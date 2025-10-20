Текущая цена Coinbase сегодня составляет 324.83 USD. Следите за обновлениями цены COINON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COINON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Coinbase сегодня составляет 324.83 USD. Следите за обновлениями цены COINON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COINON прямо сейчас на MEXC.

Логотип Coinbase

Coinbase Курс (COINON)

Текущая цена 1 COINON в USD:

$324,83
+3,17%1D
USD
График цены Coinbase (COINON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:42:10 (UTC+8)

Информация о ценах Coinbase (COINON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 310,83
Мин 24Ч
$ 334,51
Макс 24Ч

$ 310,83
$ 334,51
$ 398,53963644307055
$ 293,6694422926958
+0,23%

+3,17%

-4,38%

-4,38%

Текущая цена Coinbase (COINON) составляет $ 324,83. За последние 24 часа COINON торговался в диапазоне от $ 310,83 до $ 334,51, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена COINON за все время составляет $ 398,53963644307055, а минимальная – $ 293,6694422926958.

Что касается краткосрочной динамики, COINON изменился на +0,23% за последний час, на +3,17% за 24 часа и на -4,38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Coinbase (COINON)

No.2613

$ 392,76K
$ 57,87K
$ 392,76K
1,21K
1 209,1372296
ETH

Текущая рыночная капитализация Coinbase составляет $ 392,76K, при 24-часовом объеме торгов $ 57,87K. Циркулируещее обращение COINON составляет 1,21K, а общее предложение – 1209.1372296. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 392,76K.

История цен Coinbase (COINON) в USD

Отслеживайте изменения цены Coinbase за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +9,9807+3,17%
30 дней$ -9,7-2,90%
60 дней$ +74,83+29,93%
90 дней$ +74,83+29,93%
Изменение цены Coinbase сегодня

Сегодня для COINON зафиксировано изменение $ +9,9807 (+3,17%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Coinbase за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -9,7 (-2,90%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Coinbase за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то COINON изменился на $ +74,83 (+29,93%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Coinbase за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +74,83 (+29,93%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Coinbase (COINON)?

Просмотеть страницу истории цен Coinbase.

Что такое Coinbase (COINON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Coinbase доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Coinbase. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга COINON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Coinbase в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Coinbase простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Coinbase (USD)

Сколько будет стоить Coinbase (COINON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Coinbase (COINON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Coinbase.

Проверьте прогноз цены Coinbase!

Токеномика Coinbase (COINON)

Понимание токеномики Coinbase (COINON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COINON прямо сейчас!

Как купить Coinbase (COINON)

Ищете как купить Coinbase? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Coinbase на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

