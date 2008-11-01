Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Биткоин сегодня составляет 65,213.39 RUB. Рыночная капитализация BTC составляет 1,307,062,193,761.5 RUB. Отслеживайте обновления цен BTC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Биткоин сегодня составляет 65,213.39 RUB. Рыночная капитализация BTC составляет 1,307,062,193,761.5 RUB. Отслеживайте обновления цен BTC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о BTC

Информация о цене BTC

Что такое BTC

Whitepaper BTC

Официальный сайт BTC

Токеномика BTC

Прогноз цен BTC

История BTC

Руководство по покупке BTC

Конвертер валют BTC в фиат

BTC на споте

Фьючерсы BTC Coin-M

Фьючерсы BTC USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Биткоин

Биткоин Курс (BTC)

Текущая цена 1 BTC в RUB:

₽5,380,103.025
₽5,380,103.025₽5,380,103.025
-0,02%1D
RUB
График цены Биткоин (BTC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:50:26 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Биткоин

Текущая цена Биткоин (BTC) сегодня составляет ₽ 65,213.39 с изменением 0.02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BTC на RUB составляет ₽ 65,213.39 за BTC.

На данный момент Биткоин занимает #1 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,31T, при оборотном предложении 20,04M BTC. В течение последних 24 часов, BTC торговался в диапазоне от ₽ 64,805.36 (минимум) до ₽ 65,477.52 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 10,411,340.74228329345, тогда как исторический минимум составил ₽ 4.01333955.

В краткосрочной перспективе BTC изменился на -0.06% за последний час и на +4.26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 274,49M.

Рыночная информация Биткоин (BTC)

No.1

₽ 1,31T
₽ 1,31T₽ 1,31T

₽ 274,49M
₽ 274,49M₽ 274,49M

₽ 1.37T
₽ 1.37T₽ 1.37T

20,04M
20,04M 20,04M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

20,042,850
20,042,850 20,042,850

95.44%

58.77%

2008-11-01 00:00:00

₽ 0.20625
₽ 0.20625₽ 0.20625

BTC

Текущая рыночная капитализация Биткоин составляет ₽ 1,31T, при 24-часовом объеме торгов ₽ 274,49M. Циркулируещее обращение BTC составляет 20,04M, а общее предложение – 20042850. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.37T.

История цен Биткоин в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 64,805.36
₽ 64,805.36₽ 64,805.36
Мин 24Ч
₽ 65,477.52
₽ 65,477.52₽ 65,477.52
Макс 24Ч

₽ 64,805.36
₽ 64,805.36₽ 64,805.36

₽ 65,477.52
₽ 65,477.52₽ 65,477.52

₽ 10,411,340.74228329345
₽ 10,411,340.74228329345₽ 10,411,340.74228329345

₽ 4.01333955
₽ 4.01333955₽ 4.01333955

-0.06%

-0.02%

+4.26%

+4.26%

История цен Биткоин (BTC) в RUB

Отслеживайте изменения цены Биткоин за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -1,076.2359-0.02%
30 дней₽ +950.59+1.47%
60 дней₽ +2,106.24+3.33%
90 дней₽ -15,568.29-19.28%
Изменение цены Биткоин сегодня

Сегодня для BTC зафиксировано изменение ₽ -1,076.2359 (-0.02%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Биткоин за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +950.59 (+1.47%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Биткоин за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BTC изменился на ₽ +2,106.24 (+3.33%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Биткоин за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -15,568.29 (-19.28%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Биткоин (BTC)?

Просмотеть страницу истории цен Биткоин.

Анализ по Биткоин

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Биткоин, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Биткоин: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BTC: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

BTC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 64864.09, находясь в нижней части диапазона центральной зоны — 65051.6333. Цена расположена ниже ключевых уровней S2 и S1, формируя структуру консолидации на низком уровне. Краткосрочные скользящие средние и EMA-индикаторы одновременно подают сигналы к покупке, что свидетельствует о согласованности направления тренда. В текущей структуре цена пока не преодолела сопротивление центральной зоны и остаётся в нижней половине колебательного диапазона. MACD образовал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии разбегаются вверх. RSI находится в нейтральной зоне, что указывает на временный баланс сил между быками и медведями. Показатели KDJ и StochRSI демонстрируют умеренное восстановление краткосрочной динамики; экстремальных перекупленных или перепроданных состояний не наблюдается. Боллинджеры сужаются, волатильность остаётся низкой, что свидетельствует об отсутствии мощных односторонних движущих факторов на рынке. Энергия движения сосредоточена вокруг процесса возврата к среднему значению, а совпадение показаний быстрых и медленных индикаторов указывает на наличие спроса на небольшой отскок. Ближайшее сопротивление располагается на уровне S1 — 64980.1666, что примерно на 116 пунктов выше текущего уровня. Дальняя ключевая точка опоры — центральная зона 65051.6333, удалённая от текущей цены примерно на 187 пунктов. Ближайшая поддержка находится около уровня S2 — 64914.7333, однако её пространство для роста ограничено. Следующим важным уровнем сопротивления является R1 — 65117.0666, который станет основным ориентиром для дальнейшего движения вверх. Распределение ценовых уровней плотное, а торговый диапазон остаётся узким.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Биткоин?

