Сегодняшняя цена Radicle

Текущая цена Radicle (RAD) сегодня составляет ₽ 0,2104 с изменением 0,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RAD на RUB составляет ₽ 0,2104 за RAD.

На данный момент Radicle занимает #864 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 12,43M, при оборотном предложении 59,08M RAD. В течение последних 24 часов, RAD торговался в диапазоне от ₽ 0,2084 (минимум) до ₽ 0,2128 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2 260,0973481486, тогда как исторический минимум составил ₽ 16,6642191511596591209.

В краткосрочной перспективе RAD изменился на -0,15% за последний час и на +2,48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,01K.

Рыночная информация Radicle (RAD)

Место No.864 Рыночная капитализация ₽ 12,43M₽ 12,43M ₽ 12,43M Объем (24Ч) ₽ 61,01K₽ 61,01K ₽ 61,01K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 21,04M₽ 21,04M ₽ 21,04M Оборотное предложение 59,08M 59,08M 59,08M Макс. предложение 99 999 620 99 999 620 99 999 620 Общее предложение 99 998 580 99 998 580 99 998 580 Коэффициент обращения 59,07% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Radicle составляет ₽ 12,43M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,01K. Циркулируещее обращение RAD составляет 59,08M, а общее предложение – 99998580. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 21,04M.