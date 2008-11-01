Биткоин Курс (BTC)
Текущая цена Биткоин (BTC) сегодня составляет ₽ 65,213.39 с изменением 0.02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BTC на RUB составляет ₽ 65,213.39 за BTC.
На данный момент Биткоин занимает #1 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,31T, при оборотном предложении 20,04M BTC. В течение последних 24 часов, BTC торговался в диапазоне от ₽ 64,805.36 (минимум) до ₽ 65,477.52 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 10,411,340.74228329345, тогда как исторический минимум составил ₽ 4.01333955.
В краткосрочной перспективе BTC изменился на -0.06% за последний час и на +4.26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 274,49M.
No.1
95.44%
58.77%
2008-11-01 00:00:00
BTC
Текущая рыночная капитализация Биткоин составляет ₽ 1,31T, при 24-часовом объеме торгов ₽ 274,49M. Циркулируещее обращение BTC составляет 20,04M, а общее предложение – 20042850. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.37T.
-0.06%
-0.02%
+4.26%
+4.26%
Отслеживайте изменения цены Биткоин за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -1,076.2359
|-0.02%
|30 дней
|₽ +950.59
|+1.47%
|60 дней
|₽ +2,106.24
|+3.33%
|90 дней
|₽ -15,568.29
|-19.28%
Сегодня для BTC зафиксировано изменение ₽ -1,076.2359 (-0.02%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +950.59 (+1.47%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то BTC изменился на ₽ +2,106.24 (+3.33%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -15,568.29 (-19.28%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Биткоин.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Биткоин, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке BTC: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Цена < S2
|Ниже S2
|Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
BTC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 64864.09, находясь в нижней части диапазона центральной зоны — 65051.6333. Цена расположена ниже ключевых уровней S2 и S1, формируя структуру консолидации на низком уровне. Краткосрочные скользящие средние и EMA-индикаторы одновременно подают сигналы к покупке, что свидетельствует о согласованности направления тренда. В текущей структуре цена пока не преодолела сопротивление центральной зоны и остаётся в нижней половине колебательного диапазона. MACD образовал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии разбегаются вверх. RSI находится в нейтральной зоне, что указывает на временный баланс сил между быками и медведями. Показатели KDJ и StochRSI демонстрируют умеренное восстановление краткосрочной динамики; экстремальных перекупленных или перепроданных состояний не наблюдается. Боллинджеры сужаются, волатильность остаётся низкой, что свидетельствует об отсутствии мощных односторонних движущих факторов на рынке. Энергия движения сосредоточена вокруг процесса возврата к среднему значению, а совпадение показаний быстрых и медленных индикаторов указывает на наличие спроса на небольшой отскок. Ближайшее сопротивление располагается на уровне S1 — 64980.1666, что примерно на 116 пунктов выше текущего уровня. Дальняя ключевая точка опоры — центральная зона 65051.6333, удалённая от текущей цены примерно на 187 пунктов. Ближайшая поддержка находится около уровня S2 — 64914.7333, однако её пространство для роста ограничено. Следующим важным уровнем сопротивления является R1 — 65117.0666, который станет основным ориентиром для дальнейшего движения вверх. Распределение ценовых уровней плотное, а торговый диапазон остаётся узким.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Биткоин потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Bitcoin – это цифровая валюта, которую нельзя напечатать, заморозить или контролировать правительствами или банками. Цифровая валюта Bitcoin появилась в 2009 году благодаря идее Сатоши Накамото как альтернатива традиционным денежным системам, хотя его настоящая личность остается неизвестной.
Основное отличие Bitcoin от физических денег в вашем кошельке заключается в его фиксированном общем объеме предложения, равном 21 миллиону единиц. Это фиксированное предложение привлекло инвестиции от таких компаний, как Tesla, и побудило Сальвадор принять Bitcoin в качестве законного платежного средства. Когда вы владеете Bitcoin, вы становитесь владельцем единицы цифровой валюты, которая функционирует как интернет-деньги без необходимости в посредниках.