Цены на биткоин зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Динамика спроса и предложения — ограниченное предложение в 21 миллион монет создает дефицит.
2. Настроения рынка и психологию инвесторов.
3. Регуляторные новости и государственные политики.
4. Институциональное принятие и корпоративные инвестиции.
5. Макроэкономические факторы, такие как инфляция и процентные ставки.
6. Себестоимость майнинга и хешрейт сети.
7. Охват новостей в СМИ и общественное восприятие.
8. Технические разработки и обновления сети.
9. Манипуляции рынком со стороны крупных держателей.
10. Глобальная экономическая неопределенность, способствующая росту спроса как на безопасные активы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Биткоин?

Люди хотят знать текущую цену биткоина (BTC) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального времени для инвестирования, анализ рыночных настроений и планирование финансов. Ежедневные колебания цен помогают трейдерам выявлять точки входа и выхода из сделок, тогда как инвесторы отслеживают стоимость своих активов. Волатильность цен создает возможности, но требует постоянного мониторинга для эффективного управления рисками.

Прогноз цены Биткоин

Прогноз цены Биткоин (BTC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BTC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Биткоин (BTC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Биткоин потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Биткоин достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BTC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Биткоин».

Как купить и инвестировать Биткоин в Россия

Готовы приступить к работе с Биткоин? Покупка BTC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Биткоин. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Биткоин (BTC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Биткоин будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Биткоин (BTC)

Что вы можете сделать с Биткоин

Владение Биткоин позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Биткоин (BTC) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Биткоин (BTC)

Bitcoin – это цифровая валюта, которую нельзя напечатать, заморозить или контролировать правительствами или банками. Цифровая валюта Bitcoin появилась в 2009 году благодаря идее Сатоши Накамото как альтернатива традиционным денежным системам, хотя его настоящая личность остается неизвестной.

Основное отличие Bitcoin от физических денег в вашем кошельке заключается в его фиксированном общем объеме предложения, равном 21 миллиону единиц. Это фиксированное предложение привлекло инвестиции от таких компаний, как Tesla, и побудило Сальвадор принять Bitcoin в качестве законного платежного средства. Когда вы владеете Bitcoin, вы становитесь владельцем единицы цифровой валюты, которая функционирует как интернет-деньги без необходимости в посредниках.

Как работает Bitcoin?

Как работает Bitcoin? Bitcoin не требует глубоких технических знаний, хотя понимание основных принципов может повысить вашу уверенность. Блокчейн – это общедоступный реестр, который виден всем, но не поддается изменению. Тысячи компьютеров хранят копии реестра, проверяют транзакции и вознаграждают майнеров новыми Bitcoin. Система работает как автоматизированная система из тысяч бухгалтеров, которые контролируют друг друга, чтобы предотвратить мошенничество с помощью операций на основе кода.

Как купить Bitcoin?

Сегодня купить Bitcoin так же просто, как заказать еду онлайн. Вы можете использовать свой смартфон или компьютер, указав свой номер удостоверения личности и способ оплаты. Начните с создания аккаунта на MEXC – это простой процесс, который обеспечивает дополнительную защиту. Затем подтвердите свою личность, чтобы защитить свои активы и соответствовать финансовым нормам.

Наконец, пополните свой аккаунт, используя один из различных способов оплаты MEXC, и купите Bitcoin.

Сколько стоит Bitcoin?

Цена Bitcoin очень нестабильна, что создает как возможности, так и риски для инвесторов. Bitcoin начинал как цифровая валюта с незначительной стоимостью, но со временем достиг значительной рыночной стоимости. Его текущая цена определяется участниками глобального рынка на основе динамики спроса и предложения, а также настроений и поведения инвесторов.

Общая рыночная капитализация всех Bitcoin превысила 2 триллиона долларов США, превзойдя экономическую стоимость многих национальных экономик. Цена Bitcoin колеблется в основном из-за трех факторов: принятие корпорациями, государственное регулирование и фундаментальные силы спроса и предложения.

MEXC предоставляет пользователям рыночные данные в режиме реального времени и аналитические инструменты, позволяющие им отслеживать цены на Bitcoin и принимать обоснованные инвестиционные решения.

Является ли Bitcoin хорошей инвестицией?

Финансовые эксперты теперь одобряют Bitcoin как надежный инвестиционный инструмент, который должен быть частью хорошо диверсифицированного инвестиционного портфеля. Крупные финансовые учреждения вместе с Сальвадором начали использовать Bitcoin в качестве резервного актива, поскольку считают его защитой от инфляции и падения курса валюты. Ограниченное предложение Bitcoin и расширение его использования во всем мире создают веские основания для долгосрочного инвестиционного потенциала. Стоимость Bitcoin остается непредсказуемой, поскольку она демонстрирует резкие колебания цен. Стоимость ваших инвестиций в Bitcoin может вырасти на 50% за один месяц, но снизиться на 30% в следующем месяце. Большинство финансовых экспертов рекомендуют инвестировать только ту сумму, которую вы готовы потерять, используя Bitcoin в качестве минимального дополнения к вашему общему инвестиционному плану в размере 5-10%. Инвестиции в Bitcoin подходят для ваших финансовых целей, если вы поддерживаете принятие цифровых денег и можете смириться с колебаниями рынка.

