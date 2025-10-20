Текущая цена Boba Cat сегодня составляет 0.002898 USD. Следите за обновлениями цены BOBACAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BOBACAT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Boba Cat сегодня составляет 0.002898 USD. Следите за обновлениями цены BOBACAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BOBACAT прямо сейчас на MEXC.

Логотип Boba Cat

Boba Cat Курс (BOBACAT)

Текущая цена 1 BOBACAT в USD:

$0,0029
$0,0029$0,0029
-0,10%1D
USD
График цены Boba Cat (BOBACAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:01:16 (UTC+8)

Информация о ценах Boba Cat (BOBACAT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0027
$ 0,0027$ 0,0027
Мин 24Ч
$ 0,003131
$ 0,003131$ 0,003131
Макс 24Ч

$ 0,0027
$ 0,0027$ 0,0027

$ 0,003131
$ 0,003131$ 0,003131

--
----

--
----

+0,76%

-0,10%

-13,91%

-13,91%

Текущая цена Boba Cat (BOBACAT) составляет $ 0,002898. За последние 24 часа BOBACAT торговался в диапазоне от $ 0,0027 до $ 0,003131, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BOBACAT за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, BOBACAT изменился на +0,76% за последний час, на -0,10% за 24 часа и на -13,91% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Boba Cat (BOBACAT)

--
----

$ 14,55K
$ 14,55K$ 14,55K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

ETH

Текущая рыночная капитализация Boba Cat составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 14,55K. Циркулируещее обращение BOBACAT составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен Boba Cat (BOBACAT) в USD

Отслеживайте изменения цены Boba Cat за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0000029-0,10%
30 дней$ +0,000898+44,90%
60 дней$ +0,000898+44,90%
90 дней$ +0,000898+44,90%
Изменение цены Boba Cat сегодня

Сегодня для BOBACAT зафиксировано изменение $ -0,0000029 (-0,10%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Boba Cat за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,000898 (+44,90%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Boba Cat за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BOBACAT изменился на $ +0,000898 (+44,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Boba Cat за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,000898 (+44,90%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Boba Cat (BOBACAT)?

Просмотеть страницу истории цен Boba Cat.

Что такое Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder's cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга BOBACAT, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Boba Cat в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Boba Cat простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Boba Cat (USD)

Сколько будет стоить Boba Cat (BOBACAT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Boba Cat (BOBACAT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Boba Cat.

Проверьте прогноз цены Boba Cat!

Токеномика Boba Cat (BOBACAT)

Понимание токеномики Boba Cat (BOBACAT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BOBACAT прямо сейчас!

Как купить Boba Cat (BOBACAT)

Ищете как купить Boba Cat? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Boba Cat на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

