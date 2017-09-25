Kyber Network Курс (KNC)
Текущая цена Kyber Network (KNC) сегодня составляет ₽ 0.1052 с изменением 0.09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KNC на RUB составляет ₽ 0.1052 за KNC.
На данный момент Kyber Network занимает #646 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 22,01M, при оборотном предложении 209,27M KNC. В течение последних 24 часов, KNC торговался в диапазоне от ₽ 0.1039 (минимум) до ₽ 0.1086 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 472.22782136580132018, тогда как исторический минимум составил ₽ 8.928385415767192194.
В краткосрочной перспективе KNC изменился на +0.19% за последний час и на +3.13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,87K.
No.646
2017-09-25 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация Kyber Network составляет ₽ 22,01M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,87K. Циркулируещее обращение KNC составляет 209,27M, а общее предложение – 240962655.94169529. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 25.35M.
+0.19%
-0.09%
+3.13%
+3.13%
Отслеживайте изменения цены Kyber Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.00783
|-0.09%
|30 дней
|₽ -0.0063
|-5.66%
|60 дней
|₽ -0.0165
|-13.56%
|90 дней
|₽ -0.0489
|-31.74%
Сегодня для KNC зафиксировано изменение ₽ -0.00783 (-0.09%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0063 (-5.66%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то KNC изменился на ₽ -0.0165 (-13.56%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0489 (-31.74%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Kyber Network (KNC)?
Просмотеть страницу истории цен Kyber Network.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Kyber Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке KNC: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Перекупленность
|> 70
|Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
KNC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,107. Цена находится выше уровня Pivot Point — 0,1047. Текущая структура формируется в диапазоне между сопротивлениями R1 и R2. Быки сохраняют краткосрочную восходящую динамику. Система уровней поддержки и сопротивления демонстрирует отклонение цены от центральной зоны, что указывает на выраженные колебания в верхнем ценовом диапазоне. Рынок переживает коррекционный этап после перекупленности. Индикаторы импульса показывают разнонаправленную динамику: MACD сформировал сигнал «золотого пересечения», а индекс относительной силы (RSI) достиг зоны перекупленности. Группа скользящих средних сигнализирует о покупочных сигналах на 1–2 периодах, при этом EMA остаётся выше нулевой линии. Однако быстрый и медленный индикаторы движутся в противоположных направлениях. Волатильность не демонстрирует значительного расширения, концентрация импульса снижается, а краткосрочные силы покупателей ослабевают. Продавцы начинают накапливаться на высоких уровнях, что создаёт риск технического дивергенции. Ближайшим ключевым уровнем сопротивления является R2 — 0,1062, который находится всего в 0,0008 от текущего курса. Первое поддержка расположено на уровне S1 — 0,1041, что соответствует расстоянию в 0,0029 от текущей цены. Далёкий опорный уровень — S2 — находится на отметке 0,1032, что составляет 0,0038 от текущего значения. Центральный уровень 0,1047 выступает промежуточным ориентиром. Если цена опустится ниже этого уровня, это изменит краткосрочную структуру рынка. Для пробоя вверх необходимо подтвердить эффективность уровня R2, тогда как для защиты внизу следует внимательно следить за способностью уровня S1 удержать позиции.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Kyber Network потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.
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