Как инвестировать в Bitcoin?

Инвестирование в Bitcoin требует планирования ваших финансовых целей. Ваш подход к инвестированию зависит от вашей личности и финансовых целей, поскольку у вас есть несколько вариантов инвестирования. Метод усреднения затрат позволяет людям покупать Bitcoin через регулярные промежутки времени, независимо от рыночных цен. Стоимость этого цифрового сберегательного счета колеблется непредсказуемым образом.

Некоторые инвесторы предпочитают покупать Bitcoin в больших количествах, когда они определяют оптимальные рыночные условия. Держатели сохраняют свои Bitcoin в течение длительного времени, потому что верят в их устойчивую ценность. Пользователи, которые хотят активно торговать Bitcoin, могут использовать сложные инструменты MEXC для выполнения заявок на покупку по низким ценам и продажи по более высоким ценам.

Почему Bitcoin растет или падает?

На рыночную стоимость Bitcoin влияют решения глобальных инвесторов и общее настроение рынка. Его цена часто растет, когда крупные корпорации объявляют о приобретении Bitcoin или когда правительства внедряют благоприятные нормативные рамки. И наоборот, цены на Bitcoin имеют тенденцию снижаться в ответ на нормативные ограничения или инциденты безопасности, затрагивающие биржи.

Bitcoin также следует примерно четырехлетнему циклу, связанному с событиями халвинга, которые снижают скорость создания новых Bitcoin. В краткосрочной перспективе колебания цен обусловлены торговой активностью, поведением инвесторов и тенденциями в социальных сетях.

Где купить Bitcoin?

MEXC – ведущая мировая биржа, предлагающая комплексную платформу для торговли Bitcoin как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Благодаря конкурентоспособным комиссиям, прозрачному ценообразованию и множеству вариантов пополнения счета, включая банковские переводы, кредитные карты и местных платежных провайдеров, пользователи могут легко начать инвестировать.

Безопасность имеет первостепенное значение: MEXC использует меры безопасности банковского уровня для защиты активов и личных данных. Опытные трейдеры получают доступ к профессиональным функциям, таким как графики в реальном времени, рыночная аналитика и расширенные типы ордеров.

В то же время отзывчивая Служба поддержки клиентов обеспечивает надежную помощь по вопросам, связанным с аккаунтом или торговлей, что делает MEXC надежным местом для инвестиций в Bitcoin.

Whitepaper

Источники Биткоин

Для более глубокого понимания Биткоин рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Биткоин
Обозреватель блоков

Категория :

AI MemeCrypto-Backed TokensBase Ecosystem

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Биткоин

Страница обновлена: 2026-08-10 16:50:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Биткоин (BTC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Биткоин

BTC USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BTC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BTC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Биткоин (BTC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Биткоин в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BTC/USDT
₽5,380,104.675
₽5,380,104.675₽5,380,104.675
-0.02%
4.22K (USDT)
BTC/USDC
₽5,377,670.925
₽5,377,670.925₽5,377,670.925
-0.01%
61.10 (USDT)
BTC/USD1
₽5,381,715.9
₽5,381,715.9₽5,381,715.9
+0.05%
3.96 (USDT)
BTC/USDF
₽5,407,894.8
₽5,407,894.8₽5,407,894.8
+0.09%
1.13 (USDT)
BTC/EUR
₽4,655,602.875
₽4,655,602.875₽4,655,602.875
+0.06%
1.49 (USDT)
BTC/USDE
₽5,379,902.55
₽5,379,902.55₽5,379,902.55
-0.10%
0.85 (USDT)
BTC/BRL
₽27,462,600
₽27,462,600₽27,462,600
-0.15%
0.82 (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽0.000000
₽0.000000₽0.000000

0.00%

AurumX

AurumX

UMX

₽16.42575
₽16.42575₽16.42575

-15.20%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽227.47725
₽227.47725₽227.47725

+53.18%

JMDT

JMDT

JMDT

₽85.2390
₽85.2390₽85.2390

-4.22%

STONK

STONK

STONK

₽0.7447275
₽0.7447275₽0.7447275

+43.24%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽18.43875
₽18.43875₽18.43875

+1,606.10%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2.251260
₽2.251260₽2.251260

+47.75%

Grvt

Grvt

GRVT

₽33.3960
₽33.3960₽33.3960

+39.87%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0.670725
₽0.670725₽0.670725

+35.50%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₽2.68125
₽2.68125₽2.68125

+31.63%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор BTC в RUB

Сумма

BTC
BTC
RUB
RUB

1 BTC = 5,380,104.675 RUB