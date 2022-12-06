Что такое ()

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place. Its governance token RAD supports a large number of integrated Ethereum functional payments, Radicle network public ownership, collective governance and long-term sustainability. RAD token holders do not need to pay when interacting with the Ethereum-based protocol, that is to say, token holders can avoid paying or enjoy a certain fee discount, and participate in network governance.

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