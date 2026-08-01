YearnFinance Курс (YFI)
Текущая цена YearnFinance (YFI) сегодня составляет ₽ 2,029.2 с изменением 0.21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YFI на RUB составляет ₽ 2,029.2 за YFI.
На данный момент YearnFinance занимает #318 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 72,68M, при оборотном предложении 35,82K YFI. В течение последних 24 часов, YFI торговался в диапазоне от ₽ 2,021.6 (минимум) до ₽ 2,082.5 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7,708,431.523848825, тогда как исторический минимум составил ₽ 61,003.7276053425.
В краткосрочной перспективе YFI изменился на -0.09% за последний час и на -4.06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,04K.
No.318
ETH
Текущая рыночная капитализация YearnFinance составляет ₽ 72,68M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,04K. Циркулируещее обращение YFI составляет 35,82K, а общее предложение – 36646.35595035. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 74.36M.
-0.09%
+0.21%
-4.06%
-4.06%
Отслеживайте изменения цены YearnFinance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +350.822
|+0.21%
|30 дней
|₽ -113.8
|-5.32%
|60 дней
|₽ +134.4
|+7.09%
|90 дней
|₽ -749.5
|-26.98%
Сегодня для YFI зафиксировано изменение ₽ +350.822 (+0.21%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -113.8 (-5.32%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то YFI изменился на ₽ +134.4 (+7.09%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -749.5 (-26.98%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены YearnFinance (YFI)?
Просмотеть страницу истории цен YearnFinance.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний YearnFinance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке YFI: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
YFI_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи центральной оси уровня 2064,67. Текущая цена — 2065,8 — немного выше этой оси. Ценовой диапазон находится внутри узкого колебательного коридора, образованного уровнями S1 и R1. На данном уровне наблюдается временный баланс между быками и медведями. Рыночная структура демонстрирует признаки сжатия: расстояние между максимумами и минимумами сокращается, а четкая направленность пока отсутствует. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке: 5-дневная и 6-дневная средние продолжают движение вверх. Индикатор MACD показывает формирование «мертвого пересечения»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о снижении импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, а индикатор волатильности (Bollinger Bands) указывает на сужение полос, что говорит о том, что рынок ждет нового источника энергии. Сигналы быстрой и медленной линий противоречивы, а уровень активности торгов пока снизился. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 2075,33, что примерно на 9,5 доллара выше текущей цены. Более удалённое сопротивление расположено на уровне R2 — 2089,67. Внизу ближайшая поддержка — S1 на уровне 2050,33, что примерно на 15,5 доллара ниже текущей цены; следующая поддержка — S2 на уровне 2039,67. Ключевые уровни распределены равномерно, границы ценового диапазона чётко определены.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена YearnFinance потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с YearnFinance? Покупка YFI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить YearnFinance. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке YearnFinance (YFI).
Владение YearnFinance позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка YearnFinance (YFI) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.
Для более глубокого понимания YearnFinance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по YFI с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами YFI USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы YearnFinance в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.