Как работает Bitcoin? Bitcoin не требует глубоких технических знаний, хотя понимание основных принципов может повысить вашу уверенность. Блокчейн – это общедоступный реестр, который виден всем, но не поддается изменению. Тысячи компьютеров хранят копии реестра, проверяют транзакции и вознаграждают майнеров новыми Bitcoin. Система работает как автоматизированная система из тысяч бухгалтеров, которые контролируют друг друга, чтобы предотвратить мошенничество с помощью операций на основе кода.
Сегодня купить Bitcoin так же просто, как заказать еду онлайн. Вы можете использовать свой смартфон или компьютер, указав свой номер удостоверения личности и способ оплаты. Начните с создания аккаунта на MEXC – это простой процесс, который обеспечивает дополнительную защиту. Затем подтвердите свою личность, чтобы защитить свои активы и соответствовать финансовым нормам.
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Цена Bitcoin очень нестабильна, что создает как возможности, так и риски для инвесторов. Bitcoin начинал как цифровая валюта с незначительной стоимостью, но со временем достиг значительной рыночной стоимости. Его текущая цена определяется участниками глобального рынка на основе динамики спроса и предложения, а также настроений и поведения инвесторов.
Общая рыночная капитализация всех Bitcoin превысила 2 триллиона долларов США, превзойдя экономическую стоимость многих национальных экономик. Цена Bitcoin колеблется в основном из-за трех факторов: принятие корпорациями, государственное регулирование и фундаментальные силы спроса и предложения.
MEXC предоставляет пользователям рыночные данные в режиме реального времени и аналитические инструменты, позволяющие им отслеживать цены на Bitcoin и принимать обоснованные инвестиционные решения.
Финансовые эксперты теперь одобряют Bitcoin как надежный инвестиционный инструмент, который должен быть частью хорошо диверсифицированного инвестиционного портфеля. Крупные финансовые учреждения вместе с Сальвадором начали использовать Bitcoin в качестве резервного актива, поскольку считают его защитой от инфляции и падения курса валюты. Ограниченное предложение Bitcoin и расширение его использования во всем мире создают веские основания для долгосрочного инвестиционного потенциала. Стоимость Bitcoin остается непредсказуемой, поскольку она демонстрирует резкие колебания цен. Стоимость ваших инвестиций в Bitcoin может вырасти на 50% за один месяц, но снизиться на 30% в следующем месяце. Большинство финансовых экспертов рекомендуют инвестировать только ту сумму, которую вы готовы потерять, используя Bitcoin в качестве минимального дополнения к вашему общему инвестиционному плану в размере 5-10%. Инвестиции в Bitcoin подходят для ваших финансовых целей, если вы поддерживаете принятие цифровых денег и можете смириться с колебаниями рынка.
Инвестирование в Bitcoin требует планирования ваших финансовых целей. Ваш подход к инвестированию зависит от вашей личности и финансовых целей, поскольку у вас есть несколько вариантов инвестирования. Метод усреднения затрат позволяет людям покупать Bitcoin через регулярные промежутки времени, независимо от рыночных цен. Стоимость этого цифрового сберегательного счета колеблется непредсказуемым образом.
Некоторые инвесторы предпочитают покупать Bitcoin в больших количествах, когда они определяют оптимальные рыночные условия. Держатели сохраняют свои Bitcoin в течение длительного времени, потому что верят в их устойчивую ценность. Пользователи, которые хотят активно торговать Bitcoin, могут использовать сложные инструменты MEXC для выполнения заявок на покупку по низким ценам и продажи по более высоким ценам.
На рыночную стоимость Bitcoin влияют решения глобальных инвесторов и общее настроение рынка. Его цена часто растет, когда крупные корпорации объявляют о приобретении Bitcoin или когда правительства внедряют благоприятные нормативные рамки. И наоборот, цены на Bitcoin имеют тенденцию снижаться в ответ на нормативные ограничения или инциденты безопасности, затрагивающие биржи.
Bitcoin также следует примерно четырехлетнему циклу, связанному с событиями халвинга, которые снижают скорость создания новых Bitcoin. В краткосрочной перспективе колебания цен обусловлены торговой активностью, поведением инвесторов и тенденциями в социальных сетях.
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Для более глубокого понимания Биткоин рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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