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Текущая цена Kyber Network сегодня составляет 0.1052 RUB. Рыночная капитализация KNC составляет 22,014,988.46967527444 RUB. Отслеживайте обновления цен KNC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Kyber Network сегодня составляет 0.1052 RUB. Рыночная капитализация KNC составляет 22,014,988.46967527444 RUB. Отслеживайте обновления цен KNC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Kyber Network Курс (KNC)

Текущая цена 1 KNC в RUB:

₽8.691624
₽8.691624₽8.691624
-0,09%1D
RUB
График цены Kyber Network (KNC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:43:25 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Kyber Network

Текущая цена Kyber Network (KNC) сегодня составляет ₽ 0.1052 с изменением 0.09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KNC на RUB составляет ₽ 0.1052 за KNC.

На данный момент Kyber Network занимает #646 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 22,01M, при оборотном предложении 209,27M KNC. В течение последних 24 часов, KNC торговался в диапазоне от ₽ 0.1039 (минимум) до ₽ 0.1086 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 472.22782136580132018, тогда как исторический минимум составил ₽ 8.928385415767192194.

В краткосрочной перспективе KNC изменился на +0.19% за последний час и на +3.13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,87K.

Рыночная информация Kyber Network (KNC)

No.646

₽ 22,01M
₽ 22,01M₽ 22,01M

₽ 59,87K
₽ 59,87K₽ 59,87K

₽ 25.35M
₽ 25.35M₽ 25.35M

209,27M
209,27M 209,27M

240,962,655.94169529
240,962,655.94169529 240,962,655.94169529

2017-09-25 00:00:00

₽ 41.31
₽ 41.31₽ 41.31

ETH

Текущая рыночная капитализация Kyber Network составляет ₽ 22,01M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,87K. Циркулируещее обращение KNC составляет 209,27M, а общее предложение – 240962655.94169529. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 25.35M.

История цен Kyber Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.1039
₽ 0.1039₽ 0.1039
Мин 24Ч
₽ 0.1086
₽ 0.1086₽ 0.1086
Макс 24Ч

₽ 0.1039
₽ 0.1039₽ 0.1039

₽ 0.1086
₽ 0.1086₽ 0.1086

₽ 472.22782136580132018
₽ 472.22782136580132018₽ 472.22782136580132018

₽ 8.928385415767192194
₽ 8.928385415767192194₽ 8.928385415767192194

+0.19%

-0.09%

+3.13%

+3.13%

История цен Kyber Network (KNC) в RUB

Отслеживайте изменения цены Kyber Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.00783-0.09%
30 дней₽ -0.0063-5.66%
60 дней₽ -0.0165-13.56%
90 дней₽ -0.0489-31.74%
Изменение цены Kyber Network сегодня

Сегодня для KNC зафиксировано изменение ₽ -0.00783 (-0.09%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Kyber Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0063 (-5.66%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Kyber Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то KNC изменился на ₽ -0.0165 (-13.56%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Kyber Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0489 (-31.74%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Kyber Network (KNC)?

Просмотеть страницу истории цен Kyber Network.

Анализ по Kyber Network

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Kyber Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Kyber Network: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке KNC: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Перекупленность> 70Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

KNC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,107. Цена находится выше уровня Pivot Point — 0,1047. Текущая структура формируется в диапазоне между сопротивлениями R1 и R2. Быки сохраняют краткосрочную восходящую динамику. Система уровней поддержки и сопротивления демонстрирует отклонение цены от центральной зоны, что указывает на выраженные колебания в верхнем ценовом диапазоне. Рынок переживает коррекционный этап после перекупленности. Индикаторы импульса показывают разнонаправленную динамику: MACD сформировал сигнал «золотого пересечения», а индекс относительной силы (RSI) достиг зоны перекупленности. Группа скользящих средних сигнализирует о покупочных сигналах на 1–2 периодах, при этом EMA остаётся выше нулевой линии. Однако быстрый и медленный индикаторы движутся в противоположных направлениях. Волатильность не демонстрирует значительного расширения, концентрация импульса снижается, а краткосрочные силы покупателей ослабевают. Продавцы начинают накапливаться на высоких уровнях, что создаёт риск технического дивергенции. Ближайшим ключевым уровнем сопротивления является R2 — 0,1062, который находится всего в 0,0008 от текущего курса. Первое поддержка расположено на уровне S1 — 0,1041, что соответствует расстоянию в 0,0029 от текущей цены. Далёкий опорный уровень — S2 — находится на отметке 0,1032, что составляет 0,0038 от текущего значения. Центральный уровень 0,1047 выступает промежуточным ориентиром. Если цена опустится ниже этого уровня, это изменит краткосрочную структуру рынка. Для пробоя вверх необходимо подтвердить эффективность уровня R2, тогда как для защиты внизу следует внимательно следить за способностью уровня S1 удержать позиции.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Kyber Network?

Цена KNC зависит от: внедрения Kyber Network и объема торгов, роста рынка DeFi, обновлений протокола и изменений в системе управления, общего настроения на криптовалютном рынке, регуляторных изменений, конкуренции со стороны других DEX-платформ, вознаграждений за стейкинг и токеномики, а также партнерств и интеграций.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Kyber Network?

Люди хотят знать текущую цену KNC по нескольким ключевым причинам:

1. Принятие торговых решений — активным трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы покупать и продавать в оптимальные моменты.
2. Отслеживание портфелей — инвесторы следят за стоимостью своих активов и их динамикой.
3. Анализ рынка — движения цен указывают на тенденции и потенциальные возможности.
4. Участие в DeFi — KNC используется в протоколе децентрализованной биржи Kyber Network.
5. Определение времени инвестирования — знание текущей цены помогает определить точки входа и выхода.

Осведомлённость о ценах является ключевым фактором для принятия обоснованных решений в сфере криптовалют.

Прогноз цены Kyber Network

Прогноз цены Kyber Network (KNC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена KNC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Kyber Network (KNC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Kyber Network потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Kyber Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены KNC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Kyber Network».

Как купить и инвестировать Kyber Network в Россия

Готовы приступить к работе с Kyber Network? Покупка KNC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Kyber Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Kyber Network (KNC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Kyber Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Kyber Network (KNC)

Что вы можете сделать с Kyber Network

Владение Kyber Network позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Kyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Источники Kyber Network

Для более глубокого понимания Kyber Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Kyber Network
Обозреватель блоков

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Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:43:25 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Kyber Network (KNC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Kyber Network

KNC USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по KNC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами KNC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Kyber Network (KNC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Kyber Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KNC/USDT
₽8.691624
₽8.691624₽8.691624
0.00%
565.52K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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