COINON на местную валюту

1 Coinbase (COINON) в VND
8 547 901,45
1 Coinbase (COINON) в AUD
A$496,9899
1 Coinbase (COINON) в GBP
240,3742
1 Coinbase (COINON) в EUR
279,3538
1 Coinbase (COINON) в USD
$324,83
1 Coinbase (COINON) в MYR
RM1 370,7826
1 Coinbase (COINON) в TRY
13 636,3634
1 Coinbase (COINON) в JPY
¥49 374,16
1 Coinbase (COINON) в ARS
ARS$473 511,1876
1 Coinbase (COINON) в RUB
26 376,196
1 Coinbase (COINON) в INR
28 546,0604
1 Coinbase (COINON) в IDR
Rp5 413 831,1678
1 Coinbase (COINON) в PHP
19 035,038
1 Coinbase (COINON) в EGP
￡E.15 442,4182
1 Coinbase (COINON) в BRL
R$1 754,082
1 Coinbase (COINON) в CAD
C$451,5137
1 Coinbase (COINON) в BDT
39 655,2464
1 Coinbase (COINON) в NGN
474 894,9634
1 Coinbase (COINON) в COP
$1 263 929,7715
1 Coinbase (COINON) в ZAR
R.5 642,2971
1 Coinbase (COINON) в UAH
13 545,411
1 Coinbase (COINON) в TZS
T.Sh.806 026,6654
1 Coinbase (COINON) в VES
Bs68 214,3
1 Coinbase (COINON) в CLP
$308 588,5
1 Coinbase (COINON) в PKR
Rs91 861,924
1 Coinbase (COINON) в KZT
174 732,5536
1 Coinbase (COINON) в THB
฿10 638,1825
1 Coinbase (COINON) в TWD
NT$10 001,5157
1 Coinbase (COINON) в AED
د.إ1 192,1261
1 Coinbase (COINON) в CHF
Fr256,6157
1 Coinbase (COINON) в HKD
HK$2 523,9291
1 Coinbase (COINON) в AMD
֏124 026,5906
1 Coinbase (COINON) в MAD
.د.م2 998,1809
1 Coinbase (COINON) в MXN
$5 980,1203
1 Coinbase (COINON) в SAR
ريال1 218,1125
1 Coinbase (COINON) в ETB
Br48 705,0102
1 Coinbase (COINON) в KES
KSh41 964,7877
1 Coinbase (COINON) в JOD
د.أ230,30447
1 Coinbase (COINON) в PLN
1 182,3812
1 Coinbase (COINON) в RON
лв1 422,7554
1 Coinbase (COINON) в SEK
kr3 053,402
1 Coinbase (COINON) в BGN
лв545,7144
1 Coinbase (COINON) в HUF
Ft109 149,3766
1 Coinbase (COINON) в CZK
6 808,4368
1 Coinbase (COINON) в KWD
د.ك99,39798
1 Coinbase (COINON) в ILS
1 071,939
1 Coinbase (COINON) в BOB
Bs2 238,0787
1 Coinbase (COINON) в AZN
552,211
1 Coinbase (COINON) в TJS
SM2 988,436
1 Coinbase (COINON) в GEL
877,041
1 Coinbase (COINON) в AOA
Kz296 105,2831
1 Coinbase (COINON) в BHD
.د.ب122,46091
1 Coinbase (COINON) в BMD
$324,83
1 Coinbase (COINON) в DKK
kr2 088,6569
1 Coinbase (COINON) в HNL
L8 520,2909
1 Coinbase (COINON) в MUR
14 789,5099
1 Coinbase (COINON) в NAD
$5 668,2835
1 Coinbase (COINON) в NOK
kr3 241,8034
1 Coinbase (COINON) в NZD
$561,9559
1 Coinbase (COINON) в PAB
B/.324,83
1 Coinbase (COINON) в PGK
K1 364,286
1 Coinbase (COINON) в QAR
ر.ق1 179,1329
1 Coinbase (COINON) в RSD
дин.32 798,0851
1 Coinbase (COINON) в UZS
soʻm3 913 613,5577
1 Coinbase (COINON) в ALL
L27 022,6077
1 Coinbase (COINON) в ANG
ƒ581,4457
1 Coinbase (COINON) в AWG
ƒ584,694
1 Coinbase (COINON) в BBD
$649,66
1 Coinbase (COINON) в BAM
KM545,7144
1 Coinbase (COINON) в BIF
Fr955 325,03
1 Coinbase (COINON) в BND
$419,0307
1 Coinbase (COINON) в BSD
$324,83
1 Coinbase (COINON) в JMD
$52 144,9599
1 Coinbase (COINON) в KHR
1 309 795,7675
1 Coinbase (COINON) в KMF
Fr137 727,92
1 Coinbase (COINON) в LAK
7 061 521,5979
1 Coinbase (COINON) в LKR
රු98 371,5172
1 Coinbase (COINON) в MDL
L5 528,6066
1 Coinbase (COINON) в MGA
Ar1 450 132,0724
1 Coinbase (COINON) в MOP
P2 595,3917
1 Coinbase (COINON) в MVR
4 969,899
1 Coinbase (COINON) в MWK
MK561 988,383
1 Coinbase (COINON) в MZN
MT20 756,637
1 Coinbase (COINON) в NPR
रु45 537,9177
1 Coinbase (COINON) в PYG
2 303 694,36
1 Coinbase (COINON) в RWF
Fr470 678,67
1 Coinbase (COINON) в SBD
$2 673,3509
1 Coinbase (COINON) в SCR
4 440,4261
1 Coinbase (COINON) в SRD
$12 876,2612
1 Coinbase (COINON) в SVC
$2 835,7659
1 Coinbase (COINON) в SZL
L5 668,2835
1 Coinbase (COINON) в TMT
m1 140,1533
1 Coinbase (COINON) в TND
د.ت953,70088
1 Coinbase (COINON) в TTD
$2 199,0991
1 Coinbase (COINON) в UGX
Sh1 131 707,72
1 Coinbase (COINON) в XAF
Fr183 528,95
1 Coinbase (COINON) в XCD
$877,041
1 Coinbase (COINON) в XOF
Fr183 528,95
1 Coinbase (COINON) в XPF
Fr33 132,66
1 Coinbase (COINON) в BWP
P4 658,0622
1 Coinbase (COINON) в BZD
$649,66
1 Coinbase (COINON) в CVE
$30 862,0983
1 Coinbase (COINON) в DJF
Fr57 494,91
1 Coinbase (COINON) в DOP
$20 610,4635
1 Coinbase (COINON) в DZD
د.ج42 383,8184
1 Coinbase (COINON) в FJD
$747,109
1 Coinbase (COINON) в GNF
Fr2 824 396,85
1 Coinbase (COINON) в GTQ
Q2 481,7012
1 Coinbase (COINON) в GYD
$67 840,7455
1 Coinbase (COINON) в ISK
kr39 629,26

Источники Coinbase

Для более глубокого понимания Coinbase рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Coinbase
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Coinbase

Сколько стоит Coinbase (COINON) на сегодня?
Актуальная цена COINON в USD – 324,83 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена COINON в USD?
Текущая цена COINON в USD составляет $ 324,83. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Coinbase?
Рыночная капитализация COINON составляет $ 392,76K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение COINON?
Циркулирующее предложение COINON составляет 1,21K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) COINON?
COINON достиг максимальной цены (ATH) в 398,53963644307055 USD.
Какова была минимальная цена COINON за все время (ATL)?
COINON достиг минимальной цены (ATL) в 293,6694422926958 USD.
Каков объем торгов COINON?
Объем торгов за последние 24 часа для COINON составляет $ 57,87K USD.
Вырастет ли COINON в цене в этом году?
COINON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COINON для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Coinbase (COINON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор COINON в USD

Сумма

COINON
COINON
USD
USD

1 COINON = 324,83 USD

Торговля COINON

COINON/USDT
$324,83
+3,14%

