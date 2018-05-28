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Текущая цена New Kind of Network сегодня составляет 0,005403 RUB. Рыночная капитализация NKN составляет 4 331 566,0988836346673 RUB. Отслеживайте обновления цен NKN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена New Kind of Network сегодня составляет 0,005403 RUB. Рыночная капитализация NKN составляет 4 331 566,0988836346673 RUB. Отслеживайте обновления цен NKN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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New Kind of Network Курс (NKN)

Текущая цена 1 NKN в RUB:

₽0,44623062
₽0,44623062₽0,44623062
+0,87%1D
RUB
График цены New Kind of Network (NKN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:40:07 (UTC+8)

Сегодняшняя цена New Kind of Network

Текущая цена New Kind of Network (NKN) сегодня составляет ₽ 0,005403 с изменением 0,87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NKN на RUB составляет ₽ 0,005403 за NKN.

На данный момент New Kind of Network занимает #1238 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 4,33M, при оборотном предложении 801,70M NKN. В течение последних 24 часов, NKN торговался в диапазоне от ₽ 0,00525 (минимум) до ₽ 0,005431 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 122,552224749, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,3763589139718371144.

В краткосрочной перспективе NKN изменился на +0,20% за последний час и на -0,74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,75K.

Рыночная информация New Kind of Network (NKN)

No.1238

₽ 4,33M
₽ 4,33M₽ 4,33M

₽ 55,75K
₽ 55,75K₽ 55,75K

₽ 5,40M
₽ 5,40M₽ 5,40M

801,70M
801,70M 801,70M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

801 696 483,2285091
801 696 483,2285091 801 696 483,2285091

80,16%

2018-05-28 00:00:00

₽ 0,198288
₽ 0,198288₽ 0,198288

ETH

Текущая рыночная капитализация New Kind of Network составляет ₽ 4,33M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,75K. Циркулируещее обращение NKN составляет 801,70M, а общее предложение – 801696483.2285091. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5,40M.

История цен New Kind of Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00525
₽ 0,00525₽ 0,00525
Мин 24Ч
₽ 0,005431
₽ 0,005431₽ 0,005431
Макс 24Ч

₽ 0,00525
₽ 0,00525₽ 0,00525

₽ 0,005431
₽ 0,005431₽ 0,005431

₽ 122,552224749
₽ 122,552224749₽ 122,552224749

₽ 0,3763589139718371144
₽ 0,3763589139718371144₽ 0,3763589139718371144

+0,20%

+0,87%

-0,74%

-0,74%

История цен New Kind of Network (NKN) в RUB

Отслеживайте изменения цены New Kind of Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00384872+0,87%
30 дней₽ -0,000092-1,68%
60 дней₽ -0,000004-0,08%
90 дней₽ -0,002626-32,71%
Изменение цены New Kind of Network сегодня

Сегодня для NKN зафиксировано изменение ₽ +0,00384872 (+0,87%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены New Kind of Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000092 (-1,68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены New Kind of Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NKN изменился на ₽ -0,000004 (-0,08%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены New Kind of Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002626 (-32,71%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены New Kind of Network (NKN)?

Просмотеть страницу истории цен New Kind of Network.

Анализ по New Kind of Network

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний New Kind of Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке New Kind of Network: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке NKN: Медвежье, бычье 25% | медвежье 75%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Перепроданность< 30Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

【Рыночная структура】 NKN_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,006126, находясь ниже ключевого уровня центральной зоны 0,00665 и в диапазоне между поддержкой S2 (0,00604) и сопротивлением S1 (0,00631). Комбинация скользящих средних MA и EMA демонстрирует согласованное распределение: 7 — покупка, 0 — нейтральность, 0 — продажа, при этом цена движется в зоне поддержки, формируемой системой скользящих средних. 【Состояние динамики】 MACD зафиксировал сигнал «голова и плечи» («мертвый перекресток»), а параллельная бычья конфигурация скользящих средних создает слоистую структуру. Индекс относительной силы RSI находится в зоне перепроданности, что указывает на характерную для краткосрочной динамики концентрацию выпуска энергии. Быстрые и медленные индикаторы продолжают двигаться несинхронно, а уровень волатильности в текущем ценовом диапазоне остаётся сжатым. 【Ключевые уровни цен】 Выше — сопротивление S1 на уровне 0,00631 (на расстоянии 2,7% от текущей цены) и удалённое центральное сопротивление на отметке 0,00665 (на расстоянии 8,5% от текущей цены). Ниже — поддержка S2 на уровне 0,00604 (на расстоянии 1,4% от текущей цены), которая служит ближайшим ключевым ориентиром.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены New Kind of Network?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов NKN:

Спрос и предложение: Оборот токенов, уровень стейкинга и ликвидность рынка напрямую определяют динамику цен.

Принятие сети: Рост числа узлов, использование dApp-приложений и внедрение децентрализованной интернет-инфраструктуры NKN в реальном мире.

Развитие технологий: Обновления протокола, партнерские отношения и прогресс в разработке решений для подключения к Web3.

Настроения рынка: Общие тренды криптовалютного рынка, корреляция с биткоином и уровень доверия инвесторов к проектам блокчейн-инфраструктуры.

Конкуренция: Сравнительные показатели по отношению к другим децентрализованным сетям и проектам в сфере подключения.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену New Kind of Network?

Люди хотят знать текущую цену NKN по нескольким причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального времени для инвестирования, анализ рынка, а также отслеживание прибыли и убытков. Реальное время предоставления цен помогает трейдерам определять точки входа/выхода, оценивать рыночные настроения и принимать обоснованные решения относительно покупки, продажи или хранения токенов NKN.

Прогноз цены New Kind of Network

Прогноз цены New Kind of Network (NKN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NKN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены New Kind of Network (NKN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена New Kind of Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену New Kind of Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены NKN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены New Kind of Network».

Как купить и инвестировать New Kind of Network в Россия

Готовы приступить к работе с New Kind of Network? Покупка NKN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить New Kind of Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке New Kind of Network (NKN).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и New Kind of Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке New Kind of Network (NKN)

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Что такое New Kind of Network (NKN)

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

Источники New Kind of Network

Для более глубокого понимания New Kind of Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт New Kind of Network
Обозреватель блоков

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CommunicationDePINEthereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:40:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии New Kind of Network (NKN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о New Kind of Network

NKN USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NKN/USDT
₽0,44565228
₽0,44565228₽0,44565228
+0,63%
10.56M (USDT)

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