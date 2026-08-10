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Текущая цена Radicle сегодня составляет 0,2104 RUB. Рыночная капитализация RAD составляет 12 429 585,959618666192 RUB. Отслеживайте обновления цен RAD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Radicle сегодня составляет 0,2104 RUB. Рыночная капитализация RAD составляет 12 429 585,959618666192 RUB. Отслеживайте обновления цен RAD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Radicle Курс (RAD)

Текущая цена 1 RAD в RUB:

₽17,393615
₽17,393615₽17,393615
-0,47%1D
RUB
График цены Radicle (RAD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:49:41 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Radicle

Текущая цена Radicle (RAD) сегодня составляет ₽ 0,2104 с изменением 0,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RAD на RUB составляет ₽ 0,2104 за RAD.

На данный момент Radicle занимает #864 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 12,43M, при оборотном предложении 59,08M RAD. В течение последних 24 часов, RAD торговался в диапазоне от ₽ 0,2084 (минимум) до ₽ 0,2128 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2 260,0973481486, тогда как исторический минимум составил ₽ 16,6642191511596591209.

В краткосрочной перспективе RAD изменился на -0,15% за последний час и на +2,48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,01K.

Рыночная информация Radicle (RAD)

No.864

₽ 12,43M
₽ 12,43M₽ 12,43M

₽ 61,01K
₽ 61,01K₽ 61,01K

₽ 21,04M
₽ 21,04M₽ 21,04M

59,08M
59,08M 59,08M

99 999 620
99 999 620 99 999 620

99 998 580
99 998 580 99 998 580

59,07%

ETH

Текущая рыночная капитализация Radicle составляет ₽ 12,43M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,01K. Циркулируещее обращение RAD составляет 59,08M, а общее предложение – 99998580. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 21,04M.

История цен Radicle в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,2084
₽ 0,2084₽ 0,2084
Мин 24Ч
₽ 0,2128
₽ 0,2128₽ 0,2128
Макс 24Ч

₽ 0,2084
₽ 0,2084₽ 0,2084

₽ 0,2128
₽ 0,2128₽ 0,2128

₽ 2 260,0973481486
₽ 2 260,0973481486₽ 2 260,0973481486

₽ 16,6642191511596591209
₽ 16,6642191511596591209₽ 16,6642191511596591209

-0,15%

-0,47%

+2,48%

+2,48%

История цен Radicle (RAD) в RUB

Отслеживайте изменения цены Radicle за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,082136-0,47%
30 дней₽ -0,0065-3,00%
60 дней₽ -0,0087-3,98%
90 дней₽ -0,0754-26,39%
Изменение цены Radicle сегодня

Сегодня для RAD зафиксировано изменение ₽ -0,082136 (-0,47%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Radicle за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0065 (-3,00%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Radicle за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RAD изменился на ₽ -0,0087 (-3,98%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Radicle за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0754 (-26,39%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Radicle (RAD)?

Просмотеть страницу истории цен Radicle.

Анализ по Radicle

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Radicle, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Radicle?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов Radicle (RAD):

1. Принятие и использование: Рост числа разработчиков, использующих децентрализованную платформу для совместной работы над кодом Radicle, напрямую сказывается на спросе на токены RAD.

2. Рыночные настроения: Общие тренды на рынке криптовалют и настроения инвесторов в отношении DeFi и инструментов для разработчиков оказывают влияние на цену RAD.

3. Полезность токена: Использование RAD для голосования по вопросам управления, оплаты сетевых комиссий и стейкинга формирует фундаментальный спрос, поддерживающий уровень цен.

4. Конкуренция: Соотношение производительности Radicle с другими децентрализованными платформами разработки, такими как альтернативы GitHub, влияет на предпочтения инвесторов.

5. Технические разработки: Обновления платформы, внедрение новых функций и прогресс в реализации дорожной карты оказывают влияние на долгосрочное восприятие её ценности.

6. Объём торгов: Ликвидность на биржах влияет на стабильность цен и характер волатильности.

7. Партнёрства: Интеграции с другими протоколами или крупными сообществами разработчиков могут способствовать росту принятия проекта и повышению его стоимости.

8. Регуляторная среда: Изменения в криптовалютном регулировании, особенно в отношении токенов управления DeFi, создают неопределённость в ценах.

Все эти факторы взаимодействуют между собой и определяют рыночную стоимость RAD через динамику спроса и предложения.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Radicle?

Люди хотят знать текущую цену Radicle (RAD) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем и определение оптимального времени для инвестирования. RAD — это токен децентрализованной платформы для совместной разработки кода, поэтому разработчики и криптоинвесторы отслеживают его стоимость, чтобы выявлять возможности покупки/продажи и проводить анализ рынка.

Прогноз цены Radicle

Прогноз цены Radicle (RAD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RAD в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Radicle (RAD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Radicle потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Radicle достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RAD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Radicle».

Как купить и инвестировать Radicle в Россия

Готовы приступить к работе с Radicle? Покупка RAD на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Radicle. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Radicle (RAD).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Radicle будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Radicle (RAD)

Что вы можете сделать с Radicle

Владение Radicle позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Radicle (RAD)

Radicle - это децентрализованная сеть совместной работы над кодом, построенная на открытых протоколах. Она позволяет разработчикам сотрудничать над кодом, не полагаясь на доверенных посредников. Radicle была разработана для обеспечения функциональности, схожей с централизованными платформами совместной работы над кодом, или "форджами", при сохранении одноранговой природы Git'а, опираясь на то, что изначально сделало распределенный контроль версий таким мощным.

Источники Radicle

Для более глубокого понимания Radicle рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Radicle
Обозреватель блоков

Категория :

DePINEthereum EcosystemInfrastructure

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:49:41 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Radicle (RAD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Radicle

RAD USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по RAD с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами RAD USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Radicle (RAD) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Radicle в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RAD/USDT
₽17,385352
₽17,385352₽17,385352
-0,55%
290.24K (USDT)

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1 RAD = 17,385352 RUB