстоянии 2,7% от текущей цены) и удалённое центральное сопротивление на отметке 0,00665 (на расстоянии 8,5% от текущей цены). Ниже — поддержка S2 на уровне 0,00604 (на расстоянии 1,4% от текущей цены), которая служит ближайшим ключевым ориентиром.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена New Kind of Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с New Kind of Network? Покупка NKN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить New Kind of Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке New Kind of Network (NKN).
Владение New Kind of Network позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка New Kind of Network (NKN) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.
Для более глубокого понимания New Kind of Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по NKN с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами NKN USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы New Kind of Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.