BOBACAT на местную валюту

1 Boba Cat (BOBACAT) в VND
76,26087
1 Boba Cat (BOBACAT) в AUD
A$0,00443394
1 Boba Cat (BOBACAT) в GBP
0,00214452
1 Boba Cat (BOBACAT) в EUR
0,00249228
1 Boba Cat (BOBACAT) в USD
$0,002898
1 Boba Cat (BOBACAT) в MYR
RM0,01222956
1 Boba Cat (BOBACAT) в TRY
0,12165804
1 Boba Cat (BOBACAT) в JPY
¥0,440496
1 Boba Cat (BOBACAT) в ARS
ARS$3,91090896
1 Boba Cat (BOBACAT) в RUB
0,2354625
1 Boba Cat (BOBACAT) в INR
0,2544444
1 Boba Cat (BOBACAT) в IDR
Rp48,29998068
1 Boba Cat (BOBACAT) в PHP
0,1698228
1 Boba Cat (BOBACAT) в EGP
￡E.0,1377999
1 Boba Cat (BOBACAT) в BRL
R$0,01559124
1 Boba Cat (BOBACAT) в CAD
C$0,00402822
1 Boba Cat (BOBACAT) в BDT
0,35378784
1 Boba Cat (BOBACAT) в NGN
4,23681804
1 Boba Cat (BOBACAT) в COP
$11,3203125
1 Boba Cat (BOBACAT) в ZAR
R.0,0501354
1 Boba Cat (BOBACAT) в UAH
0,1214262
1 Boba Cat (BOBACAT) в TZS
T.Sh.7,19103924
1 Boba Cat (BOBACAT) в VES
Bs0,60858
1 Boba Cat (BOBACAT) в CLP
$2,744406
1 Boba Cat (BOBACAT) в PKR
Rs0,82024992
1 Boba Cat (BOBACAT) в KZT
1,55973258
1 Boba Cat (BOBACAT) в THB
฿0,09485154
1 Boba Cat (BOBACAT) в TWD
NT$0,08928738
1 Boba Cat (BOBACAT) в AED
د.إ0,01063566
1 Boba Cat (BOBACAT) в CHF
Fr0,00228942
1 Boba Cat (BOBACAT) в HKD
HK$0,02251746
1 Boba Cat (BOBACAT) в AMD
֏1,1086299
1 Boba Cat (BOBACAT) в MAD
.د.م0,02683548
1 Boba Cat (BOBACAT) в MXN
$0,0533232
1 Boba Cat (BOBACAT) в SAR
ريال0,0108675
1 Boba Cat (BOBACAT) в ETB
Br0,43881516
1 Boba Cat (BOBACAT) в KES
KSh0,37424772
1 Boba Cat (BOBACAT) в JOD
د.أ0,002054682
1 Boba Cat (BOBACAT) в PLN
0,01054872
1 Boba Cat (BOBACAT) в RON
лв0,01266426
1 Boba Cat (BOBACAT) в SEK
kr0,02721222
1 Boba Cat (BOBACAT) в BGN
лв0,00486864
1 Boba Cat (BOBACAT) в HUF
Ft0,9734382
1 Boba Cat (BOBACAT) в CZK
0,0607131
1 Boba Cat (BOBACAT) в KWD
د.ك0,000886788
1 Boba Cat (BOBACAT) в ILS
0,00953442
1 Boba Cat (BOBACAT) в BOB
Bs0,02002518
1 Boba Cat (BOBACAT) в AZN
0,0049266
1 Boba Cat (BOBACAT) в TJS
SM0,02683548
1 Boba Cat (BOBACAT) в GEL
0,0078246
1 Boba Cat (BOBACAT) в AOA
Kz2,64172986
1 Boba Cat (BOBACAT) в BHD
.د.ب0,001089648
1 Boba Cat (BOBACAT) в BMD
$0,002898
1 Boba Cat (BOBACAT) в DKK
kr0,01863414
1 Boba Cat (BOBACAT) в HNL
L0,07610148
1 Boba Cat (BOBACAT) в MUR
0,13191696
1 Boba Cat (BOBACAT) в NAD
$0,05030928
1 Boba Cat (BOBACAT) в NOK
kr0,02892204
1 Boba Cat (BOBACAT) в NZD
$0,00501354
1 Boba Cat (BOBACAT) в PAB
B/.0,002898
1 Boba Cat (BOBACAT) в PGK
K0,0121716
1 Boba Cat (BOBACAT) в QAR
ر.ق0,01054872
1 Boba Cat (BOBACAT) в RSD
дин.0,29261106
1 Boba Cat (BOBACAT) в UZS
soʻm34,91565462
1 Boba Cat (BOBACAT) в ALL
L0,24166422
1 Boba Cat (BOBACAT) в ANG
ƒ0,00518742
1 Boba Cat (BOBACAT) в AWG
ƒ0,0052164
1 Boba Cat (BOBACAT) в BBD
$0,005796
1 Boba Cat (BOBACAT) в BAM
KM0,00486864
1 Boba Cat (BOBACAT) в BIF
Fr8,546202
1 Boba Cat (BOBACAT) в BND
$0,0037674
1 Boba Cat (BOBACAT) в BSD
$0,002898
1 Boba Cat (BOBACAT) в JMD
$0,46507104
1 Boba Cat (BOBACAT) в KHR
11,6854605
1 Boba Cat (BOBACAT) в KMF
Fr1,228752
1 Boba Cat (BOBACAT) в LAK
62,99999874
1 Boba Cat (BOBACAT) в LKR
රු0,87951402
1 Boba Cat (BOBACAT) в MDL
L0,04917906
1 Boba Cat (BOBACAT) в MGA
Ar12,9955014
1 Boba Cat (BOBACAT) в MOP
P0,023184
1 Boba Cat (BOBACAT) в MVR
0,0443394
1 Boba Cat (BOBACAT) в MWK
MK5,0225238
1 Boba Cat (BOBACAT) в MZN
MT0,1851822
1 Boba Cat (BOBACAT) в NPR
रु0,40728492
1 Boba Cat (BOBACAT) в PYG
20,552616
1 Boba Cat (BOBACAT) в RWF
Fr4,204998
1 Boba Cat (BOBACAT) в SBD
$0,02385054
1 Boba Cat (BOBACAT) в SCR
0,03961566
1 Boba Cat (BOBACAT) в SRD
$0,11487672
1 Boba Cat (BOBACAT) в SVC
$0,0253575
1 Boba Cat (BOBACAT) в SZL
L0,05030928
1 Boba Cat (BOBACAT) в TMT
m0,01017198
1 Boba Cat (BOBACAT) в TND
د.ت0,008514324
1 Boba Cat (BOBACAT) в TTD
$0,01964844
1 Boba Cat (BOBACAT) в UGX
Sh10,096632
1 Boba Cat (BOBACAT) в XAF
Fr1,634472
1 Boba Cat (BOBACAT) в XCD
$0,0078246
1 Boba Cat (BOBACAT) в XOF
Fr1,634472
1 Boba Cat (BOBACAT) в XPF
Fr0,295596
1 Boba Cat (BOBACAT) в BWP
P0,0388332
1 Boba Cat (BOBACAT) в BZD
$0,00582498
1 Boba Cat (BOBACAT) в CVE
$0,27577368
1 Boba Cat (BOBACAT) в DJF
Fr0,515844
1 Boba Cat (BOBACAT) в DOP
$0,1838781
1 Boba Cat (BOBACAT) в DZD
د.ج0,37816002
1 Boba Cat (BOBACAT) в FJD
$0,0066654
1 Boba Cat (BOBACAT) в GNF
Fr25,19811
1 Boba Cat (BOBACAT) в GTQ
Q0,02219868
1 Boba Cat (BOBACAT) в GYD
$0,6062616
1 Boba Cat (BOBACAT) в ISK
kr0,353556

Источники Boba Cat

Для более глубокого понимания Boba Cat рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Boba Cat

Сколько стоит Boba Cat (BOBACAT) на сегодня?
Актуальная цена BOBACAT в USD – 0,002898 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BOBACAT в USD?
Текущая цена BOBACAT в USD составляет $ 0,002898. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Boba Cat?
Рыночная капитализация BOBACAT составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BOBACAT?
Циркулирующее предложение BOBACAT составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BOBACAT?
BOBACAT достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена BOBACAT за все время (ATL)?
BOBACAT достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов BOBACAT?
Объем торгов за последние 24 часа для BOBACAT составляет $ 14,55K USD.
Вырастет ли BOBACAT в цене в этом году?
BOBACAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BOBACAT для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Boba Cat (BOBACAT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
