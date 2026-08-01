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Текущая цена YearnFinance сегодня составляет 2,029.2 RUB. Рыночная капитализация YFI составляет 72,677,719.682208948 RUB. Отслеживайте обновления цен YFI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена YearnFinance сегодня составляет 2,029.2 RUB. Рыночная капитализация YFI составляет 72,677,719.682208948 RUB. Отслеживайте обновления цен YFI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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YearnFinance Курс (YFI)

Текущая цена 1 YFI в RUB:

₽167,409
₽167,409₽167,409
+0,21%1D
RUB
График цены YearnFinance (YFI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:30:28 (UTC+8)

Сегодняшняя цена YearnFinance

Текущая цена YearnFinance (YFI) сегодня составляет ₽ 2,029.2 с изменением 0.21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YFI на RUB составляет ₽ 2,029.2 за YFI.

На данный момент YearnFinance занимает #318 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 72,68M, при оборотном предложении 35,82K YFI. В течение последних 24 часов, YFI торговался в диапазоне от ₽ 2,021.6 (минимум) до ₽ 2,082.5 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7,708,431.523848825, тогда как исторический минимум составил ₽ 61,003.7276053425.

В краткосрочной перспективе YFI изменился на -0.09% за последний час и на -4.06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,04K.

Рыночная информация YearnFinance (YFI)

No.318

₽ 72,68M
₽ 72,68M₽ 72,68M

₽ 63,04K
₽ 63,04K₽ 63,04K

₽ 74.36M
₽ 74.36M₽ 74.36M

35,82K
35,82K 35,82K

36,646.35595035
36,646.35595035 36,646.35595035

ETH

Текущая рыночная капитализация YearnFinance составляет ₽ 72,68M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,04K. Циркулируещее обращение YFI составляет 35,82K, а общее предложение – 36646.35595035. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 74.36M.

История цен YearnFinance в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 2,021.6
₽ 2,021.6₽ 2,021.6
Мин 24Ч
₽ 2,082.5
₽ 2,082.5₽ 2,082.5
Макс 24Ч

₽ 2,021.6
₽ 2,021.6₽ 2,021.6

₽ 2,082.5
₽ 2,082.5₽ 2,082.5

₽ 7,708,431.523848825
₽ 7,708,431.523848825₽ 7,708,431.523848825

₽ 61,003.7276053425
₽ 61,003.7276053425₽ 61,003.7276053425

-0.09%

+0.21%

-4.06%

-4.06%

История цен YearnFinance (YFI) в RUB

Отслеживайте изменения цены YearnFinance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +350.822+0.21%
30 дней₽ -113.8-5.32%
60 дней₽ +134.4+7.09%
90 дней₽ -749.5-26.98%
Изменение цены YearnFinance сегодня

Сегодня для YFI зафиксировано изменение ₽ +350.822 (+0.21%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены YearnFinance за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -113.8 (-5.32%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены YearnFinance за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то YFI изменился на ₽ +134.4 (+7.09%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены YearnFinance за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -749.5 (-26.98%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены YearnFinance (YFI)?

Просмотеть страницу истории цен YearnFinance.

Анализ по YearnFinance

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний YearnFinance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке YearnFinance: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке YFI: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

YFI_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи центральной оси уровня 2064,67. Текущая цена — 2065,8 — немного выше этой оси. Ценовой диапазон находится внутри узкого колебательного коридора, образованного уровнями S1 и R1. На данном уровне наблюдается временный баланс между быками и медведями. Рыночная структура демонстрирует признаки сжатия: расстояние между максимумами и минимумами сокращается, а четкая направленность пока отсутствует. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке: 5-дневная и 6-дневная средние продолжают движение вверх. Индикатор MACD показывает формирование «мертвого пересечения»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что свидетельствует о снижении импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, а индикатор волатильности (Bollinger Bands) указывает на сужение полос, что говорит о том, что рынок ждет нового источника энергии. Сигналы быстрой и медленной линий противоречивы, а уровень активности торгов пока снизился. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 2075,33, что примерно на 9,5 доллара выше текущей цены. Более удалённое сопротивление расположено на уровне R2 — 2089,67. Внизу ближайшая поддержка — S1 на уровне 2050,33, что примерно на 15,5 доллара ниже текущей цены; следующая поддержка — S2 на уровне 2039,67. Ключевые уровни распределены равномерно, границы ценового диапазона чётко определены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены YearnFinance?

Цены YFI зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения на рынке DeFi и уровень его принятия
2. Результаты работы протокола Yearn Finance и показатель TVL (общая зафиксированная стоимость)
3. Государственные предложения и обновления протокола
4. Возможности для фермы доходов и ставки APY
5. Общие тенденции на рынке криптовалют
6. Движения цен биткоина и эфириума
7. Регуляторные изменения, влияющие на DeFi
8. Конкуренция со стороны других агрегаторов доходов
9. Механика выпуска токенов и программы выкупа
10. Ликвидность рынка и объем торгов

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену YearnFinance?

Люди хотят знать текущую цену YFI, поскольку это крайне волатильный DeFi-токен с существенными колебаниями стоимости. Трейдерам необходимы актуальные цены для принятия решений о покупке или продаже, тогда как инвесторы отслеживают эффективность своих портфелей. Ограниченное предложение YFI и его роль в управлении DeFi делают мониторинг цены ключевым фактором для стратегий фермы доходов и определения оптимального времени для инвестиций.

Прогноз цены YearnFinance

Прогноз цены YearnFinance (YFI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена YFI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены YearnFinance (YFI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена YearnFinance потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену YearnFinance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены YFI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены YearnFinance».

Как купить и инвестировать YearnFinance в Россия

Готовы приступить к работе с YearnFinance? Покупка YFI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить YearnFinance. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке YearnFinance (YFI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
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Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
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Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
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Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и YearnFinance будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке YearnFinance (YFI)

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Владение YearnFinance позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое YearnFinance (YFI)

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

Источники YearnFinance

Для более глубокого понимания YearnFinance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт YearnFinance
Обозреватель блоков

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Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:30:28 (UTC+8)

Важные обновления индустрии YearnFinance (YFI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о YearnFinance

YFI USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по YFI с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами YFI USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте YearnFinance (YFI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы YearnFinance в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
YFI/USDT
₽167,409
₽167,409₽167,409
+0.35%
30.78 (USDT)

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1 YFI = 167,409 RUB