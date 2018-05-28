Сегодняшняя цена New Kind of Network

Текущая цена New Kind of Network (NKN) сегодня составляет ₽ 0,005403 с изменением 0,87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NKN на RUB составляет ₽ 0,005403 за NKN.

На данный момент New Kind of Network занимает #1238 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 4,33M, при оборотном предложении 801,70M NKN. В течение последних 24 часов, NKN торговался в диапазоне от ₽ 0,00525 (минимум) до ₽ 0,005431 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 122,552224749, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,3763589139718371144.

В краткосрочной перспективе NKN изменился на +0,20% за последний час и на -0,74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,75K.

Рыночная информация New Kind of Network (NKN)

Место No.1238 Рыночная капитализация ₽ 4,33M₽ 4,33M ₽ 4,33M Объем (24Ч) ₽ 55,75K₽ 55,75K ₽ 55,75K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 5,40M₽ 5,40M ₽ 5,40M Оборотное предложение 801,70M 801,70M 801,70M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 801 696 483,2285091 801 696 483,2285091 801 696 483,2285091 Коэффициент обращения 80,16% Дата выпуска 2018-05-28 00:00:00 Цена выпуска ₽ 0,198288₽ 0,198288 ₽ 0,198288 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация New Kind of Network составляет ₽ 4,33M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,75K. Циркулируещее обращение NKN составляет 801,70M, а общее предложение – 801696483.2285091. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5,40M.