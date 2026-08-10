Сегодняшняя цена OOB

Текущая цена OOB (OOB) сегодня составляет ₽ 0.008453 с изменением 5.66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OOB на RUB составляет ₽ 0.008453 за OOB.

На данный момент OOB занимает #3930 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 OOB. В течение последних 24 часов, OOB торговался в диапазоне от ₽ 0.007872 (минимум) до ₽ 0.008586 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 59.0965493823798368796, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.7559585748447636042.

В краткосрочной перспективе OOB изменился на +4.39% за последний час и на +1.84% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 622,93.

Рыночная информация OOB (OOB)

Место No.3930 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 622,93₽ 622,93 ₽ 622,93 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 8.45M₽ 8.45M ₽ 8.45M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коэффициент обращения 0.00% Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация OOB составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 622,93. Циркулируещее обращение OOB составляет 0,00, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 8.45M.