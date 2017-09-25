Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Kyber Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке KNC: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Перекупленность > 70 Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

KNC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,107. Цена находится выше уровня Pivot Point — 0,1047. Текущая структура формируется в диапазоне между сопротивлениями R1 и R2. Быки сохраняют краткосрочную восходящую динамику. Система уровней поддержки и сопротивления демонстрирует отклонение цены от центральной зоны, что указывает на выраженные колебания в верхнем ценовом диапазоне. Рынок переживает коррекционный этап после перекупленности. Индикаторы импульса показывают разнонаправленную динамику: MACD сформировал сигнал «золотого пересечения», а индекс относительной силы (RSI) достиг зоны перекупленности. Группа скользящих средних сигнализирует о покупочных сигналах на 1–2 периодах, при этом EMA остаётся выше нулевой линии. Однако быстрый и медленный индикаторы движутся в противоположных направлениях. Волатильность не демонстрирует значительного расширения, концентрация импульса снижается, а краткосрочные силы покупателей ослабевают. Продавцы начинают накапливаться на высоких уровнях, что создаёт риск технического дивергенции. Ближайшим ключевым уровнем сопротивления является R2 — 0,1062, который находится всего в 0,0008 от текущего курса. Первое поддержка расположено на уровне S1 — 0,1041, что соответствует расстоянию в 0,0029 от текущей цены. Далёкий опорный уровень — S2 — находится на отметке 0,1032, что составляет 0,0038 от текущего значения. Центральный уровень 0,1047 выступает промежуточным ориентиром. Если цена опустится ниже этого уровня, это изменит краткосрочную структуру рынка. Для пробоя вверх необходимо подтвердить эффективность уровня R2, тогда как для защиты внизу следует внимательно следить за способностью уровня S1 удержать позиции.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.