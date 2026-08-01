Сегодняшняя цена YearnFinance

Текущая цена YearnFinance (YFI) сегодня составляет ₽ 2,029.2 с изменением 0.21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YFI на RUB составляет ₽ 2,029.2 за YFI.

На данный момент YearnFinance занимает #318 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 72,68M, при оборотном предложении 35,82K YFI. В течение последних 24 часов, YFI торговался в диапазоне от ₽ 2,021.6 (минимум) до ₽ 2,082.5 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7,708,431.523848825, тогда как исторический минимум составил ₽ 61,003.7276053425.

В краткосрочной перспективе YFI изменился на -0.09% за последний час и на -4.06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,04K.

Рыночная информация YearnFinance (YFI)

Место No.318 Рыночная капитализация ₽ 72,68M₽ 72,68M ₽ 72,68M Объем (24Ч) ₽ 63,04K₽ 63,04K ₽ 63,04K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 74.36M₽ 74.36M ₽ 74.36M Оборотное предложение 35,82K 35,82K 35,82K Общее предложение 36,646.35595035 36,646.35595035 36,646.35595035 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация YearnFinance составляет ₽ 72,68M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,04K. Циркулируещее обращение YFI составляет 35,82K, а общее предложение – 36646.35595035. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 74.36M.